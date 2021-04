Rencontrez les startups de la région de Seattle qui viennent d’obtenir leur diplôme – à distance – de Y Combinator

Cinq startups de la région de Seattle viennent de sortir de l’accélérateur à distance de Y Combinator avec de nouvelles idées sur les conteneurs logiciels, la prise de notes, les fusées réutilisables et la gestion d’un lieu de travail hybride.

YC, basé dans la Silicon Valley, a accueilli un nombre record de 350 nouvelles entreprises pour son programme d’hiver, qui a participé à une journée de démonstration virtuelle le 23 mars.

Bien qu’ils n’aient pas pu assister en personne, les participants de Seattle ont déclaré qu’un réseau de mentors, d’investisseurs et de milliers d’anciens élèves restait une puissante ressource pour la croissance.

Le fait de passer à distance a aidé ces partenaires à offrir 50% d’heures de bureau en plus par rapport aux années précédentes, a déclaré Lindsay Amos, directrice des communications de YC, tout en aidant à étendre sa portée. La moitié des entreprises qui ont participé à la cohorte de l’hiver 2021 étaient basées hors des États-Unis dans 41 pays.

Pendant ce temps, cela n’a pas découragé les investissements. Les investisseurs ont jusqu’à présent canalisé 350 millions de dollars dans la cohorte d’été 2020 de YC, a déclaré Amos, montrant qu’ils étaient à l’aise de travailler avec des startups même sans interaction en face à face.

Voici un aperçu des participants de la région de Seattle (une société supplémentaire est en mode furtif):

Dendron

Le produit: Les applications de prise de notes ne manquent pas, mais Dendron vise à donner à ces notes le type de structure qu’Excel a donné aux nombres. Le logiciel fournirait un cadre cohérent pour rendre la prise de notes plus organisée et plus consultable, même sur des milliers de fichiers.

La sauce secrète: La société vise à aider ses clients à gérer de grandes collections de notes au fil du temps. «La gestion des informations est quelque chose qui touche vraiment les gens, en particulier dans le monde COVID, où, dans le passé, de nombreuses entreprises pouvaient s’appuyer sur les connaissances tribales», a déclaré le co-fondateur Kevin Lin. «Lorsque vous supprimez cela, lorsque les gens ne sont plus face à face, ce que vous commencez à voir, ce sont les lacunes réelles de notre structure de connaissances.»

Et après: La société a clôturé une ronde de financement de 2 millions de dollars en avril et cherche à recruter deux ingénieurs à plein temps. Il travaille également à l’optimisation du produit pour une utilisation entre les équipes, a déclaré Lin, alors que la demande émergeait de nouveaux utilisateurs sur la plate-forme.

Comment était-ce de passer virtuellement par le programme Y Combinator? «Ils ont mis tout le matériel au cours de la première semaine, et le reste du programme se concentrait exactement sur ce dont votre entreprise avait besoin. Il n’y avait pas d’enregistrement obligatoire tout le temps, étant entendu que tout le monde était occupé à créer une entreprise. À certains égards, il était plus facile de parler aux gens, car vous pouviez simplement leur envoyer un ping sur Slack, mais vous perdez définitivement la présence d’être là en personne. »

Quelle est la leçon la plus importante que vous avez tirée de l’expérience? «YC possède l’une des bases de connaissances les plus complètes sur ce que c’est que de passer par une entreprise soutenue par le capital de risque – de la rémunération aux relations avec les investisseurs en passant par les jalons de la série A. Soit c’est dans la base de connaissances, soit vous pouvez en parler à l’un des partenaires. »

Kalm

La technologie: Kalm aide les développeurs de logiciels à gérer les clusters de conteneurs, y compris le routage du trafic, la fourniture de webhooks et la configuration de l’accès.

La sauce secrète: Les cofondateurs Scott Winges et Tian Li ont décidé de lancer la startup après avoir développé le logiciel open-source comme solution de contournement pour Kubernetes dans leur entreprise précédente. La création de fonctionnalités et de support sur leur modèle open source est une grande partie de ce qui les différencie de leurs concurrents, ont-ils déclaré.

«Le nombre de personnes sur les microservices était relativement faible, mais dans un court laps de temps, beaucoup de gens se tournent vers lui», a déclaré Li. «Ce marché a donc été négligé. Les acteurs traditionnels n’ont pas eu de nouvelles offres pour ce segment. »

Et après: En sortant de l’accélérateur, Kalm se concentre sur l’ajout de nouveaux clients et utilisateurs, dans un souci de rentabilité.

«La chose sur laquelle nous travaillons est assez technique, donc ce sera une feuille de route pluriannuelle, mais YC est bon pour établir un rythme d’ouverture», a déclaré Li.

Comment était-ce de passer virtuellement par le programme Y Combinator? «C’était beaucoup plus pratique et faisable pour nous de le faire avec les familles», a déclaré Winges. «Vous pouvez probablement y mettre beaucoup plus de choses parce que vous n’avez pas à vous rendre à ces réunions en personne. Vous pouvez passer directement d’un appel commercial à une réunion YC. »

Quelle est la leçon la plus importante que vous avez tirée de l’expérience? «Le simple fait d’avoir leur cachet d’approbation a été utile», a déclaré Li. «C’était un excellent cours universitaire pour apprendre à faire du B2B. Ils étaient en fait très tactiques. Une startup est un voyage assez solitaire… mais avoir un tas d’autres personnes qui ont commencé en même temps et sont sur la même voie, c’était vraiment utile.

Technologies spatiales Stoke

La technologie: L’équipe de Stoke Space Technologies souhaite que les lancements de fusées ressemblent beaucoup plus à des voyages aériens. Son objectif est de construire des fusées entièrement réutilisables et conçues pour voler quotidiennement, ce qui réduit les coûts et augmente considérablement la disponibilité pour les missions spatiales.

La sauce secrète: Une fusée de deuxième étage viable et réutilisable «nous sortirait d’un paradigme de production limitée où vous ne produisez plus de grosses machines coûteuses neuves à chaque fois», a déclaré le co-fondateur et PDG Andy Lapsa. «Cela devient très important lorsque vous pensez à la vitesse et à la cadence entre les missions.»

Et après: Stoke a reçu un financement d’une précédente augmentation de capital et est en phase de conception et de test de son appareil. Il cherche à compléter son équipe de 12 avec des ingénieurs en avionique et en fabrication.

Comment était-ce de passer virtuellement par le programme Y Combinator? «Nous construisons du matériel et il est difficile de le déplacer. Ce que tout le monde a découvert depuis que nous sommes partis à distance, c’est que cela vous permet d’être plus flexible avec votre temps. L’interaction en personne en elle-même est très précieuse, mais pour une entreprise de matériel informatique, il serait assez dérangeant de reprendre et de partir. »

Quelle est la leçon la plus importante que vous avez tirée de l’expérience? «C’était juste un renforcement incessant pour créer quelque chose que les gens veulent et parler aux clients tôt. C’était vraiment incroyable d’entendre autant d’expériences différentes et de garder les pieds sur le feu.

Worksphere

(Image de la sphère de travail)

La technologie: Lorsque les employés commencent à retourner au bureau, le logiciel de Worksphere leur permet de réserver de l’espace et de coordonner des réunions en personne.

La sauce secrète: Bien qu’il ait été conçu pour aider les entreprises à équilibrer la sécurité et la productivité pendant la pandémie, la startup se concentre sur la création d’un environnement de travail hybride pour les lieux de travail qui souhaitent capturer à la fois l’efficacité du travail à domicile et les avantages de la collaboration en personne.

«C’est un problème tellement fondamental dans la façon dont nous travaillons à l’avenir», a déclaré le co-fondateur et PDG Aakhil Fardeen. «Nous avons l’impression d’être aux premières loges de cette transformation qui se produisait. Rassembler les bonnes personnes au bon moment est là où nous ajoutons de la valeur. »

Et après: Worksphere a connu un trafic et une croissance organiques, a déclaré Aakhil, et travaille sur le développement du produit pour ses premiers utilisateurs.

«Surtout au cours des quatre dernières semaines, il est devenu très réel pour les entreprises et les clients de voir quel est leur plan lorsqu’ils ouvrent leurs bureaux», a-t-il déclaré.

Comment était-ce de passer virtuellement par le programme Y Combinator? «Ce fut une expérience intense mais vraiment éducative, car même en [the interview process], nous avons appris des choses sur lesquelles nous devions approfondir. Ils ont fait un travail fantastique en gardant tout organisé et en s’assurant que nous nous sentions comme faisant partie de la communauté YC.

Quelle est la leçon la plus importante que vous avez tirée de l’expérience? «Ils vous poussent vraiment à parler aux clients. Si vous parlez aux clients deux fois par semaine, ils vous poussent à leur parler deux fois par jour. C’est quelque chose qui m’a beaucoup interpellé. YC est vraiment doué pour affiner votre message et communiquer ce que vous faites de manière très concise. »