Rencontrez les meilleurs influenceurs de la mode en Afrique – WWD

PARIS – Avec une classe moyenne en constante expansion, l’Afrique recèle un potentiel inexploité pour les marques de luxe. Mais qui sont les influenceurs qui font bouger l’aiguille sur le continent et au-delà ?

De nos jours, des marques mondiales comme Louis Vuitton, Prada et Hermès sont en concurrence avec un nombre croissant de marques locales, alors que des designers comme Rich Mnisi, Kenneth Ize, Hanifa et Thebe Magugu exploitent la demande croissante de mode de fabrication africaine.

Pour réussir, les marques occidentales doivent exploiter le pouvoir des influenceurs locaux, allant des stars du cinéma nigérian, surnommées Nollywood, aux présentateurs de télévision, chanteurs et influenceurs, a déclaré la société de technologie Heuritech dans un webinaire intitulé “Découvrez la scène de la mode africaine”.

« La narration de la mode africaine ne peut se faire sans les créatifs africains », a déclaré Amélie Rotsen, analyste de la mode chez Heuritech, qui propose aux marques de prévoir les tendances de la mode en utilisant l’intelligence artificielle pour traduire les images partagées sur les réseaux sociaux en informations de marché.

“Les gens sont maintenant très rapides à appeler une marque pour l’appropriation culturelle, alors arrêtez tout récit basé sur l’imagerie occidentale et essayez vraiment d’appeler ces créatifs pour créer des histoires qui mettront en valeur leur culture, comme ils savent le faire”, a-t-elle ajouté.

La richesse privée totale détenue en Afrique devrait augmenter de 30 % au cours des 10 prochaines années, pour atteindre 2 600 milliards de dollars d’ici 2030, selon le « Africa Wealth Report 2021 » publié par AfrAsia Bank. L’Afrique du Sud abrite le plus grand marché du luxe en Afrique en termes de revenus, suivi du Kenya et du Maroc, a-t-il déclaré.

La banque s’attend à ce que l’Éthiopie, Maurice, le Rwanda, le Kenya et l’Ouganda soient les marchés de richesse les plus performants d’Afrique au cours de la prochaine décennie, avec des taux de croissance supérieurs à 60 %. Une croissance solide est également prévue en Namibie, au Botswana, au Mozambique et en Zambie.

« Pour entrer sur le marché africain, il est très important pour les marques internationales de vraiment comprendre la spécificité des marchés et d’avoir des équipes directement sur le terrain. Cela est particulièrement vrai pour la communication d’influence », a déclaré Jenna McFeely, conservatrice de mode et analyste des tendances chez Heuritech.

« Choisir le bon ambassadeur de marque nécessite que les marques étrangères effectuent des recherches exhaustives sur le marché, ainsi que les personnalités influentes d’un pays ou d’un domaine particulier. Et enfin, il est important de considérer le poids de la diaspora », a-t-elle ajouté.

« Du fait de la colonisation, les personnes d’ascendance africaine sont présentes partout dans le monde avec leur cœur et leur portefeuille entre le monde occidental et leurs racines, et cette volonté de consommer du Noir[-owned brands] a été renforcée », a-t-elle déclaré, soulignant le pouvoir des influenceurs beauté américains comme Jackie Aina et Nyma Tang.

Parmi les principaux influenceurs africains qu’elle a répertoriés figuraient les actrices nigérianes Adesua Etomi et Genevieve Nnaji, qui comptent respectivement 4,3 millions et 8,2 millions de followers sur Instagram.

Le Nigeria a également produit de grandes stars de la musique telles que Burna Boy et Wizkid, qui ont posté un message sur Instagram la semaine dernière disant que son concert à l’O2 Arena de Londres, prévu pour le 28 novembre, était complet en 12 minutes.

“Bien que le lien entre le cinéma, la musique et la mode n’ait plus besoin d’être prouvé, le public mondial et le style avant-gardiste de ces artistes en font des représentants idéaux pour les designers africains et internationaux qui espèrent attirer des consommateurs ambitieux ou débutants”, a déclaré McFeely. .

Les personnalités populaires de la télévision incluent Bonang Matheba, connue pour son slogan “Champagne, chérie!”, qui a lancé un certain nombre de lignes de mode et sa propre marque de vin mousseux, House of BNG, en plus de jouer dans l’émission de télé-réalité “Being Bonang. “

Citant la société de relations publiques nigériane Redrick, McFeely a recommandé que les marques ciblant les consommateurs de luxe s’appuient sur des individus fortunés comme l’écrivain nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, qui a inspiré la première collection de Maria Grazia Chiuri pour Dior avec son essai «Nous devrions tous être féministes».

“Il y a aussi le marché des influenceurs avec des femmes entrepreneures et des passionnées de voyages comme Boity Thulo, qui présente le côté somptueux de l’Afrique, ce qui est pour le moins ambitieux”, a ajouté McFeely.

“Et enfin, il y a la promesse des cyber-influenceurs afro qui pourraient être un nouveau débouché amusant, étant donné le succès rencontré par Lil Miquela, qui est un autre influenceur virtuel”, a-t-elle déclaré, citant l’exemple du modèle numérique Ivaany.

En parallèle, WWD a demandé à la société de recherche et d’analyse de données Launchmetrics de compiler des données sur les cinq principaux influenceurs africains classés par valeur d’impact médiatique, ou MIV. La mesure, basée sur un algorithme propriétaire, estime la valeur de la couverture sur les réseaux sociaux et dans les médias.

1. Mihlali Ndamase (@mihlalii_n) : 1,4 million d’abonnés sur Instagram, 59 % de l’audience engagée d’Afrique du Sud

La maquilleuse et créatrice de contenu, également connue sous le nom de Mihlali N, se présente comme la plus grande YouTubeuse beauté d’Afrique du Sud avec 345 000 abonnés.

Elle a récemment généré 143 000 $ en MIV pour un poste avec Fashion Nova, 112 000 $ pour un poste avec Revlon et 80 000 $ pour un poste avec du maquillage Dior.

Figurant cette année sur la liste « 30 Under 30 » de Forbes Africa, Ndamase s’est étendu au contenu de luxe et de style de vie, via des partenariats payants avec Radisson Hotels et Protea Hotels by Marriott.

2. Temiloluwa Otedola (@temiotedola) : 1,2 million d’abonnés sur Instagram, 54 % de l’audience engagée du Nigéria

Fille de Femi Otedola, un milliardaire nigérian actif dans des secteurs tels que l’énergie, et sœur cadette de la star de la musique DJ Cuppy, Temi Otedola a établi sa présence avec le lancement en 2014 d’un blog couvrant les domaines de la mode, des voyages et d’un club de lecture.

Sa publication Instagram sur le pop-up Forte dei Marmi d’Etro en juin a généré 113 000 $ en MIV, tandis qu’une publication avec Farfetch en 2020 valait 68 000 $, reflétant la progression de son nombre d’abonnés.

Otedola a fait ses débuts d’actrice l’année dernière en tant que protagoniste féminine du film “Citation” du réalisateur nigérian Kunle Afolayan, l’histoire d’un étudiant universitaire qui accuse un professeur de harcèlement sexuel, qui est disponible en streaming sur Netflix.

3. Kefilwe Mabote (@kefilwe_mabote) : 1,2 million d’abonnés sur Instagram, 56 % de l’audience engagée d’Afrique du Sud

Née dans le canton de Soweto à Johannesburg, Mabote a publié l’année dernière son autobiographie “Kefilwe Mabote: Influencer De Luxe – From Soweto to Milan”, qui sert également de guide pour devenir un influenceur.

Connue pour son style glamour, elle a généré 49 000 $ en MIV pour un poste avec Ugg en mai, mais peut généralement être vue dans des vêtements de créateurs haut de gamme comme Burberry, Tom Ford et Versace. Elle a même un site Web dédié, kefiscloset.com, pour vendre ses vêtements.

La vie personnelle de Mabote a fait la une des journaux l’année dernière lorsque son petit-ami de l’époque, l’homme d’affaires Edwin Sodi, a été impliqué dans un scandale de corruption. Elle a ensuite perdu un procès en diffamation contre le tabloïd hebdomadaire Sunday World.

4. Lesego Legobane (@thickleeyonce) : 765 000 abonnés sur Instagram, 66% de l’audience engagée d’Afrique du Sud

La photographe, mannequin grande taille et activiste de la positivité corporelle Legobane – connue professionnellement sous le nom de Thickleeyonce – possède également sa propre boutique de vêtements en ligne, Leebex.

Un article récent avec Fashion Nova Curve a généré 39 000 $ en MIV; un autre avec Bombay Sapphire valait 63 000 $, et un troisième pour la collection Ivy Park de Beyoncé avec Adidas a généré 50 000 $.

Legobane a révélé l’année dernière qu’elle avait été sélectionnée comme influenceuse pour la ligne de lingerie Savage x Fenty de Rihanna, mais la semaine dernière, elle a appelé la marque sur Twitter pour n’avoir offert aucun salaire. Le tweet a ensuite été supprimé, mais elle a publié un message séparé qui disait : « PAYEZ LES INFLUENCERS. CRÉER DU CONTENU EST UN TRAVAIL.

5. Sarah Langa (@sarahlanga), 579 000 abonnés sur Instagram, 61 % de l’audience engagée d’Afrique du Sud

Amie proche de son collègue influenceur Kefilwe Mabote, Langa a décroché son premier poste rémunéré avec la chaîne de grands magasins sud-africaine Woolworths en 2015. Elle a souvent contré les critiques des ennemis en soulignant ses réalisations académiques, qu’elle énumère sur sa biographie Instagram.

Langa travaille avec une variété de marques, dont la société d’appareils de coiffure GHD et le fabricant de téléphones portables Samsung. Elle a généré 31 000 $ en MIV pour un article récent avec le détaillant en ligne de mode rapide PrettyLittleThing; 26 000 $ avec Nespresso et 16 000 $ avec Patrón Tequila.

L’une de ses publications les plus récentes sur Instagram la montre en train de déballer un sac à main Hermès Birkin dans le cadre d’une promotion pour le service d’approvisionnement en produits de luxe Aquarius Luxury Concierge.

