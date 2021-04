Rencontrez les femmes noires derrière la nouvelle collection de 11 cartes “ Uplifted and Empowered ” de Hallmark (vidéo) ⋆ .

Collection Hallmark’s Acajou surélevée et surpuissante

* La marque Mahogany de Hallmark a lancé une collection de 11 cartes créée par des écrivaines afro-américaines traitant de la résilience raciale et de la fierté noire, marquant la première fois que la société propose des cartes qui traitent spécifiquement des relations raciales en ce qui concerne la communauté noire.

Parmi les titres de la collection Mahogany Uplifted and Empowered de Hallmark: “Il est normal de dire” Nous ne sommes pas bien “,” Noir, fort, fier, fort “et” La persévérance est dans notre ADN. “

L’idée a été lancée lors des manifestations d’été 2020 de la George Floyd, Breonna Taylor et Ahmaud Arbery meurtres, rapporte le WUSA-9 de Washington DC. Les créatifs de Hallmark ont ​​discuté de l’assemblage de messages et de points de vue pertinents pour la communauté noire à voir dès maintenant.

“Il n’y a pas beaucoup de cartes qui abordent la difficulté de la race, des cartes qui parlent directement de la vérité sur les expériences des Noirs”, a déclaré Courtney Taylor, qui est un écrivain senior chez Hallmark et également l’auteur de It’s OK to say “We are not OK.” carte.

«Quand nous donnons-nous l’espace pour crier, pleurer, ressentir la douleur, prendre du recul et réfléchir? … J’espère que cette carte atteindra les personnes qui ont besoin de se pencher sur leurs sentiments », a ajouté Taylor.

Hallmark a même offert des conseils sur le moment d’envoyer à quelqu’un une carte de la collection Uplifted and Empowered, notamment:

Pour inspirer un être cher à embrasser son pouvoir noir Pour encourager l’amour de soi et se reposer pendant une période difficile Pour montrer son allié Pour faire savoir à un enfant noir à quel point il est valorisé

Écoutez directement les écrivains et les artistes de Uplifted & Empowered dans cette vidéo des coulisses.