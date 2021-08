Rencontrez Manny Jacinto de ‘Nine Perfect Strangers’ et ‘Brand New Cherry’ – WWD

Après une année bien remplie à filmer divers projets, Manny Jacinto a retrouvé son bébé en quarantaine.

L’acteur venait de rentrer de promener Henri peu de temps avant de sauter au téléphone depuis son domicile de Los Angeles. “C’est en fait un hippopotame d’âge moyen”, explique Jacinto à propos de son sauvetage, le bouledogue français, que lui et sa femme Dianne Doan ont adopté l’été dernier. “J’ai définitivement été remplacé pour savoir qui reçoit le plus d’affection dans le ménage.”

Cet été, Jacinto a récemment terminé “I Want You Back”, une prochaine comédie romantique pour Amazon, et enregistre un rôle de voix off pour un film d’animation Disney. L’acteur est également au milieu de la presse pour deux mini-séries, “Brand New Cherry Flavor” pour Netflix et “Nine Perfect Strangers” de Hulu, toutes deux créées ce mois-ci.

“Nine Perfect Strangers”, créé par David E. Kelley et basé sur le roman de Liane Moriarty, a emmené Jacinto à Byron Bay pendant plusieurs mois de tournage au plus fort de la pandémie. La distribution de stars comprend Melissa McCarthy, Luke Evans et Regina Hall, et est dirigée par Nicole Kidman, qui incarne la fondatrice d’un centre de bien-être haut de gamme. Jacinto joue dans le drame en tant que Yao, un employé du centre de bien-être et un confident éthéré du personnage de Kidman. (Comme on peut le deviner, tout n’est pas aussi bien qu’il y paraît.)

Une photo de Nine Perfect Strangers. Vince Valitutti/Avec l’aimable autorisation de Hulu

“C’était comme tourner une émission sur le paradis, au paradis”, explique Jacinto, ajoutant que l’isolement de leur lieu de tournage (et les quarantaines obligatoires à leur arrivée) signifiaient qu’ils pouvaient filmer en toute sécurité. Cela signifiait également que les acteurs traînaient les uns avec les autres, ce que Jacinto attribue pour avoir construit un fort début de camaraderie. « Ce sont les gens qui vous feront passer à travers un projet. Ne sous-estimez jamais les personnes avec qui vous travaillez », dit-il. Il y avait des dîners de groupe et une soirée de jeux de société mémorable qui comprenait un jeu de déduction sociale sur la Seconde Guerre mondiale. “Jouer à ça avec Michael Shannon est probablement l’expérience la plus effrayante que vous aurez en jouant à un jeu de société”, explique Jacinto. « Il y a eu des moments amusants. »

L’acteur de 34 ans, dont le rôle principal était dans la comédie NBC “The Good Place”, montre sa gamme à l’écran à travers une variété de genres. “Brand New Cherry Flavor” l’a conduit dans le royaume du thriller d’horreur surréaliste, et son travail de doublage lui a permis de surjouer. “Plus c’est bizarre, mieux c’est pour moi”, dit Jacinto, qui lui a demandé s’il gravitait vers un genre particulier. “Je suis toujours à bord quand j’ai l’impression de lire quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant.”

Manny Jacinto Dan Doperalski

Plus tard cet automne, Jacinto apparaîtra aux côtés de Tom Cruise dans le très retardé “Top Gun: Maverick” en tant que jeune pilote de chasse qui est “sous la tutelle de Maverik lui-même”, a déclaré Jacinto, qui était également sous la tutelle de Cruise. « Avec Tom, c’est 100 pour cent ; il n’y a pas de demi-cul, il n’y a pas de CGI.

Il est convaincu que la suite sera à la hauteur du fandom du film original des années 1980. Jacinto n’était pas encore né à la sortie du film en 1986, mais il remercie sa mère, fan de Tom Cruise à l’époque, d’avoir manifesté le rôle.

«Elle avait des pensées inconscientes sur le fait de vouloir que je sois comme Tom Cruise quand je serai grand. Je ne sais pas si cela signifie être une star de cinéma, ou être un pilote de chasse, ou être aussi beau que M. Cruise, mais il y avait une sorte de manifestation en cours », dit-il. “En fin de compte, je suis ici à cause d’elle, alors je donnerai volontiers tout le crédit à ma mère.”

Manny Jacinto Daniel Doperalski/WWD

Plus de l’œil :

Jacqueline Toboni dans “The L Word: Generation Q”

Comment Aretha Franklin a été payée « respect » avec des costumes de Clint Ramos

Septembre sera un mois dramatique pour Aaron Tveit