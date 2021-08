Rencontrez les concepteurs de la saison 19 de “Project Runway” de Bravo (PHOTOS) .

La mode new-yorkaise est de retour avec la dernière saison de Bravo’s Project Runway, qui débutera le jeudi 14 octobre. Avec le retour du mentor Christian Siriano et les juges Nina Garcia, Brandon Maxwell et Elaine Welteroth, 16 nouveaux designers du monde entier s’affronteront pour gagner. 25 000 $ et la chance de présenter une collection originale à la Fashion Week de New York.

Avec des défilés se déroulant dans des lieux emblématiques de New York, tels que le Lincoln Center et les jardins cachés du Rockefeller Center, les candidats travailleront ensemble et individuellement pour s’adapter au thème du design de chaque semaine. Parmi les défis uniques de la saison à venir, citons « un look « envoûtant » chic, un look avant-gardiste en fausse fourrure, une robe de cocktail non conventionnelle avec une touche, et dans une première Project Runway, la tenue de réunion ultime de Real Housewives pour les femmes de Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange, les vraies femmes au foyer de la ville de New York et les vraies femmes au foyer du Potomac.

La première de la série mettra en vedette des candidats travaillant ensemble pour créer des looks monochromes pour un défilé du Lincoln Center. “Le temps est maintenant venu pour des couleurs audacieuses, lumineuses, sans retenue, dans votre visage, et les concepteurs sont divisés en deux équipes pour créer des collections cohérentes de looks de haute couture monochromes célébrant la couleur”, indique la description de l’épisode. .

Plusieurs hôtes nouveaux et familiers apparaîtront tout au long de la saison, notamment Taraji P. Henson, Gigi Hadid, Jason Wu, Christopher John Rogers, Wisdom Kaye, Billy Porter, Andy Cohen et l’ancienne animatrice de Project Runway Karlie Kloss.

Avant la première de la saison 19, Bravo publiera de nouveaux épisodes de la série numérique Project Runway Redemption à partir du 9 septembre, mettant en vedette d’anciens concurrents des saisons 17 et 18 à la recherche d’une seconde chance de remporter la victoire dans la mode.

Siriano est producteur exécutif de la série aux côtés de Dan Cutforth, Jane Lipsitz, Nan Strait, Dan Volpe, Meri Haitkin et JJ Duncan. La série est produite par Alfred Street Industries et Spyglass Media Group et est distribuée internationalement par Fremantle.

Rencontrez les nouveaux concurrents dans la galerie ci-dessous !

Piste du projet, Première de la saison 19, jeudi 14 octobre, 9/8c, Bravo