Rencontrez les lauréats du prix Eisner 2021 ⋆ .

Hier soir, les Eisner Awards virtuels ont eu lieu au San Diego Comic-Con 2021. Organisé par l’acteur emblématique Phil LaMarr, l’événement a vu deux prix décernés à Gene Luen Yang et Gurihiru pour Superman Smashes the Klan, qui a remporté le prix de la meilleure adaptation d’un autre support et du meilleur Publication pour les enfants (9-12 ans). Stan Sakai a également remporté la meilleure série continue et le meilleur lettrage pour Usagi Yojimbo. La meilleure nouvelle a été décernée à « Quand le carnaval de la ménopause arrive en ville », de Mimi Pond, dans Menopause: A Comic Treatment (Graphic Medicine/Pennsylvania State University Press), qui a remporté le prix de la meilleure anthologie.

Le meilleur numéro unique est allé à Sports Is Hell, de Ben Passmore (Koyama Press), et la meilleure série limitée et la meilleure publication d’humour sont allés à Pal Jimmy Olsen de Superman, de Matt Fraction et Steve Lieber (DC). Black Widow, de Kelly Thompson et Elena Casagrande (Marvel) a remporté le prix de la meilleure nouvelle série, et le prix du meilleur artiste de couverture a été décerné à la prolifique Peach Momoko pour Buffy contre les vampires #19, Mighty Morphin #2, Something Is Killing the Children #12, Power Rangers #1 (BOOM! Studios); DIE!namite, Vampirella (Dynamite); Le Corbeau : Léthé (IDW) ; Variantes Marvel (Marvel).

pic.twitter.com/NVMPkcJ1As – pêche MoMoKo 桃桃子 (@peachmomoko60) 24 juillet 2021

En plus des prix compétitifs, le prix humanitaire Bob Clampett est allé à Mike et Christine Mignola et le prix Will Eisner Spirit of Comics Retailer est allé à Laughing Ogre à Columbus, Ohio, propriété de Chris Lloyd. Vous pouvez regarder la remise des prix ci-dessous ou trouver la liste complète des gagnants ici.

Découvrez toutes les bandes dessinées et romans graphiques liés à Dune sur SDCC. (via Gizmodo) Olivia Cooke sur le fait de jouer à Queen Alicent Hightower pour Game of Thrones prequel House of the Dragon. (via Collider) Amazon prépare une série Je sais ce que vous avez fait l’été dernier. (via /Film) L’équipe américaine de rugby féminin teste les lits en carton aux Jeux olympiques de Tokyo :

Extrêmement ici pour l’équipe de rugby féminin des États-Unis qui teste les lits anti-sexe. pic.twitter.com/2y9ioMLtwL – Idiot exfolié (@nerdfish) 23 juillet 2021

Google Translate ne fait pas le poids face aux vrais traducteurs klingons. (via CBR) La version hollywoodienne de l’héroïne asiatique évolue (enfin). (via Nerdist) Le casting de l’adaptation animée de Batman: The Long Halloween, Part Two plonge profondément. (via Syfy Wire) Joyeux anniversaire à la réalisatrice de Wonder Woman, Patty Jenkins !

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de @PattyJenks !

Je vous souhaite toutes les meilleures choses que ce monde a à offrir❤️

Que notre voyage soit toujours rempli de rires, de bonne bouffe, de belles vacances et de conversations sans fin dans la nuit.

Tellement heureux que les forces du monde nous aient réunis, je t’aime ! pic.twitter.com/uqBZk0EIIx – Gal Gadot (@GalGadot) 24 juillet 2021

Comment se passe ton samedi, Mary Suevians ?

