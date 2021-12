Rencontrez les nouvelles et anciennes étoiles de RHOBH Saison 12

Sortez les diamants.

Diana Jenkins et Sheree zampino sont officiellement prêts à rejoindre The Real Housewives of Beverly Hills à son retour pour sa 12e saison, E! Les nouvelles peuvent exclusivement annoncer.

Les deux débutants joueront aux côtés de l’ensemble du casting de la saison 11, comme kyle richard, Lisa rinna, Erika Jayne, Dorit Kemsley, Garcelle Beauvais, Rue Sutton, Cristal Kung Minkoff et Kathy Hilton sont tous prêts à revenir.

Kathy conservera son statut d’« amie de », et Sheree, artiste, entrepreneure et Will Smithl’ex-femme de, rejoindra au même titre.

Pendant ce temps, Diana sera une femme au foyer à temps plein. La mère de trois enfants est la fondatrice, présidente et PDG de la société de boissons lifestyle Neuro Brands, ainsi qu’une philanthrope et activiste passionnée. Au cours des 20 dernières années seulement, Diana a mis en place plusieurs programmes et organisations de plaidoyer, notamment le projet Sanela Diana Jenkins pour les droits de l’homme de l’UCLA et la Jenkins-Penn Haitian Relief Organization, cette dernière qu’elle a formée avec l’acteur Sean Penn.