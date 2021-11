Rencontrez les membres du conseil d’administration d’Activision soutenant Bobby Kotick

Photo : Scott Olson (.)

Activision Blizzard a connu une année 2021 cauchemardesque, avec des allégations historiques de harcèlement provoquant d’énormes bouleversements dans l’entreprise, plusieurs poursuites judiciaires très médiatisées et le départ (ou le licenciement) de nombreux dirigeants et développeurs clés. On pourrait penser que ce gâchis tomberait aux pieds du PDG de l’entreprise, Bobby Kotick, et conduirait à sa démission ou à son éviction des mains du conseil d’administration.

Après tout, les choses se sont tellement détériorées cette semaine que le personnel quitte à plusieurs reprises, et le patron de PlayStation, Jim Ryan, a même appelé la réponse timide d’Activision aux événements, affirmant qu’il s’était senti «découragé et franchement abasourdi».

Vous auriez tort, bien sûr, parce que nous vivons dans une dystopie capitaliste avancée, où les hommes qui dirigent des entreprises comme Activision sont apparemment plus intéressés par la préservation de leur pouvoir que par l’acceptation d’une once de responsabilité pour la culture de leadership empoisonnée qu’ils ont. aidé à favoriser et, dans le cas de Kotick, à protéger.

La chose la plus folle dans tout cela est peut-être que, compte tenu de tout ce que nous savons maintenant sur Activision, sa direction et les actions de son PDG, non seulement Kotick lui-même n’a pas démissionné, mais hier, le conseil d’administration de la société a publié une déclaration publique le défendant, coller par leur homme:

Le conseil d’administration d’Activision Blizzard reste attaché à l’objectif de faire d’Activision Blizzard l’entreprise la plus accueillante et la plus inclusive du secteur. Sous la direction de Bobby Kotick, la société met déjà en œuvre des changements à la pointe de l’industrie, notamment une politique de tolérance zéro en matière de harcèlement, un engagement à atteindre des augmentations significatives des pourcentages de femmes et de personnes non binaires dans notre effectif et d’importants investissements internes et externes pour accélérer les opportunités pour divers talents. . Le conseil demeure convaincu que Bobby Kotick a traité de manière appropriée les problèmes liés au lieu de travail portés à son attention. Les objectifs que nous nous sommes fixés sont à la fois critiques et ambitieux. Le conseil d’administration reste confiant dans le leadership, l’engagement et la capacité de Bobby Kotick à atteindre ces objectifs.

Incroyable. Ce qui est le plus révélateur dans cette déclaration, et ce qui met vraiment à nu les structures de pouvoir flagorneuses en place parmi la classe dirigeante de l’Amérique du 21e siècle, c’est qu’au milieu de ce cauchemar de relations publiques, l’entreprise ne fait même pas la seule chose sur laquelle Kotick a toujours pu compter. sur ce faire : faire de l’argent aux gens.

Les premiers chiffres de vente au détail du dernier jeu Call of Duty, Vanguard, montrent que les ventes au Royaume-Uni sont en baisse de 40 % par rapport à la guerre froide Black Ops de l’année dernière (les chiffres américains n’ont pas encore baissé). L’entreprise a perdu 29 % de sa base de joueurs globale au cours des trois dernières années. Blizzard n’a pas sorti de nouveau jeu vidéo depuis 2016. Et même le cours de l’action de la société, sûrement ce qui intéresserait le plus un conseil d’administration, a chuté, commençant sa chute juste au moment où tout ce scandale a commencé :

Le cours de l’action d’Activision pour l’année est en baisse de 28,59 % Image : Google

Désormais, même les actionnaires demandent sa démission. Il n’y a littéralement aucune raison de défendre cet homme ! En effet ce sont tous des facteurs très convaincants pour sa démission, voire son éviction. Le nom de l’entreprise traîne dans la boue, il fait l’objet d’un très gros procès et le cours de son action est en baisse de 28 % sur l’année. Et pourtant, à travers tout cela, le conseil d’administration d’Activision Blizzard n’a pas simplement échoué à agir, il a publiquement soutenu Kotick.

Alors rencontrons ces gens ! Il semble idiot de continuer à les appeler « Le Conseil », comme s’il s’agissait d’un groupe mystérieux et sans visage travaillant dans l’ombre. Il s’agit du conseil d’administration d’une société de jeux vidéo dont nous parlons ici, pas du comité d’instrumentalité humaine. Il est normal que lorsque nous regardons leurs actions et que nous nous demandions ce qui pourrait amener une personne à soutenir publiquement cet homme, nous ayons des noms, des institutions, des œuvres de bienfaisance, des lieux de travail et des histoires qui les accompagnent.

BOBBY KOTICK

« La mère de Robert Kotick fait dater son capitalisme compulsif jusqu’à l’enfance, lorsque le jeune Bobby a vendu son cendrier à un ami qui était venu pour une partie de jeu », ouvre ce profil brillant de Forbes de 2009. « Il a rapporté 3 $. Après cela, les idées lucratives n’ont jamais cessé d’affluer.

Le nom de Kotick apparaît dans le « Little Black Book » de Jeffrey Epstein.

BORNES REVETA

Bowers est l’une des deux seules femmes du conseil d’administration de dix personnes. Elle siège également au « conseil d’administration du LA Philharmonic, au conseil d’administration de la Fondation Edward E. Ford, au conseil d’administration de la Rossier School of Education, au conseil consultatif du Dream Fund for Scholars, au conseil d’administration de directeurs du Teachers College, de l’Université de Columbia et du conseil d’administration de la FEDCO Charitable Foundation ». Elle a également déjà siégé au conseil d’administration de Disney et, en 2004, a fait partie d’une enquête de la SEC (qui a ensuite été réglée) sur des allégations selon lesquelles des dirigeants et des membres du conseil d’administration de Disney embauchaient leurs propres enfants à des postes bien rémunérés, lorsque son propre fils Craig a obtenu un emploi rémunéré à 81 000 $ par an.

Vous pouvez en savoir plus sur l’affaire SEC dans ce rapport du New York Times.

CASEY WASSERMAN

Wasserman, qui est le président-directeur général de sa propre société, siège également au conseil d’administration de Saban Capital Acquisition Corp et de Vox Media, les éditeurs de sites Web comme The Verge et Polygon. Vasserman est le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2028 à Los Angeles, et apparaît également dans le Little Black Book d’Epstein.

PIERRE NOLAN

Homme d’argent, qui a occupé pendant des décennies des postes de direction dans le secteur bancaire et les investissements, Nolan « siège actuellement au conseil d’administration d’AerSale Holdings, Inc., de Diamond Wipes International, Inc. et de Golden Road Food Services, LLC.

BARRY MEYER

Meyer est l’ancien président de Warner Brothers, où il a travaillé de 1971 à 2013. Tout en siégeant également au conseil d’administration de plusieurs organisations hollywoodiennes, il siège actuellement au conseil d’administration de Human Rights Watch et de la Federal Reserve Bank de San Francisco.

BRIAN KELLY

Kelly est un condamné à perpétuité Activision, qui fait partie de l’entreprise depuis 1991. Avec Kotick, il a fondé le Call of Duty Endowment et est également « administrateur du New York-Presbyterian Hospital et fondateur et président de la Juvenile Diabetes Cure Alliance ».

AUBE OSTROFF

Seule autre femme au conseil d’administration, Ostroff travaille chez Spotify, mais est également co-fondatrice de l’éditeur Conde Nast. Elle a précédemment travaillé chez Paramount, CW, Lifetime et Disney.

ROBERT MORGADO

Autre employé de longue date, Morgado travaille dans l’entreprise depuis 1997, après avoir travaillé chez Warner Music Group, où il a été contraint de démissionner en 1995 après un plan de restructuration bâclé. Il siège également aux conseils d’une société d’investissement immobilier et du Maui Arts & Cultural Centre.

ROBERT CORTI

Corti, un expert-comptable certifié, a travaillé auparavant chez Avon pendant 25 ans, où il siège toujours au conseil d’administration. Il siège également au conseil d’administration de Bacardi, a été administrateur d’ING Direct et est membre du chapitre Manhattan de la Cystic Fibrosis Foundation. Il fait partie du conseil d’administration d’Activision Blizzard depuis 2003.

HENDRIK HARTONG III

Le travail quotidien de Hartong consiste à diriger la société de capital-investissement Brynwood Partners, et il a déjà travaillé pour Nestlé, une autre entreprise réputée pour se moquer de ce que les gens pensent d’eux. Lorsque son entreprise a repris une usine de biscuits à New York et a immédiatement annoncé qu’elle réduisait les salaires et les avantages sociaux, les travailleurs se sont rapidement mis en grève, déclarant au New York Times : « Les financiers et les spéculateurs ont mis l’économie américaine à genoux. Les financiers de Brynwood Partners tentent de mettre 135 travailleurs à genoux, en embauchant des jaunes pour faire leur travail. Les travailleurs de Stella D’Oro prennent position contre le délabrement de notre économie.

Vous pouvez en savoir plus sur la grève dans cet article du New Yorker.

Je suis sûr que ce soutien a peu à voir avec le fait que Kotick fait partie du conseil d’administration d’Activision Blizzard depuis 30 ans, Brian Kelly depuis 26 ans, Robert Morgado 24 ans et Robert Corti depuis 18 ans.