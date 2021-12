Rencontrez les nouveaux visages de « Game of Thrones »

HBO nous ramène à nouveau à Westeros, cette fois avec plus de Targaryen, plus de feu et plus de sang. Le réseau a une poignée de retombées de Game of Thrones en préparation, mais la première, House of the Dragon, devrait être diffusée dans quelques mois. Désormais, les fans peuvent rencontrer les acteurs et se préparer à aimer et à détester leurs personnages à divers degrés.

House of the Dragon est basé sur une partie de Fire & Blood, un livre d’histoire fictif écrit par George RR martin sur le règne de la maison Targaryen sur Westeros. Il se déroule environ 180 ans avant les événements du livre principal et couvre une guerre civile entre deux factions des Targaryen, toutes deux avec des cavaliers de dragon à leurs côtés. Les principaux acteurs ont été choisis et quelques photos de tournage ont déjà été publiées, ainsi qu’un bref teaser. Les mettre ensemble avec le matériel source en fait un teaser passionnant.

Fire and Blood couvre environ 130 ans d’histoire à Westeros, se terminant peu de temps après « la danse des dragons » – la guerre civile dont parlera House of the Dragon. Il expose tous les événements majeurs, mais uniquement dans un style historique, pas dans un récit simple. Cela signifie que l’émission n’utilisera qu’environ un tiers du contenu du livre et se concentrera sur quelques années de la vie des personnages où le livre les décrit de la naissance à la mort.

Reste qu’il suffit de présenter les principaux acteurs et leurs rôles dans le conflit à venir. Il y a aussi beaucoup d’autres personnages qui doivent être interprétés ou révélés. House of the Dragon devrait sortir en 2022 sur HBO. Fire and Blood est maintenant disponible en format papier, numérique et livre audio. En attendant, voici qui a été choisi jusqu’à présent et qui ils joueront.

Paddy Considine dans le rôle du roi Viserys Targaryen

Paddy Considine dans le rôle du roi Viserys Targaryen.

La série originale @HBO #HouseoftheDragon est officiellement en production et arrivera sur @HBOMax en 2022. pic.twitter.com/ZtS8zpkfS1 – Maison du Dragon (@HouseofDragon) 26 avril 2021

Paddy Considine incarnera le roi Viserys I Targaryen – en l’honneur duquel le frère de Daenerys porte le nom de la série principale. Il est le cinquième roi de la dynastie Targaryen, succédant à son grand-père, le roi Jaehaerys I Targaryen, décédé. Viserys est un cavalier de dragon, bien qu’au moment où il a pris le trône, son dragon était décédé et il n’a jamais lié un autre. Il est également veuf et est décrit par Martin comme un homme aimable et opposé aux conflits.

précédentsuivant

Emma D’Arcy dans le rôle de la princesse Rhaenyra Targaryen

Emma D’Arcy dans le rôle de la princesse Rhaenyra Targaryen.

La série originale @HBO #HouseoftheDragon est officiellement en production et arrivera sur @HBOMax en 2022. pic.twitter.com/lZ4ERgAy5H – Maison du Dragon (@HouseofDragon) 26 avril 2021

Emma D’Arcy incarnera l’aînée des enfants du roi, la princesse Rhaenyra Targaryen. Rhaenyra est le seul enfant vivant du premier mariage du roi avec la reine Aemma Arryn, il l’a donc déclarée publiquement son héritière du trône de fer. Cependant, le roi Viserys se remariera plus tard et aura plus d’enfants, y compris des garçons. Cela remettra en question la revendication de Rhaenyra sur le trône de fer – quelque chose dont elle n’est pas du tout contente, et il n’est jamais sage de déplaire à un cavalier de dragon comme la princesse.

précédentsuivant

Olivia Cooke dans le rôle de Lady Alicent Hightower

Olivia Cooke dans le rôle d’Alicent Hightower.

La série originale @HBO #HouseoftheDragon est officiellement en production et arrive sur @HBOMax en 2022. pic.twitter.com/FOUBieuhE5 – Maison du Dragon (@HouseofDragon) 26 avril 2021

Alicent Hightower est la deuxième épouse du roi Viserys I Targaryen, bien qu’elle soit plus proche en âge de la princesse Rhaenyra. C’est une femme ambitieuse, impatiente de voir ses propres fils sur le trône de fer malgré la déclaration antérieure du roi selon laquelle Rhaenyra est son héritier.

précédentsuivant

Steve Toussaint dans le rôle de Corlys « Le serpent de mer » Velaryon

Steve Toussaint dans le rôle du Serpent de mer.

La série originale @HBO #HouseoftheDragon est officiellement en production et arrivera sur @HBOMax en 2022. pic.twitter.com/9jq1O6wEA6 – Maison du Dragon (@HouseofDragon) 26 avril 2021

Steven Toussaint a été choisi comme l’un des personnages les plus intéressants de Fire and Blood – « The Sea Snake » Lord Corlys Velaryon, Lord of the Tides et Master of Driftmark. La maison Velaryon n’était pas très présente dans Game of Thrones, mais dans les livres, il s’agit d’une grande maison insulaire étroitement liée à la maison Targaryen. C’est parce qu’il fait également remonter ses ancêtres à Old Valyria – bien que ses ancêtres n’aient jamais été des cavaliers de dragon.

Corlys est un vieil homme au moment de la danse des dragons, mais le livre détaille toute sa vie, y compris ses voyages à travers le monde connu. HBO serait en train de développer une autre série dérivée provisoirement intitulée 9 voyages, sur les neuf célèbres voyages du serpent de mer loin de Westeros. Si tel est le cas, Toussaint a peut-être plus de travail devant lui que n’importe lequel de ses camarades.

précédentsuivant

Matt Smith dans le rôle du prince Daemon Targaryen

Matt Smith dans le rôle du prince Daemon Targaryen.

La série originale @HBO #HouseoftheDragon est officiellement en production et arrive sur @HBOMax en 2022. pic.twitter.com/7TLn4cSru5 – Maison du Dragon (@HouseofDragon) 26 avril 2021

Matt Smith incarnera le prince voyou Daemon Targaryen – une autre figure décrite de la naissance à la mort dans le livre de Martin, mais qui est d’âge moyen au moment de cette histoire. Daemon est arrogant, ambitieux et sanguinaire, et chevauche le redoutable dragon Caraxes. À un moment donné avant la danse du dragon, il s’est même déclaré « roi » d’une petite chaîne d’îles au large de Westeros.

Dans cette histoire, Daemon peut rappeler aux fans de Jaime Lannister dans la série originale. Bien qu’il soit sans aucun doute un meurtrier et un belliciste, il semble poursuivre un peu d’arc de rédemption ici. Espérons que les fans aiment mieux la fin qu’il reçoit que celle que Jaime a eue.

précédentsuivant

Rhys Ifans dans le rôle de Ser Otto Hightower

Rhys Ifans dans le rôle d’Otto Hightower.

La série originale @HBO #HouseoftheDragon est officiellement en production et arrivera sur @HBOMax en 2022. pic.twitter.com/bzqrG1vYic – Maison du Dragon (@HouseofDragon) 26 avril 2021

Rhys Ifans incarnera Ser Otto Hightower, le père de Lady Alicent et un joueur astucieux du « jeu des trônes ». Otto a servi de main du roi au prédécesseur de Viserys, le roi Jaehaerys, puis à Viserys lui-même. Il s’est ensuite lié au trône encore plus en persuadant le roi vieillissant d’épouser sa propre fille dans l’espoir d’avoir plus d’enfants pour protéger la ligne de succession. Otto continuera à jouer à ces jeux politiques tout au long de House of the Dragon.

précédentsuivant

Rhaenyra et Démon

(Photo : HBO)

L’une des premières photos de tournage publiées montre D’Arcy et Smith en costume debout sur une plage, dont les fans pensent qu’il pourrait s’agir du rivage de Dragonstone, ou peut-être de l’île de la maison Velaryon, Driftmark. Quoi qu’il en soit, voir les perruques blondes argentées en action a finalement rendu l’adaptation réelle pour de nombreux fans.

précédentsuivant

Le serpent de mer

(Photo : HBO)

Les fans étaient également ravis d’avoir un premier aperçu de Toussaint en costume de Lord Corlys Velaryon, l’un des personnages les plus intéressants de Fire and Blood. Beaucoup n’avaient pas imaginé le personnage comme Black dans les livres – bien que cela ait du sens et améliore même l’histoire comme Martin l’a écrit, à certains égards. Pour les lecteurs de livres et les téléspectateurs occasionnels, « The Sea Snake » deviendra certainement un personnage préféré des fans.

précédentsuivant

Alicent et Otto Hightower

(Photo : HBO)

Enfin, la dernière photo publiée jusqu’à présent montre Cooke et Ifans déguisés en Lady Alicent et Lord Otto Hightower, encore une fois sur une plage mystérieuse. L’inclusion d’Otto dans ces premières photos implique quelque chose à propos de l’histoire, permettant aux fans de savoir que le personnage peut apparaître plus grand ici que dans le livre. Cependant, à son cœur, la guerre est entre Rhaenyra et Alicent.

précédentsuivant

être choisi

Le feu régnera

La série originale @HBO #HouseoftheDragon est officiellement en production. Bientôt sur @HBOMax en 2022. pic.twitter.com/tPX8n2IvGW – Maison du Dragon (@HouseofDragon) 26 avril 2021

Quelques acteurs confirmés comme étant au casting de House of the Dragon n’ont pas encore été présentés sur les photos de production – Eve Best dans le rôle des princes Rhaenys Velaryon, Fabien Frankel dans le rôle de Ser Criston Cole et Sonoya Mizuno dans le rôle de la mystérieuse Mysaria. Pendant ce temps, d’autres acteurs clés restent à choisir, notamment les fils de la princesse Rhaenyra et de Lady Alicent, et les dirigeants contemporains de toutes les grandes maisons de Westeros. Les fans sont probablement ravis de rencontrer Tyland Lannister, Cregan Stark, Borros Baratheon, etc.

House of the Dragon est actuellement en production et devrait être diffusé sur HBO dans le courant de 2022. Fire and Blood est désormais disponible en format papier, numérique et audio partout où les livres sont vendus.

précédent