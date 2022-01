Rencontrez les meilleurs espoirs vénézuéliens pour le « juillet » 2 2021-22

La période de entreprises international MLB arrive et nous vous montrerons ensuite le Perspectives vénézuéliennes qui sont parmi les meilleurs de la période « 2 juillet » qui sera le 15 janvier prochain, 2022 : Ricardo Cabrera et William Bergolla.

L’Amérique latine est toujours une référence dans la période des entreprises internationales et le Venezuela dit toujours présent, donc pour les entreprises de la période 2021-2022 elles sont parmi les meilleures perspectives Ricardo Cabrera Oui Guillaume bergolla, qui sont dans le top 5 et apparemment déjà proches des organisations MLB pour commencer leur formation professionnelle.

Cabrera et Bergolla jouent tous deux la position d’arrêt-court et parmi les prochaines signatures internationales de la MLB, leur nom résonne et la seule date manque pour voir quelle équipe a opté pour eux.

Ricardo Cabrera

Tel que rapporté par la MLB, en attaque, Cabrera montre une approche avancée avec une reconnaissance avancée des coups. Il lance des lignes dures partout sur le terrain, reste bien dans la zone de frappe. Il montre déjà un écart de puissance et est en passe d’avoir plus de puissance à l’avenir.

En défense, il a les mains douces, montre un bon jeu de jambes et le genre de gamme qui fera de lui au moins un arrêt-court moyen. Il y a une chance qu’il puisse passer à la troisième base s’il continue à grandir et à se développer, mais il projette d’avoir suffisamment de puissance offensive pour faire le changement.

Equipe possible ?

Les Reds de Cincinnati sont favoris pour le signer et on dit même que de bouche à oreille tout est prêt avec ce prospect qui a été formé à l’Académie Dennis Suárez dans l’État d’Anzoátegui, au Venezuela.

Guillaume bergolla

Fils de l’ancien joueur de baseball William Bergolla, ce joueur de champ intérieur au bâton montre déjà un bon contact avec le ballon, une approche poussée et une compréhension de la zone de frappe. Il montre une puissance de conduite en ligne, et on s’attend à ce que plus de puissance vienne à mesure qu’il se développe et que son corps mûrit.

En défense, Bergolla montre un bon jeu de jambes, des mains douces et un bras assez fort pour le maintenir en position alors qu’il progresse dans les ligues mineures. Il a été félicité pour son QI de baseball et sa conscience des deux côtés du ballon.

Equipe possible ?

Les Phillies de Philadelphie sont favoris pour reprendre ses services et on l’a même vu s’entraîner avec la casquette rouge de cette organisation de Ligue nationale.

Il est bon de noter que, dans le groupe des 50 meilleurs espoirs internationaux, 15 au total sont originaires du Venezuela.

