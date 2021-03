Rencontrez les demi-finalistes du prix LVMH de cette année – WWD

Les 20 demi-finalistes du prix LVMH 2021 pour les jeunes créateurs viennent de divers points du globe et utilisent une gamme de looks mode, souvent ancrés dans la durabilité et le design fluide.

AGR

Ayant travaillé à son compte pour des marques telles que Yeezy, A-Cold-Wall et Missoni, la créatrice londonienne Alicia Robinson a lancé sa marque de tricots AGR avec une fête. Après avoir créé des pièces tricotées sur mesure pour un groupe d’amis à porter au carnaval de Notting Hill en 2018, elle a été contactée par le détaillant en ligne canadien Ssense et a déployé la collection avec eux.

En plus de ses côtes rayées en coton et de ses pantalons cargo teints, sa collection d’automne comprenait des pulls en tricot torsadé pulvérisés à la main dans des tons arc-en-ciel, des survêtements patchwork et des vestes matelassées. Robinson a étudié au Chelsea College of Art de Londres.

BIANCA SAUNDERS

S’appuyant sur ses origines britanniques et antillaises, Bianca Saunders n’a pas peur d’explorer le côté le plus vulnérable des hommes. Sa collection d’automne a été influencée par le photographe Man Ray et l’imagerie de tissu étiré par Erwin Wurm, et a présenté sa deuxième collaboration avec Wrangler.

«Mon objectif principal pour la marque était de créer cet équilibre. Vous obtenez le gars vraiment trop masculin et le gars efféminé existant dans le même monde. Même les pièces peuvent être considérées comme un peu plus féminines. Je pense que c’est ainsi que je crée l’énergie qui apporte quelque chose de différent, et plus de choses à la conversation sur les vêtements pour hommes », a récemment déclaré le diplômé du Royal College of Art à WWD.

CHARLES DE VILMORIN

Depuis le lancement de sa marque en avril 2020 en pleine pandémie de coronavirus, Charles de Vilmorin a connu une ascension fulgurante, faisant ses débuts à la Paris Couture Week en janvier, puis étant nommé directeur créatif de la maison de couture française Rochas.

Connu pour ses peintures colorées teintées de ténèbres, le créateur français a fait sensation avec des blousons matelassés et des robes sculpturales en sablier inspirées du travail de l’artiste Niki de Saint Phalle. Conformément à son esthétique sans genre, il utilise fréquemment le maquillage et la peinture corporelle pour transformer des modèles en avatars pour les créatures fantastiques qu’il dessine.

CHRISTOPHER JOHN ROGERS

Lauréat du prix CFDA American Emerging Designer of the Year de l’année dernière, Christopher John Rogers est surtout connu pour habiller des célébrités comme Cardi B, Rihanna et Lizzo dans ses créations colorées sur le tapis rouge, bien qu’il soit tout aussi à l’aise dans la conception de vêtements de jour, tels que le manteau violet Le vice-président américain Kamala Harris portait le jour de l’inauguration.

Sa collection printemps 2021 a marqué sa première incursion dans la maille, y compris une robe en tricot arc-en-ciel avec des cercles concentriques en forme de cible au niveau des seins qui figurait sur la couverture de l’édition d’avril de British Vogue.

CONNER IVES

Le designer d’origine américaine Conner Ives a commencé à attirer l’attention avant même de terminer son diplôme de design à Central Saint Martins, après avoir partagé ses créations sur Instagram et avoir obtenu des commandes de la part d’Adwoa Aboah, qui portait l’une de ses créations au Met Gala en 2017.

Il a produit deux collections capsules pour le détaillant britannique Browns à l’aide de t-shirts vintage provenant de boutiques caritatives, et faisait partie de l’équipe de création qui a lancé la marque de vêtements Fenty, qui a depuis été interrompue. «Je regarde toujours les vêtements de sport américains», a-t-il déclaré à WWD en 2018. «J’adore un vêtement modeste, je pense qu’il y a quelque chose de vraiment honnête à ce sujet et l’idée que cela vient de quelque chose de préexistant.

FEDERICO CINA

Federico Cina a fondé son label genderless en 2019 avec l’ambition d’amener sa marque de romance dans le monde de la couture. Après des études à Polimoda à Florence, il a obtenu une maîtrise en design de mode à Osaka, au Japon, a travaillé chez Brooks Brothers entre l’Italie et New York, puis chez Emilio Pucci à Milan.

Le créateur italien utilise des techniques expérimentales, comme le retournement des vêtements, et saupoudre des références culturelles, telles que des imprimés inspirés des nappes typiques de sa région natale de Romagne. Pour sa collection automne 2021, il a retravaillé les agrafes de couture avec une main douce et un esprit délicat, montrant des blazers matelassés chics et des vestes de campagne déstructurées confectionnées dans des tissus de costume, aux côtés de pantalons plissés découpés dans des silhouettes généreuses.

ENFANT

KidSuper, le collectif d’artistes de Colm Dillane, basé à Brooklyn, a fait irruption sur la scène parisienne en juillet lorsqu’il a fait ses débuts virtuels à la Fashion Week masculine de Paris avec un court métrage en stop-motion réalisé avec des poupées Barbie modifiées habillées de versions miniatures de ses créations streetwear (il avait même des poupées à l’effigie des Obama et de la reine Elizabeth II au premier rang.)

«Je vendais des T-shirts dans une cafétéria du lycée, puis sur une planche à repasser dans la rue de SoHo, puis j’ai transformé ma chambre universitaire en magasin, puis j’ai déménagé dans une devanture de magasin avec tous mes amis, puis à Paris. semaine de la mode », a écrit le créateur sur sa chaîne YouTube. Une collaboration avec Puma a rapidement suivi et les plans de Dillane comprennent la réalisation d’un film et la construction d’un terrain de football.

KIKA VARGAS

Après des études d’art à la School of the Art Institute of Chicago et de la mode à l’Istituto Marangoni de Milan, Kika Vargas, née à Bogotá, a travaillé pour Missoni avant de lancer sa collection éponyme en 2011. Ses tenues sont fabriquées en Colombie, avec des silhouettes emblématiques, notamment des robes midi volumineuses. avec des manches bouffantes surdimensionnées et des volants romantiques, ainsi que des coordonnés imprimés ludiques.

Vargas faisait partie des designers sélectionnés pour la plate-forme BG Radar de Bergdorf Goodman pour les talents émergents l’année dernière, et la marque est également portée par des détaillants tels que Matchesfashion.com, Harrods, Nordstrom, Browns et Ssense.

PROGRAMME SPATIAL LAGOS

En tant que designer non binaire, queer, yoruba et noir, Adeju Thompson, né au Nigéria, qui utilise les pronoms ils / eux, a conçu Lagos Space Program comme une marque de mode basée sur des projets. La collection d’automne, présentée lors de la Fashion Week masculine de Milan en janvier, visait à enfreindre les règles de la mode normative.

«Cela commence vraiment par la création de vêtements que je veux porter. Il est également très important pour moi de faire cela via la lentille culturelle », a déclaré Thompson à WWD. La ligne associe un habillage traditionnel à une sensibilité contemporaine: des jupes portefeuille longues au sol associées à des gilets en tricot déchiqueté et des blazers déstructurés, ou un pantalon bermuda volumineux superposé sur des hauts allongés de style tablier avec des ourlets non finis.

LUKHANYO MDINGI

Créée en 2015, la marque de vêtements pour femmes et hommes Lukhanyo Mdingi allie élégance vestimentaire et artisanat. «Notre intention est simplement de créer un corps de travail qui a un sens de l’âme, un travail qui est de substance, qui est fort et qui est solide – quelque chose pour l’éternité», dit la marque sur son site Web.

Le créateur sud-africain s’est présenté à la Fashion Week de New York et dans le cadre du salon Pitti Uomo. Sa dernière collection est un hommage à son ami Nicholas Coutts, décédé en 2019, en intégrant les techniques de tissage à la main du défunt créateur.

OFFICIEL MIDORIKAWA

Diplômé du Bunka Fashion College à Tokyo, Taku Midorikawa a lancé sa marque sans genre Midorikawa en 2017, mêlant techniques traditionnelles japonaises et savoir-faire artisanal dans ses constructions frappantes, souvent accentuées d’ourlets bruts.

Le label est principalement distribué au Japon, avec des revendeurs tels que Dover Street Market Ginza, United Arrows & Sons et le grand magasin Isetan dans le quartier Shinjuku de Tokyo.

NENSI DOJAKA

Créatrice de vêtements pour femmes albanaise basée à Londres, Nensi Dojaka est diplômée de Central Saint Martins en 2019. Après avoir présenté sa collection de diplômés, elle a créé une collection capsule avec Ssense et a été sélectionnée pour montrer dans le cadre de la plateforme de soutien aux créateurs émergents Fashion East.

Dojaka a été sélectionné pour la première édition du programme de mentorat lancé l’automne dernier par le fondateur et designer n ° 21 Alessandro Dell’Acqua et Tomorrow London. Sa collection de printemps comprenait des slips inspirés de la lingerie avec des découpes graphiques et des détails de bretelles sensuelles qui ont attiré l’attention de la rédactrice de mode Carine Roitfeld, entre autres.

FACTION POST-ARCHIVE

Après avoir étudié le design industriel et spatial, Dongjoon Lim a commencé comme concepteur d’expérience utilisateur pour des entreprises de mode. Devenu créateur de vêtements pour hommes autodidacte, il a cofondé Post Archive Faction avec Sookyo Jeong en 2018, spécialisé dans les vêtements de sport d’avant-garde et les vêtements d’extérieur futuristes.

La marque a récemment organisé une exposition à la galerie Arario de Séoul qui brouille les distinctions entre art, mode, mobilier et design.

RENAISSANCE RENAISSANCE

Cynthia Merhej est retournée dans sa Beyrouth natale en 2016 pour fonder Renaissance Renaissance, sa marque de vêtements pour femmes, après des études au Royal College of Art et au Central Saint Martins de Londres. Elle est la troisième d’une génération de femmes à créer son propre atelier, sur les traces de son arrière-grand-mère et de sa mère.

Caractérisé par des fronces, des volants et des volumes audacieux, ses vêtements ont une sensibilité romantique, puisant dans les inspirations des vêtements ottomans et de sa Beyrouth natale, dont le pain en forme de bourse vendu comme nourriture de rue a directement inspiré son sac Ka’ak.

RIER

Créée par Andreas Steiner, Rier propose des pièces unisexes intemporelles inspirées de ses racines du Tyrol du Sud. Le créateur de 36 ans a étudié à Milan et à Paris et a travaillé pour Prada, Miu Miu et Louis Vuitton avant de se lancer seul.

Une gamme récente comprenait une gamme de motifs avec une broderie florale miniature inspirée de celle portée par les hommes de son village. Steiner allie une esthétique brute et minimaliste à un esprit montagnard.

RUI

Rui Zhou a habillé Dua Lipa pour la couverture de Rolling Stone; on dirait qu’elle a été bombardée de peinture avec du tissu, car les combinaisons et les robes complexes et en toile de Zhou sont nues autant qu’elles couvrent. De petits segments de tricot sont étirés et attachés avec des perles, créant des géométries uniques de tissu et de chair.

Basé à Shanghai, le créateur de 27 ans est diplômé en 2018 du programme Parsons MFA Fashion Design and Society. Elle était demi-finaliste pour un concours H&M en 2017.

SAUL NASH

Chorégraphe professionnel du nord-est de Londres, Nash a développé une façon unique de couper basée sur le mouvement du corps. Il a obtenu un baccalauréat en design de performance de Central Saint Martins en 2015 et a suivi une maîtrise en vêtements pour hommes au Royal College of Art en 2018.

Ses vêtements se situent quelque part entre le luxe, les vêtements de sport et le streetwear, et sont produits en édition limitée.

SHUTING QIU

Bien que basée à Shanghai, Shuting Qiu est diplômée de l’Académie royale d’Anvers, et ses modes libres d’esprit se rapprochent le plus des membres les plus extravertis des Six Anvers originaux, Dries Van Noten et Walter Van Beirendonck, avec son choc coloré d’imprimés et audacieux. formes.

Ses héroïnes incluent Virginia Woolf et Pina Bausch. Qiu a remporté le prix spécial du BIG Design Award Japan et a été finaliste du H&M Design Award.

TAAKK

Takuya Morikawa, 39 ans, a fait ses débuts officiels sur le calendrier parisien en janvier, présentant une collection de vêtements pour hommes d’automne incorporant des imprimés flous et maussades et une couture créative.

Le créateur japonais a appris lui-même à confectionner des vêtements au lycée et a ensuite étudié le design au Bunka Fashion College. Il a passé du temps chez Issey Miyake avant de lancer sa marque Taakk, et met l’accent sur le développement de tissus.

MER

Wed est la marque de vêtements pour femmes basée à Londres, fondée en 2019 par les designers Amy Trinh et Evan Phillips, tous deux diplômés de Central Saint Martins, 30 ans. La marque de vêtements de mariée et de soirée surréalistes du duo est connue pour ses drapés innovants, ses références historiques et ses pratiques durables.

Les créateurs emploient des textiles morts-vivants et réutilisent des robes oubliées, vintage ou héritage dans de nouvelles créations.