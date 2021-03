Rencontrez les experts en audio-description rendant les jeux plus accessibles aux malvoyants

L’accessibilité des jeux vidéo s’est considérablement améliorée ces dernières années, l’année dernière étant particulièrement remarquable. L’ampleur des fonctionnalités d’accessibilité dans les deux sites acclamés par la critique Le dernier d’entre nous, partie 2 et Ubisoft Watch Dogs Légion était une source d’inspiration, tandis que Rare a continué à se déployer mises à jour qui ont ajouté des améliorations d’accessibilité à Sea of ​​Thieves. Tous ces éléments sont des exemples encourageants montrant que les développeurs sont de plus en plus conscients de l’importance des options d’accessibilité.

Ce travail formidable s’est étendu aux studios indépendants et aux studios AAA, mais l’accessibilité s’est lentement améliorée dans l’ensemble de l’industrie. Les exemples comprennent Les Game Awards 2020 annonçant un prix axé sur l’accessibilité, un texte alternatif est fourni pour les ressources de marketing visuel et des bandes-annonces avec des légendes complètes sont rendues plus facilement disponibles.

Certains studios ont également pris un engagement explicite en faveur de l’accessibilité en 2020. David Tisserand, responsable principal de l’accessibilité d’Ubisoft, a expliqué dans une interview avec DualShockers que l’entreprise souhaite intégrer l’accessibilité dans son ADN, à commencer par un focus sur les initiatives aveugles . Cela a vu Ubisoft faire équipe avec un spécialiste de la description audio Œuvres vidéo descriptives (DVW) pour ajouter une description audio à certaines des plus grandes bandes-annonces d’Ubisoft de l’année, y compris la première mondiale d’Assassin’s Creed Valhalla.

TechRadar s’est entretenu avec Rhys Lloyd, responsable de DVW Studio, et Melissa Hope, responsable des services à la clientèle, pour en savoir plus sur ce que fait la société, son implication avec Ubisoft et ses plans pour améliorer l’accessibilité dans l’industrie du jeu à l’avenir.

Qu’est-ce que la vidéo descriptive?

(Crédit d’image: Descriptive Video Works)

Fondée en 2003, Descriptive Video Works se spécialise dans la fourniture de descriptions audio pour les médias. La société a été fondée sur «la conviction qu’il y avait plus à faire pour connecter les personnes aveugles ou malvoyantes au contenu médiatique», dit Lloyd. Lorsque la fondatrice Diane Johnson a lancé l’entreprise, elle croyait que «il était important que non seulement le service soit fait, mais aussi que le service soit bien fait» et «qu’il soit fait avec le bon esprit et le bon cœur à l’esprit», nous dit Lloyd.

Afin de pouvoir produire des descriptions audio de qualité, les rédacteurs de DVW suivent un «programme de formation assez complet», et il peut s’écouler des mois avant d’être placés dans l’environnement de production. Et, ajoute Lloyd, «En ce qui concerne l’ingénierie, le mixage et la conception sonore du produit final, nous avons probablement deux des mélangeurs de description audio les plus expérimentés du secteur.»

Descriptive Video Works fonctionne avec un conseil consultatif de personnes aveugles et malvoyantes sur certains projets, bien que ce soit sur une base de projet à projet. Lloyd donne l’exemple de la façon dont l’entreprise a travaillé avec des personnes de couleur aveugles et malvoyantes dans un groupe de discussion en 2020 afin que l’entreprise puisse «remettre en question nos propres hypothèses sur ce qui était important pour décrire la race dans un programme».

«Nous recherchons ces réponses auprès de la communauté parce que c’est la communauté que nous servons. Nous voulons nous assurer que nous atteignons ces notes de manière appropriée », poursuit-il.

Travailler en étroite collaboration avec les communautés est important pour DVW car cela permet à son personnel de s’assurer que la terminologie et la culture sont correctement représentées. Et heureusement, les médias sociaux sont peuplés de défenseurs des personnes handicapées et non handicapées qui font partie de la communauté # a11y – un mouvement mondial qui vise à rendre plus de contenu numérique accessible.

Cette communauté a encouragé l’industrie du jeu à mettre davantage l’accent sur les conversations entourant l’accessibilité, ce qui a conduit à son tour des consultants en accessibilité aidant les développeurs à comprendre et à briser les barrières dans les jeux, comme illustré par Naughty Dog avec les options d’accessibilité complètes de The Last of Us 2. Il est clair que Descriptive Video Works comprend l’importance d’écouter de telles voix.

L’étape de Descriptive Video Works dans le jeu commence

(Crédit d’image: Telltale Games)

Minecraft: Story Mode, une aventure point-and-click épisodique, sortie sur Netflix en 2015, et a marqué la première incursion de Descriptive Video Works dans l’utilisation de la description audio avec des médias interactifs. Le travail de la société sur Minecraft: Story Mode l’a incité à se pencher sur le médium du jeu au-delà de l’expérience Netflix et, vers la fin de 2019, DVW a commencé à rechercher comment il pourrait mettre en œuvre son expertise en matière d’accessibilité dans les jeux vidéo, en discutant avec les communautés de jeu l’industrie du jeu.

Keyword Studios, une entreprise qui fournit de nombreux services aux studios de l’industrie du jeu vidéo, et qui a acquis DVW en 2019 , s’est entretenu avec Ubisoft alors que cette recherche se terminait. Cette conversation avec le studio a conduit Descriptive Video Works à travailler avec Ubisoft pour fournir des descriptions audio pour plusieurs bandes-annonces Ubisoft.

Melissa Hope décrit ce que c’était de travailler explicitement avec un studio de jeux vidéo par opposition à des sociétés de streaming telles que Netflix: «Le grand avantage de travailler avec Ubisoft sur ces bandes-annonces était de savoir à quel point nous pouvions travailler directement avec les personnes qui fabriquent les bandes-annonces, et même ceux qui avaient fait le jeu. Ce n’est pas toujours quelque chose que nous avons l’opportunité de faire avec un film. »

Hope a détaillé comment Ubisoft a mis en évidence les œufs de Pâques dans les bandes-annonces pour «s’assurer qu’une personne aveugle ou malvoyante qui regarde la bande-annonce puisse participer aux mêmes conversations».

Elle utilise Assassin’s Creed Valhalla – la première bande-annonce issue du partenariat – à titre d’exemple. «Je suppose que dans la franchise Assassin’s Creed, le couteau est à l’intérieur de l’avant-bras du protagoniste, et sur celui-ci [Valhalla], c’était à l’extérieur », dit-elle.

«Ce n’était pas quelque chose que quiconque en dehors du match saurait. Mais les fans s’en rendraient compte et ils le verraient dans la bande-annonce. Nous devions donc nous assurer que ce détail était inclus dans la description. »

Un autre détail qu’Ubisoft voulait s’assurer était la brève apparition d’un chat dans une remorque Valhalla. «Il y a une scène d’une seconde où le héros caresse un chat, et ils [Ubisoft] comme « Assurez-vous que vous avez mentionné qu’il tient le chat parce qu’il y a tout un truc en ligne ». Avec tant de choses à l’écran, mettre en évidence ces détails signifie que l’utilisateur peut être inclus dans l’excitation.

Briser les barrières

(Crédit d’image: Ubisoft)

Lloyd et Hope ont observé les progrès de l’industrie du jeu vidéo sur les questions d’accessibilité et sont ravis d’en faire partie. «Comme tous ceux qui travaillent pour nous, c’est ce sur quoi nous nous concentrons», nous dit Lloyd. «Toute notre philosophie consiste à briser les barrières qui empêchent les gens de profiter du contenu – vous essayez d’atteindre les gens. Pourquoi n’essaieriez-vous pas de toucher tout le monde? »

La société se concentre actuellement sur les descriptions en anglais, et Lloyd reconnaît que l’offre de descriptions audio localisées est un domaine où il existe un potentiel de croissance. Il souligne l’importance de rendre les outils d’accessibilité disponibles à un public plus large et espère que l’acquisition de la société par Keyword Studios – spécialisé dans la localisation – contribuera à offrir cette croissance à l’avenir.

Grâce à son travail avec Ubisoft, DVW a déjà été en mesure d’atteindre plus de joueurs grâce à l’utilisation de une nouvelle fonctionnalité de piste audio sur YouTube . Cela permet aux utilisateurs d’activer les descriptions audio directement dans une bande-annonce ou une vidéo promotionnelle, plutôt que d’avoir à regarder un téléchargement séparé.

Lloyd souhaite voir plus d’entreprises mettre en œuvre du contenu audio-décrit et estime que rendre plus de contenu plus accessible conduirait à «ouvrir de nouvelles voies pour les clients».

Il ajoute que DVW a «une poignée de fers dans le feu» avec d’autres studios et projets liés aux jeux vidéo. Il explique qu’il ne peut pas fournir de détails en raison d’accords de non-divulgation, mais laisse entendre que DVW expérimente peut-être la description audio dans les jeux et «l’incorpore à ce genre de cinématiques et de cinématiques».

Une plus grande innovation dans le domaine de l’accessibilité signifiera que plus de joueurs pourront profiter d’expériences immersives, et c’est quelque chose que nous voulons vraiment voir. Bien que s’en tenir à des méthodes éprouvées soit une valeur sûre, il est toujours possible d’expérimenter et d’inviter les utilisateurs à faire des commentaires. Nous sommes curieux de savoir avec quels studios DVW travaille et de voir où mènent leurs collaborations avec Ubisoft et The Game Awards.

Il est clair que Descriptive Video Works est sur une mission – une mission pour s’assurer que le jour viendra où aucun joueur ne se sentira exclu, ou incapable d’accéder au contenu, en raison de problèmes d’accessibilité. Nous leur souhaitons bonne chance et avons hâte de voir d’autres grands noms de l’industrie se joindre à la cause.