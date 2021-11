Rencontrez les startups qui viennent de rejoindre la 13e cohorte de Techstars Seattle

Un autre lot de startups est prêt à expérimenter Techstars Seattle.

L’accélérateur a dévoilé sa 13e cohorte composée de 12 entreprises qui passeront les trois prochains mois à dynamiser leurs plans d’affaires. Les entreprises sont issues de divers secteurs tels que le commerce électronique, les voyages et la livraison de repas. Ils recevront 20 000 $ de Techstars en échange d’un investissement en actions de 6 % effectué par Techstars, ainsi que d’un mentorat et d’autres aides à la création de leur entreprise.

« Les deux dernières cohortes de Techstars Seattle ont prospéré, malgré le lancement dans les dents de la pandémie », Isaac Kato, directeur général de Techstars Seattle. « Alors que le monde sort de sa séquestration prolongée, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour créer une entreprise. »

Techstars Seattle gère un programme de style hybride pour cette cohorte – les fondateurs peuvent travailler là où ils sont le plus productifs, que ce soit au Startup Hall de Seattle ou dans leur ville natale.

« Cela permet aux fondateurs, qui pour une raison ou une autre ne peuvent pas se joindre physiquement, de bénéficier des avantages de Techstars Seattle », a déclaré Kato. «Nous avons également appris pendant COVID que certains entrepreneurs en font plus dans une configuration à distance. Ainsi, l’un des avantages de COVID est que nous avons fait évoluer notre modèle de livraison pour répondre aux besoins de nos fondateurs.

La cohorte comprend six femmes PDG. C’est la deuxième fois (après l’année dernière) que Techstars Seattle atteint la parité hommes-femmes au sein d’une cohorte.

Précédemment : La cohorte d’accélérateurs la plus réussie de tous les temps : comment cette classe Techstars Seattle a produit 3 licornes

Techstars Seattle a été lancé pour la première fois il y a plus de dix ans. Des entreprises telles que Remitly, Outreach, Skilljar, Bizible, Leanplum, Zipline et d’autres anciens élèves ont collectivement levé plus d’un milliard de dollars en capital d’investissement. La plupart ont construit leurs startups dans le nord-ouest du Pacifique, contribuant ainsi à étendre le poids entrepreneurial de la région.

Techstars Seattle fait partie d’un réseau Techstars plus vaste qui comprend 50 programmes à travers le monde et comprend également un fonds de capital-risque Techstars et un modèle de studio de démarrage.

Plus tôt cette année, Techstars a lancé un nouvel accélérateur à Seattle appelé Filecoin Techstars Accelerator pour les entreprises de blockchain.

Voici les nouvelles entreprises, avec une description de chacune :

Éducation adaptative — Éducation numérisée et gamifiée avec enseignement en direct et en groupe. Ecocrumb — Ecocrumb est une plate-forme SaaS qui aide les petites et moyennes entreprises à suivre et à améliorer leur durabilité. Nous facilitons la collecte et le stockage des données, la définition des priorités et la prise d’actions autour des objectifs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance). Edizeven — Edizeven propose des solutions de recrutement personnalisées et basées sur la technologie pour les restaurants. Nous recherchons et présélectionnons les candidats en les aidant à embaucher 2,5 fois plus rapidement. Foreverly — La mission de Foreverly est d’aider les gens à accueillir l’espace pour guérir après avoir vécu la mort d’un être cher. Lifeswap — Lifeswap est un marché où les voyageurs peuvent acheter des itinéraires de voyage organisés et personnalisables auprès d’influenceurs de voyage locaux. MapYourIdea — Nous aidons les marques à partager des recommandations géographiques pour engager leur public. Rejoicy — Rejoicy est un marché pour les entreprises locales. Rfrd — Rfrd propose des outils en libre-service et une production de qualité studio pour trouver des vidéos clients authentiques qui génèrent des revenus tout au long du parcours client. SeizeTheApp – Seize est une application de marché qui fournit un service de prise de photos instantané avec des preneurs de photos facilement disponibles dans des endroits pittoresques. SheMatters — SheMatters est une communauté conçue pour soutenir les mères noires. Longueur d’onde – La longueur d’onde combine des plans de nutrition personnalisés avec de puissants outils d’état d’esprit et de santé mentale pour la perte de poids. ZipLunch — ZipLunch aide les professionnels occupés, à la maison ou au bureau, à gagner du temps et de l’argent en simplifiant la commande de repas dans leurs restaurants préférés.