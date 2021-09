Rencontrez les prétendants de Bachelorette Michelle Young pour la saison 18

Après avoir précédemment teasé les prétendants potentiels en juillet, ABC a enfin dévoilé la liste officielle des hommes qui participeront à la saison 18 de The Bachelorette.

Avec la première dans moins d’un mois, il est temps que nous rencontrions le groupe qui concourra pour michelle jeuneest la rose finale. Et nous sommes heureux d’annoncer que certains de nos favoris parmi la liste potentielle de prétendants ont fait partie de la sélection finale des concurrents. Par exemple, l’aimable Canadien Christophe G. est sur la liste, et nous avons depuis appris qu’il est un conférencier motivateur.

Hélas, tout le monde n’a pas aussi bien réussi que Christopher G., en tant que résident du New Jersey Éric semble ne pas avoir fait partie de l’émission. Néanmoins, il y a encore beaucoup à attendre cette saison. (INDICE : Le nouveau Bachelor, Écharde Clayton, fait partie de ce groupe d’hommes.)

Comme les fans de la franchise le savent bien, Katie ThurstonLa saison de The Bachelorette est suivie de manière non conventionnelle par une autre saison de la compétition de rencontres dirigée par des femmes. Bien que cette décision soit inattendue, nous ne sommes pas du tout contrariés car Young, un enseignant d’école primaire et un ancien joueur de basket-ball de Division I, a conquis l’Amérique après avoir été Jacques Jacques‘finaliste de la saison 25 de The Bachelor.