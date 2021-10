Rencontrez les cerveaux derrière l’application qui vous aide à suivre votre empreinte carbone

James et Jo Hand ont quitté leur poste de haut vol pour fonder la start-up éthique Giki

Un travail dans la ville est généralement associé à des déjeuners énergétiques, à des modes alimentaires, à des voitures rapides et à des excès – ou en d’autres termes, un cauchemar pour quiconque pense que moins est plus pour l’environnement.

Mais c’est une carrière d’investissement de près de 20 ans dans le centre financier de Londres qui a encouragé James Hand à créer une application, aux côtés de la co-fondatrice et épouse Jo, qui utilise de grands nombres et données pour aider à sauver la planète.

« Alors que je m’inquiétais de plus en plus de la crise climatique et de ma propre empreinte carbone, le seul domaine qui m’a vraiment touché était le vol », se souvient James. « Tout a changé maintenant, mais à l’époque, de nombreux vols étaient pris juste pour être « présents », même s’ils n’étaient pas vraiment nécessaires.

Chaque fois que je décollais pour aller voir un client, je me rappelais les dégâts que je faisais. Abandonner l’avion a été l’une des premières choses que j’ai faites pour vivre de manière plus durable lorsque je suis parti.

Jo avait travaillé avec une organisation caritative mondiale sur le changement climatique appelée CDP, ce qui, combiné à l’expérience de James en matière de mégadonnées, de recherche et d’analyse, signifiait qu’ils étaient bien placés pour créer un outil détaillé d’empreinte carbone.

Le couple, basé à Londres, mesurait sa propre empreinte carbone depuis 2011 et disposait d’un tableur très simple qui devenait de plus en plus complexe. À l’aide de cela, ils ont travaillé avec un développeur pour en faire une start-up éthique Giki et son outil gratuit, Giki Zero.

« La feuille de calcul est devenue de plus en plus grande, jusqu’à ce qu’elle soit prête à être un prototype pour Giki Zero », explique Jo. « Cela a également soulevé de plus en plus de questions alors que nous essayions de réfléchir à l’impact carbone de chaque décision que nous avons prise. Et puis nous avons commencé à tester.

L’équipe mari et femme a lancé son application de suivi du carbone Giki Zero en 2020

«Nous avons continué à tester avec de nombreux groupes de personnes différents, de mes anciens collègues de travail au CDP aux amis mamans locales, jusqu’à ce que nous ayons un produit que nous étions prêts à lancer neuf mois plus tard. Nous leur avons demandé de remplir leurs empreintes, puis de parler à la fois des informations que cela leur a données, mais aussi de ce que cela leur a fait ressentir. Cela a clairement montré que nous avions besoin de Giki Zero pour fournir beaucoup d’informations, mais qu’il devait également être amical, positif et personnel.’

L’application donne aux utilisateurs une estimation initiale de leur empreinte carbone, basée sur tout, de la maison à la nourriture et aux voyages, en passant par les animaux domestiques, les services financiers et les vêtements, qui peuvent être suivis sur la page de progression. Chaque mois, il y a de nouveaux défis avec des étapes sélectionnées au sommet pour aider à alléger l’empreinte carbone de l’individu.

« Nous avons été vraiment frappés par le nombre de personnes de plus en plus préoccupées par la crise climatique mais ne savaient pas quoi faire à ce sujet », a déclaré Jo. « Nous voulions aider les gens à relier les décisions quotidiennes à leurs impacts environnementaux afin que chacun puisse faire des choix plus éclairés et plus durables. Cette décennie est cruciale pour changer les choses et réduire les émissions mondiales.

À quel point le problème est-il grave ?

Les trois quarts des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent de l’homme, donc travailler pour réduire l’empreinte carbone individuelle peut faire une énorme différence.

Même si quelque 790 millions de personnes dans le monde n’ont toujours pas accès à l’électricité, selon les Nations Unies, le secteur de l’approvisionnement énergétique – électricité, chaleur et autres énergies – est le plus grand contributeur aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, responsable d’environ 35% du total. .

Les ménages consomment 29 % de l’énergie mondiale et contribuent à 21 % des émissions de CO2 qui en résultent.

« Nous voulions aider les gens à participer à cette transformation cruciale. »

Giki a également lancé Giki Zero Pro l’année dernière, entre les fermetures, un programme de développement durable des employés qui encourage les entreprises et les employés à prendre en compte leur empreinte carbone en créant une action collective avec des équipes, des classements et des informations sur le carbone, l’eau, la terre et le plastique à usage unique que les collègues ont économisé ensemble.

Giki emploie désormais dix personnes à distance et marche la marche, avec une empreinte carbone nette de moins deux tonnes. Il existe un certain nombre de politiques conçues pour permettre aux collègues de Giki de réduire plus facilement leur empreinte, y compris des congés payés pour les journées d’action climatique, des vacances supplémentaires où les voyages en train prennent plus de temps qu’en avion, aucune nourriture sur les dépenses sauf s’il est végétalien ou végétarien, et des incitations rejoindre les fournisseurs d’énergies renouvelables.

Il s’avère que vous pouvez sortir le garçon de la ville – et la ville du garçon aussi. Plutôt que d’être un homme d’affaires acharné, James accueille la concurrence… tant qu’elle contribue à préserver l’environnement. « Il doit y avoir plus de produits comme celui-ci sur le marché », dit-il.

« C’est incroyable de voir combien il y en a peu compte tenu de l’ampleur du défi. Cependant, ce que les gens nous disent et qui nous différencient, c’est la nature détaillée de l’outil d’empreinte carbone, la capacité des entreprises à se réunir avec des équipes et des classements pour travailler ensemble à la réduction des émissions de carbone, et le fait que nous sommes dirigés par une mission — ce qui signifie que nous pouvons fournir des conseils indépendants et rester concentrés sur l’atteinte de Net Zero.’

Face au changement climatique, James pense que tout le monde doit faire les choses différemment, mais les décideurs politiques, les entreprises et le public ne sont pas encore tous prêts. Pour empêcher que la crise climatique ne s’aggrave, il appelle à un monde de chauffage et de transport électriques alimentés par des énergies renouvelables, des régimes alimentaires beaucoup plus végétaux, aucun gaspillage alimentaire, une finance durable, des voyages en avion limités et des produits plus neutres en carbone. «C’est un monde auquel aspirer», dit-il. « Pas seulement bon pour la planète, mais aussi pour notre santé et notre bonheur. »

Jo ajoute : « Le changement climatique est le plus gros problème auquel l’humanité est confrontée. Tous les autres problèmes auxquels nous sommes confrontés, sociaux, politiques ou économiques, seront tous exacerbés par le changement climatique. Si nous ne prenons pas le dessus, l’héritage de l’inaction est terrifiant. Je ne peux pas rester sans rien faire. Je dois essayer d’éviter cet héritage terrifiant. C’est aussi simple que ça.’

