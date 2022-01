Rencontrez les étoiles « Big as Hell » de 1 000 lb. Meilleurs amis

Quatre amis, deux anciens de télé-réalité et une grande nouvelle série.

TLC a annoncé le 6 janvier cette nouvelle série de 1 000 livres. Best Friends sera présenté en première le mois prochain le lundi 7 février. Inspiré de la série à succès de 1 000 livres. Sisters, Best Friends suivront deux séries de besties dans leurs parcours respectifs de perte de poids.

« Le succès des audiences de 1 000 lb. Sisters a mis une chose en évidence : notre public adore les voyages personnels de relooking mettant en vedette des personnalités authentiques, audacieuses et très turbulentes. » Howard Lee, président de TLC Streaming et Network Originals, a déclaré. « Cette émission traite de la perte de poids et d’un mode de vie plus sain tout autant qu’il s’agit d’un groupe soudé de petites amies qui aiment passer un bon moment. »

Un premier regard sur la bande-annonce donne un aperçu des relations de montagnes russes au cœur de la série. Les fans connaissent peut-être déjà les BFF Vannessa et Meghan, qui a déjà joué dans la série Too Large.

« Moi et cette fille luttons avec notre poids depuis le collège », explique Vannessa dans le teaser.

Meghan plaisante: « Nous sommes gros comme l’enfer. »