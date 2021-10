Rencontrez les premières de la série du 18 au 24 octobre

Netflix : découvrez les premières de la série du 18 au 24 octobre | Instagram

Nous avons déjà parlé de films, alors cette fois nous allons mentionner quels sont les premières de séries sur la plate-forme Netflix pour la semaine du 18 au 24 octobre, alors continuez à lire pour ne rien manquer.

La deuxième saison de « Locke & Key », la comédie animée pour adultes « Animaladas » et la version nord-américaine de « The Office » sont quelques-unes des nombreuses nouveautés qui sont incorporées dans le vaste catalogue de la plate-forme au logo rouge.

Une semaine de plus est sur le point de commencer et bien sûr le grand Netflix est prêt à vous offrir le meilleur contenu de divertissement.

C’est pourquoi pour les amoureux de la série, ces prochains jours, la fiction inspirée des romans graphiques de Joe Hill et Gabriel Rodríguez revient sur la plateforme Locke & Key.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, le « remake » de Dinastía revient également, avec son quatrième lot d’épisodes, donc sans aucun doute vous aurez assez de divertissement pendant la semaine.

Alors sans plus tarder, voici les séries qui seront diffusées sur Netflix du 18 au 24 octobre :

1

Serrure & Clé

Dans cette nouvelle fournée d’épisodes, les frères Locke continuent d’enquêter sur le passé de leur père, pour tenter de découvrir la raison de son meurtre.

Bien qu’ils croyaient s’être débarrassés du démon Dodge qui les terrorisait dans le premier opus, ils se rendront vite compte que son apparence a changé et que son intention est de continuer à créer des clés magiques pour faire le mal.

Première : 22 octobre

2

Dynastie

Encore une fois, les différends et les trahisons se poursuivent entre deux des familles les plus puissantes d’Amérique, les Carrington et les Colby.

Des affrontements qui atteindront même le sein de chacun d’eux, où il n’y aura pas de distinction entre parents et enfants au moment de mettre les choses sur la table.

Première : 22 octobre

3

L’imperméable As3s1no : chasser un prédateur en Corée

Les docuseries relatent le cas de Yoo Young-Chul, un assassin impitoyable de Corée du Sud, qui a tué près de vingt personnes.

Parmi ses victimes figuraient plusieurs hommes âgés, des masseurs et des travailleurs du sexe.

Première : 22 octobre

4

Animé

Inspirée de la vie de l’acteur et comédien Bradley Trevor Greive, la fiction raconte les aventures qu’un zoologiste entreprend, avec sa nièce et son assistante inexpérimentée

. Les trois voyagent à travers différentes parties du monde avec la mission de sauver tout animal sauvage en danger qu’ils trouvent sur leur chemin.

Première : 22 octobre

5

Autres premières

La maison de poupée de Gabby (saison 3)

Première : 19 octobre

Sexe, amour et goop (réalité)

Première : 21 octobre

La vie est une anomalie, avec Julien Bam

Première : 21 octobre

Tut Tut Cory Bólidos (Sixième saison)

Première : 21 octobre

L’affection du roi (nouveaux épisodes)

Première : 22 octobre

Au-delà de la tristesse : la série

Première : 22 octobre