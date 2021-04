Rencontrez les étudiants qui sont tombés dans les escroqueries en ligne et ont perdu des milliers de livres ⋆ .

Il approchait de la fin de l’année universitaire lorsque Rosie, étudiante à Bristol, a reçu un message Facebook de sa camarade de cours Alice. Le message disait: “Salut, je suis un peu gêné mais pourrais-je vous demander une grande faveur?”

Alice a dit à Rosie qu’elle était en retard sur ses factures et a demandé si elle pouvait l’aider. Rosie, étant une bonne amie, et sachant très bien qu’Alice n’était pas la meilleure avec de l’argent, cracha l’argent, sans poser de questions.

Mais il s’est avéré que ce n’était pas Alice qui demandait de l’argent. C’était un escroc en ligne qui avait piraté le compte Facebook d’Alice et qui venait de voler à Rosie 350 £.

Les escroqueries en ligne sont de plus en plus répandues et sophistiquées au Royaume-Uni.

Depuis le début de la pandémie, il y a eu 6000 cas de fraude liée au coronavirus avec un total de 34,5 millions de livres volées depuis le 1er mars 2020 en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord.

Le mois dernier, il y a eu l’arnaque “ Recensement 2021 ” qui impliquait des messages texte disant aux gens qu’ils devaient payer de l’argent pour un formulaire de recensement en retard ou mal rempli. Ensuite, il y a eu l’arnaque «Royal Mail». Celui-ci a affirmé que vous deviez payer des frais d’expédition supplémentaires de 2,99 £ pour un colis.

The Tab a rencontré des étudiants qui ont été victimes d’escroqueries en ligne et ont perdu des milliers de livres.

“ C’est un peu effrayant parce que Facebook n’est définitivement pas sûr ”

Rosie n’était pas la seule à avoir succombé à une arnaque Facebook Messenger qui coûterait plus de 1000 £ à son groupe d’amitié.

Après que Rosie ait envoyé 350 £ à l’escroc, elle a vu un message Facebook, cette fois véritablement rédigé par son amie Alice, disant que son compte avait été piraté et avertissant ses amis de ne pas lui envoyer d’argent. «Le sang vient de s’écouler de mon corps», a déclaré Rosie à The Tab.

Rosie a appelé sa banque mais au moment où son cas a été signalé, l’escroc avait retiré tout l’argent du compte et avait disparu. Il est apparu plus tard que quelques autres amis d’Alice avaient également envoyé de l’argent, l’un d’eux envoyant 720 £ au pirate informatique.

Alice était visiblement au téléphone ce jour-là, mais le hacker avait intelligemment archivé tous les messages avec ses amis.

La seule raison pour laquelle Alice a réalisé qu’elle avait été piratée était parce qu’elle était avec l’un de ses amis à l’époque, qui avait reçu le message douteux prétendant être d’Alice elle-même.

Aucun des étudiants n’a récupéré son argent. Rosie a déclaré à The Tab: «Je vérifierais certainement la prochaine fois. Je l’appellerais d’abord juste pour vérifier. C’est un peu effrayant car Facebook n’est définitivement pas sûr. »

Un porte-parole de Facebook a déclaré: «Nous avons récemment introduit des avis de sécurité – des avertissements proactifs qui aident 70 millions de personnes par mois à repérer et à éviter les interactions potentiellement dangereuses comme les escroqueries.

«Nous encourageons les gens à ne pas accepter les demandes suspectes et à nous signaler immédiatement les messages suspects afin que nous puissions prendre des mesures.»

“ C’est sans aucun doute que mes parents et moi avons remis en question chaque appel et SMS depuis ”

Mathumye est tombée dans une escroquerie Wi-Fi qui lui a laissé environ 600 £ de sa poche.

L’étudiante de troisième année de Warwick avait des problèmes avec son Wi-Fi Talk Talk, luttant pour rester connectée dans ses conférences Zoom, il n’était donc pas étonnant qu’elle soit excitée quand quelqu’un a appelé la maison pour lui proposer une solution.

La personne au téléphone, prétendument de Talk Talk, a déclaré qu’elle avait besoin de mettre à jour son routeur et qu’elle était éligible à un remboursement pour les inconvénients causés par une mauvaise connexion.

La personne a dit à Mathumye que pour lui transférer le remboursement, ils auraient besoin qu’elle ouvre ses services bancaires en ligne et partage son écran avec eux.

Elle admet que cela «semble maintenant extrêmement stupide».

L’escroc a retiré de l’argent du compte de Mathumye par tranches, pour un total de 3000 £. Parce que Mathumye a rapidement signalé le crime, elle a réussi à tout récupérer sauf 600 £.

«C’est sans aucun doute que mes parents et moi avons remis en question chaque appel et SMS depuis. Comme si c’était si traumatisant pour moi parce que je me sentais tellement coupable, mais je sais que je ne tomberai plus jamais dans quelque chose comme ça », a déclaré Mathumye.

‘J’ai juste paniqué et cliqué sur le lien’

Leeds quatrième année, Lauryn a reçu un texto qu’elle pensait provenir de sa banque, Santander. Les événements qui ont suivi ne lui ont laissé que 8 £ sur son compte bancaire.

Le texte disait que Santander avait remarqué une activité inhabituelle dans son compte, envoyant un lien afin qu’elle puisse vérifier ce qui se passait.

“Avec le recul, il est tellement stupide d’avoir cliqué dessus, mais j’ai paniqué et cliqué sur le lien, et c’était juste une connexion bancaire en ligne normale”, a déclaré Lauryn à The Tab.

15 minutes après que Lauryn eut saisi toutes ses informations et questions de sécurité, elle reçut un vrai texto de Santander disant qu’elle avait saisi son découvert.

Il s’est avéré qu’elle avait par inadvertance remis les détails de son compte à un inconnu qui avait pris environ 250 £ en la laissant avec 8 £ sur son compte.

Heureusement pour Lauryn, Santander a pu lui rembourser intégralement. «Maintenant, je sais qu’il ne faut pas cliquer sur les liens parce que j’ai eu beaucoup de chance que la banque m’ait remboursé et que ce n’était pas trop sinon cela aurait été bien pire! Dit Lauryn.

Un porte-parole de Santander a déclaré à The Tab que les criminels utilisent souvent «l’usurpation de numéro» pour donner l’impression que leur texte provient d’une banque, et a averti les clients de «ne jamais cliquer sur un lien dans un message texte».

Ils ont ajouté que les clients devraient se méfier des “signes avant-coureurs d’une escroquerie, tels que des fautes d’orthographe ou des erreurs grammaticales, ou des liens qui vous dirigent vers le partage d’informations ou le paiement.”

