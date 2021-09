Rencontrez les vedettes des Emmy Awards 2021

Nous les aimons. Nous les aimons vraiment, vraiment.

Aujourd’hui, sept. Le 19 marque les Emmy Awards 2021, où les meilleurs et les plus brillants de la télévision se réuniront pour célébrer les plus grandes performances, des comédies éclatantes, des drames émouvants et plus encore. Oui, cette remise de prix est mûre avec les participants de la liste A, mais nous sommes plus enthousiasmés par les stars de l’évasion, dont la vie est appelée à changer après ce soir.

Si vous êtes comme nous, vous brûlez depuis Régé-Jean Page depuis qu’il a fait irruption sur la scène en tant que beau duc de Hastings à Bridgerton. Heureusement, nous sommes sur le point de voir plus de l’acteur britannique digne de l’évanouissement, car il est en lice pour le meilleur acteur principal dans une série dramatique aux 73e Primetime Emmy Awards.

Bien sûr, Page n’est pas le seul acteur à nous avoir marqué l’année dernière. Bowen yang et Hannah einbinder nous a fait rire à fond grâce à leur travail dans Saturday Night Live et Hacks, respectivement.

Et nous ne sommes pas les seuls pris par Yang et Einbinder, car eux aussi sont en lice pour les premiers prix aux Emmy Awards.