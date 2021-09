Rencontrez l’exécutif derrière l’expansion mondiale de Netflix ⋆ .

Après que l’exécutif de Netflix, Bela Bajaria, ait regardé un documentaire de 2017 intitulé “A approprié fille”, sur les mariages arrangés en Inde, et s’est entretenu avec l’un de ses réalisateurs, quelque chose a cliqué.

Ses parents avaient déjà organisé des rendez-vous pour Bajaria avec des prétendants potentiels, et elle savait que les enjeux étaient bien plus élevés que ce que l’on voit dans les émissions de rencontres américaines typiques – drame familial, conflits de traditions culturelles et suspense quant à savoir si le couple se mariera. Bajaria a estimé qu’une telle tension valait la peine d’être explorée dans une série de téléréalité.

Elle a discuté de l’idée avec l’un des réalisateurs du documentaire, Smriti Mundhra, et le résultat a été « Indian Matchmaking ». L’émission de téléréalité, créée l’année dernière, suit la vie d’Indiens et d’Indiens américains alors qu’ils naviguent dans les rencontres avec l’aide d’un entremetteur.

La série non scénarisée en anglais et en hindi a été un succès, regardée par un quart des membres de Netflix en Inde et des millions d’abonnés en dehors de l’Inde au cours de ses quatre premières semaines.

“J’ai compris ce push-pull de l’Amérique et l’amour et les mariages arrangés et ce que cela signifie, et donc ce marieur indien montre que j’ai vraiment compris à un niveau plus profond”, a déclaré Bajaria. “J’ai compris quand mes parents m’ont demandé de le faire, même si je me suis battu avec eux à ce sujet.”

Le succès de “Indian Matchmaking” et d’autres émissions populaires défendues par Bajaria l’ont conduit à sa promotion l’année dernière en tant que responsable de la télévision mondiale chez Netflix, où elle supervise l’équipe qui gère le contenu télévisé pour les plus de 209 millions d’abonnés mondiaux de Netflix.

Bajaria a joué un rôle central en aidant Netflix à générer un large public pour ses séries originales non anglophones, ses émissions de téléréalité et ses programmes mettant en vedette des talents de communautés sous-représentées.

Netflix a fait des émissions dans 40 pays ; 97 % de ses abonnés américains ont regardé au moins un titre non anglophone au cours de la dernière année. Bajaria a soutenu des séries allant du thriller mexicain “Who Killed Sara?” au drame allemand “Barbarians”, sur la bataille de la forêt de Teutoburg.

Plus tard cette année, le streamer lancera la deuxième saison de la série fantastique populaire “The Witcher” basée sur des romans et des histoires d’un auteur polonais et ce que Bajaria prédit sera un grand spectacle – “Cowboy Bebop”, avec l’acteur américain d’origine asiatique John Cho , une version en direct de la populaire série animée japonaise.

L’orientation mondiale reflète la géographie des membres de Netflix. Seulement 35% de ses abonnés viennent des États-Unis et du Canada.

De plus, Netflix fait face à des pressions pour continuer à ajouter du contenu alors que Disney +, HBO Max et d’autres rivaux du streaming prennent des parts de marché. Le nombre de clients Netflix a augmenté au début de la pandémie alors que les gens cherchaient des moyens de se divertir à la maison, mais le rythme a ralenti au cours du dernier trimestre.

Netflix a « des années d’avance sur ses pairs avec cette stratégie », a écrit Jeff Wlodarczak, analyste principal et senior chez Pivotal Research Group dans un e-mail. “Cela leur donne un avantage certain sur de nombreux marchés, et plus ils génèrent d’abonnés mondiaux, plus ils peuvent investir dans le contenu local.”

Netflix a marqué son engagement en faisant la promotion de Bajaria l’année dernière à partir de son précédent rôle de supervision des originaux en langue locale. Le remaniement a conduit au départ de Cindy Holland, vice-présidente de longue date du contenu original, qui a supervisé des accords de plusieurs millions de dollars avec les principaux showrunners américains et des succès tels que “Stranger Things” et “The Crown”, qui a remporté 11 prix, dont celui de la meilleure série dramatique comme Netflix. a dominé les Emmys 2021.

Bajaria a restructuré le département TV, en mettant des accords exclusifs avec des écrivains sous un seul groupe, pour leur donner une attention plus personnalisée.

Bien que Netflix continue de conclure des accords avec des talents de premier plan – plus récemment avec la créatrice de “Power” Courtney Kemp et le créateur de “Schitt’s Creek” Dan Levy – certains Les initiés d’Hollywood pensent que l’entreprise s’éloigne des gros contrats de talent car elle pivote plus fortement à l’étranger.

Bajaria conteste cette idée.

“Hollywood est toujours un endroit idéal pour raconter des histoires – cela n’a pas changé”, a déclaré Bajaria. “Pour moi, c’est juste une expansion du genre de narration et de créativité et une opportunité pour les gens de raconter des histoires qui n’ont pas eu l’occasion de raconter des histoires à cette échelle mondiale.”

L’année dernière, Netflix a ouvert des bureaux à l’étranger dans des villes comme Stockholm ; Bangkok, Thaïlande; Copenhague ; et Istanbul, Turquie. Il se développe rapidement en Corée du Sud, en Inde et au Japon.

Bajaria donne une grande latitude aux cadres locaux de ces bureaux pour donner leur feu vert aux salons dans leurs pays respectifs. Elle les rencontre régulièrement en visioconférence pour discuter des ardoises et des budgets. Netflix a investi 1 milliard de dollars au Royaume-Uni l’année dernière et 400 millions de dollars en Inde rien qu’en 2019 et 2020.

“Nous voulons juste que les émissions représentent le monde tel qu’il est”, a déclaré Bajaria. “Je pense que les dirigeants locaux dans ces pays sont importants, comprendre la communauté créative, comprendre le public – c’est important.”

Les émissions en langue locale ont le potentiel de devenir des succès mondiaux comme « Lupin », qui a été inspiré par le personnage français classique Arsène Lupin.

La série, sur un voleur noir qui cherche à venger la mort de son père, un immigrant sénégalais, a été l’émission la plus populaire lancée sur Netflix jusqu’à présent cette année. La race joue un rôle important dans la série – la noirceur de Lupin le rend plus difficile à suivre car il se déguise en concierge négligé ou en livreur de nourriture.

Bajaria a travaillé en étroite collaboration avec l’équipe France de Netflix pour peaufiner le scénario et prendre des décisions clés en matière de casting, notamment en décrochant l’acteur acclamé par la critique Omar Sy pour le rôle principal.

“Nous voulions que cela se sente pertinent en 2021”, a déclaré Bajaria. “Nous voulions que cela donne l’impression (comme) de quelque chose qui avait au moins une approche différente et une énergie.”

L’affinité de Bajaria pour les histoires internationales vient naturellement. Elle est arrivée à Los Angeles à l’âge de 8 ans après avoir passé une partie de son enfance à Londres et en Zambie.

“J’ai grandi aux États-Unis en tant qu’Indienne qui ne me voyait jamais vraiment nulle part, et certainement pas à l’écran”, a déclaré Bajaria. « Cela peut être isolant et déroutant. … L’idée de représentation et de raconter des histoires d’horizons très différents est vraiment importante.

Bajaria, 50 ans, est l’un des rares dirigeants de studio indo-américains éminents à Hollywood.

Avant de rejoindre Netflix en 2016, elle était présidente d’Universal Television, la première femme de couleur à diriger un studio. Elle a été créditée d’avoir redynamisé l’entreprise, en vendant des émissions à succès à d’autres plateformes, notamment la série de comédie romantique de Mindy Kaling “The Mindy Project” et la sitcom “Unbreakable Kimmy Schmidt”. L’ancien chef de NBC Entertainment, Robert Greenblatt, a orchestré le licenciement de Bajaria au milieu de critiques internes selon lesquelles elle ne développait pas suffisamment d’émissions à succès pour NBC.

Chez Netflix, Bajaria s’est appuyée sur sa relation avec Kaling, l’encourageant à apporter “Never Have I Ever”, une comédie romantique sur un lycéen indien américain de Sherman Oaks, au service de streaming. Netflix a récemment renouvelé la série pour une troisième saison.

Kaling a remercié Bajaria et Brooke Kessler, réalisatrice de séries humoristiques, de l’avoir encouragée à faire la série après avoir lu les livres de Kaling et s’être connectée aux histoires de son enfance.

“Je n’ai pas nécessairement vu de spectacle là-bas jusqu’à ce qu’ils me le signalent”, a déclaré Kaling dans un e-mail. « Cela m’a donné la confiance nécessaire pour créer le monde. Ce genre d’excitation pour quelque chose qui n’avait jamais été à la télévision – une famille amérindienne autour d’une adolescente – m’a vraiment impressionné. Le succès de l’émission est tellement lié à leur croyance dans le concept.

Kaling a déclaré qu’elle avait rencontré Bajaria pour la première fois lorsqu’elle était écrivaine sur “The Office” et que Bajaria a conclu un accord pour que “The Mindy Project” soit repris par Hulu après son annulation chez Fox.

“Bela est extrêmement sympathique et a beaucoup de goût”, a déclaré Kaling. “En même temps, cependant, elle est directe sur ce qu’elle aime et n’aime pas.”

“Never Have I Ever” brise les stéréotypes avec son héroïne amérindienne, Devi Vishwakumar, traitant des problèmes de colère de la mort subite de son père tout en équilibrant un dossier scolaire stellaire, une mère surprotectrice et le béguin pour les garçons.

Bajaria a déclaré qu’elle voyait des parallèles entre sa propre éducation dans le sud de la Californie et le voyage de Devi à travers le lycée Sherman Oaks. Bajaria vit maintenant à Los Angeles avec son mari, qui est écrivain et travaille dans l’immobilier, et ses trois enfants.

“Je ne peux même pas imaginer ce que cela aurait été d’avoir une émission comme” Never Have I Ever “lorsque j’étais adolescent, de voir mes conflits se normaliser grâce à cela”, a déclaré Bajaria. “Je ne peux pas l’imaginer parce que cela n’existait pas, mais je suis si heureux que nous puissions le faire dans tant d’autres émissions de manière à ce que les gens se sentent vus.”

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));