Rencontrez les huit derniers nouveaux villageois d’Animal Crossing New Horizon

La semaine dernière, les personnalités d’Animal Crossing: les huit derniers villageois (apparemment) de New Horizon ont été révélées via Pocket Camp. Leurs itérations Pocket Camp incluent également leurs dictons préférés, leurs slogans et leurs descriptions générales des personnages, ce qui m’a donné suffisamment d’informations pour effectuer une vérification de l’ambiance.

Chacun de ces petits gars passe fermement, surtout Quinn, dont j’espère désespérément incarner l’énergie.

La personnalité «normale» axée sur l’astrologie de Ione ressemble au genre de personne qui passe beaucoup trop de temps et d’argent dans les magasins de cristal. Je suis sûr que sa présence sorcière sur TikTok est totalement excellente ou profondément irritante selon à qui vous parlez. Heureusement, elle semble assez gentille pour que, malgré ma légère torréfaction, elle ne me maudisse pas en utilisant ses nombreuses jolies pierres.

Le dicton préféré de Quinn est « Marche sur une violette et tu sentiras le pardon », ce qui est à la fois charmant et prétentieux – cela en dit long sur son affaire. Si vous la voyiez dans une librairie d’occasion, vous ne saurez probablement pas si elle était là pour l’esthétique ou si elle était réellement dans les livres. Je vais lui laisser le bénéfice du doute. Son style impeccable, probablement entièrement économe, et sa personnalité cool de «grande sœur» en font une villageoise incontournable pour moi et pour toute autre personne de bon goût.

Cephalobot est un villageois « suffisant » qui n’en est pas moins charmant pour moi, homme robot pieuvre. Malheureusement, son slogan dans Pocket Camp est « donk donk », ce qui lui fait perdre quelques points dans mon livre. il a l’air d’un bon petit homme qui peut ou non être capable de vaporiser vos autres villageois avec son regard perçant (il ne peut certainement pas, mais restez vigilant).

Il y a aussi Brando, qui peut ou non être un chef de la mafia. J’adore ce petit nerd « excentrique ». Même s’il dirige réellement un syndicat du crime, être évidemment modelé sur Marlon Brando mérite une intimidation ludique. Son slogan est « gabeesh », que je trouve profondément divertissant, et je ne peux m’empêcher de l’adorer. J’espère que ses entreprises criminelles le serviront bien.

Si quelque chose arrive à Sasha, le femboy « paresseux » résident de New Horizons, je serai découragé. Lorsqu’il a été révélé pour la première fois, son sexe a été fortement débattu par la communauté, beaucoup le supposant comme une fille. Je suis content de voir qu’ils se sont trompés et que ce genre de gars très particulier a été traduit dans le monde d’Animal Crossing.

Règles de Shino. Son ajustement est phénoménal, ses vibrations sont impeccables, elle semble juste… sympa. Selon Pocket Camp, son dicton préféré est « Mieux vaut le démon que vous connaissez que celui que vous ne connaissez pas », ce qui est étonnamment inquiétant, d’une certaine manière plus que la version traditionnelle « diable que vous connaissez ». Si un villageois « plein d’entrain » vous met en garde contre les démons, veuillez en tenir compte. Aussi, dans mon cœur, elle est très proche de Quinn. Ils semblent juste être une bonne paire.

Petri est une souris scientifique « arrogante », qui mérite une pause mais n’en prendra certainement pas. Son slogan est « mmhmm », ce qui est objectivement bon. Cela traduit à la fois l’écoute active et l’épuisement, ce qui est un bon combo. Son dicton préféré est : « Notre ADN n’est que le début de l’histoire. Nous aimons une reine déterministe non biologique.

Tiansheng est un « jock » qui semble basé sur Sun Wukong de Journey to the West. Il adore ses petites chaussures. C’est un Lion. Surplombant tout cela, son slogan « wuwu », qui parvient en quelque sorte à répéter (et à aggraver) le redoutable « uwu ». Son dicton préféré est « Le monde est plus gonflé que vous ne le saurez jamais pleinement. » Cela me cause presque une douleur physique, c’est pourquoi Tiansheng réussit à peine mon contrôle d’ambiance personnel. Tu es sur de la glace mince, mon pote.

Personnellement, je pense que ces huit petits cinglés font un excellent envoi à New Horizons. Vous pouvez désespérément espérer les convaincre de déménager sur les rives de vos îles le 5 novembre lorsque la dernière mise à jour majeure du jeu et le DLC seront officiellement publiés.