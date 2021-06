Rencontrez les frères et sœurs de vos TikTokers préférés ⋆ .

Ce que vous savez sur votre célébrité préférée TikTokers est uniquement basé sur la quantité d’informations qu’ils sont prêts à donner. Certains, comme les D’Amelio par exemple, ont créé toute une série autour de leur petite cellule familiale parce qu’elle se vend bien, tandis que des personnalités comme Bella Poarch et Bryce Hall semblent beaucoup plus prudentes quant à leur vie personnelle. Cependant, les fans ont toujours reçu des extraits de temps en temps et nous avons maintenant une idée assez claire de la vie de la plus grande famille de TikToker.

Ainsi, des deux petits frères d’Addison Rae (qui ont déjà plus d’adeptes que nous n’en aurons jamais) au frère de mannequin de James Charles, voici les frères et sœurs des TikTokers les plus populaires de la planète en ce moment.

Addison Rae

Addison Rae est l’amie de ses collègues TikTokers et Kardashian, mais cela ne l’a pas empêchée de suivre ses itinéraires et, au fur et à mesure que TikTokers le fait, elle est très désireuse d’impliquer les membres de sa famille dans ses vidéos. Sa mère, par exemple, a accumulé des millions d’adeptes grâce à son apparition dans les vidéos d’Addison.

En plus de sa mère, les deux frères d’Addison, Enzo et Lucas Lopez, ont également fait des apparitions dans ses TikToks. Les deux frères ont des centaines de milliers d’abonnés sur leurs réseaux sociaux et, bien qu’ils soient encore très jeunes, pourraient très bien avoir une carrière réussie dans les médias sociaux devant eux.

Loren Gray

Bien que Loren Gray ait été le plus grand TikToker au monde, elle n’est étonnamment pas parlée de près de la moitié des autres créateurs de la plate-forme – mais étant donné le drame qu’ils ont créé pour se retrouver dans cette situation, c’est peut-être une bonne chose.

Loren Gray semble être une fille de famille de part en part, avec son père qui gère un compte Instagram presque exclusivement dédié à sa fille. Je veux dire, il s’intitule littéralement “Le père de Loren Gray”.

Loren a une demi-soeur appelée Jordan qui a huit ans de plus qu’elle, mais elle ne semble pas être aussi à l’aise devant la caméra. Une autre anecdote sur TikTok – Loren est sortie avec le frère d’un autre TikToker célèbre sur cette liste, mais nous y reviendrons dans un instant.

Jason Derulo

Oui, Jason Derulo est l’une des personnes les plus suivies sur TikTok, il semble donc juste que nous lui donnions le même traitement que tout le monde sur cette liste. Après tout, il semble qu’il en fasse plus sur TikTok qu’il ne l’est dans l’industrie de la musique de nos jours de toute façon.

Jason Desrouleaux (oui) a deux frères et sœurs – sa sœur Kim, 41 ans, et son frère Joel, 37 ans. Apparemment, ce dernier a inspiré le tube de Jason Watcha Say après avoir été infidèle à sa petite amie à l’époque.

Jacques Charles

Nous n’avons pas vu le jeune James sur nos flux depuis un certain temps en raison de mauvaises allégations portées contre lui, mais il a surmonté des niveaux d’examen similaires dans le passé, donc je suis sûr qu’il reviendra dans un certain temps. bientôt.

Alors que James fait profil bas, son frère modèle de 19 ans, Ian Jeffrey, semble faire tout sauf. Ian est un mannequin à succès dont Instagram ne contient que des photos de mauvaise humeur de lui marchant dans les rues de New York.

Et oui, c’est Ian qui est sorti avec Loren Gray de fin 2018 à début 2019.

Bella Poarch

Bella Poarch est devenue célèbre avec sa reprise mignonne et synchronisée sur les lèvres du morceau de diss “It’s M to the B” de Millie B, mais depuis lors, elle a atteint des sommets encore plus élevés avec le lancement d’une carrière musicale qui a battu des records.

Bella a toujours été très étroitement surveillée par sa vie personnelle, et bien que nous ayons appris dans des vidéos précédentes qu’elle est née aux Philippines et a été adoptée à un moment donné, il n’y a aucune nouvelle quant à savoir si elle a des frères et sœurs.

Noé Beck

Vous ne serez peut-être pas surpris d’apprendre que, en tant que plus gentil des autres garçons de son groupe, Bryce a grandi avec deux sœurs aînées qui ont probablement joué un grand rôle dans son éducation.

Sa sœur Tatum est une danseuse et pom-pom girl qui compte 2,6 millions de followers sur TikTok et 80k+ sur Instagram, tandis que Haley est une enseignante qui semble vouloir vivre sa vie un peu plus en privé.

Salle Bryce

Nous savons tous que Bryce Hall a connu une course tumultueuse vers la gloire au cours des deux années où il a été sous les projecteurs, entrant dans un certain nombre de rebuts publics en cours de route. Heureusement, il a tourné une nouvelle page, pour l’instant il est payé pour les faire à la place.

Cela va être un choc absolument ZÉRO – Bryce Hall est un enfant unique.

Charli D’Amelio

Le nom le plus évident de cette liste est probablement Charli D’Amelio, dont la sœur n’est autre que la célèbre star de TikTok et des médias sociaux, Dixie.

Bien qu’elle ne soit pas aussi célèbre que sa sœur cadette, Dixie s’est toujours imposée comme l’un des plus grands noms de la plate-forme et compte actuellement plus de 52 millions de followers.

