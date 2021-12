Rencontrez Lucien Laviscount, une icône de la télévision britannique et le dernier ajout au casting d’Emily In Paris

L’acteur et bonhomme britannique Lucien Laviscount vient d’arriver sur la deuxième saison de Netflix d’Emily à Paris et visiblement tout le monde perd la tête. Il incarne Alfie, un garçon typiquement britannique de 29 ans et londonien sexy qui a déménagé à Paris pour le travail. Il se retrouve dans la même classe de français qu’Emily et il ne faut pas longtemps avant qu’ils ne commencent à flirter de manière hardcore. Alfie adore les pintes, le football et ne peut s’empêcher d’appeler tous ceux qu’il rencontre « matelot » – alors évidemment, Emily montre clairement son attirance pour lui.

Mais alors que les gens se retrouvent à baver devant lui, ce n’est pas la première fois que les téléspectateurs britanniques voient Lucien. C’est en fait une icône de la télévision britannique, voici tout ce que vous devez savoir sur Lucien Laviscount d’Emily à Paris, y compris son passage sur Waterloo Road et le contexte de son baiser effronté avec Kerry Katona :

Lucien était dans Coronation Street

D’accord, donc si tu ne te souviens pas de lui, ta mère s’en souviendra certainement. En 2009, Lucien a marché le long de la rue pavée dans le rôle de son personnage Ben Richardson. Ben était capitaine de l’équipe de natation de son école secondaire et un chrétien dévoué, fondamentalement, il était votre ange doux classique « le beurre ne fondrait pas ». Il est ensuite sorti avec Sophie Webster et était un bon ami de Chesney lorsqu’il était victime d’intimidation. Mais les choses ont mal tourné quand il a emménagé avec son meilleur ami, Ryan, et a essayé d’embrasser la mère de Ryan, Michelle. Lorsque cela a été révélé, Sophie a largué Ben et il a quitté la rue pour de bon.

Il était également dans Waterloo Road en tant que Jonah Kirby

Lucien a rejoint Waterloo Road en tant que Jonah Kirby aux côtés de sa sœur Ruth Kirby en 2010. Jonah est devenu très proche de la fille du directeur, Jess Fisher, et ils ont commencé à sortir ensemble. Cependant, il n’a pas fallu longtemps pour que le chaos se déchaîne lorsque Jonah a découvert que Jess le trompait avec un enseignant sanglant (Chris Mead) que Jonah a agressé plus tard – honnêtement, c’était un spectacle tellement sauvage.

Mais ensuite, Jonah se retrouve à se rapprocher de Francesca Montoya après avoir été attaquée par un chien au début du trimestre et cela déclenche une histoire d’amour époustouflante et finalement un mariage.

Le temps de Lucien dans Celebrity Big Brother lui a valu une nouvelle romance

Lucien et Kerry se sont rencontrés dans la série de 2011 de Celebrity Big Brother et ont parlé de leur intention de l’installer dans sa maison et même de se marier. Mais Kerry n’était pas la seule femme chanceuse dans la maison Big Brother, Lucien a également déclenché quelque chose de sain avec Amy Childs et a eu un dîner romantique avec Tara Reid. Et nous savons tous à quel point les chansons de sortie étaient emblématiques de la série, lorsque Lucien a quitté la maison après avoir terminé cinquième, il est sorti pour Womanizer de Britney Spears – c’était le pic de la télévision britannique.

