Rencontrez Mike Lewis, journaliste de longue date à Seattle et nouveau journaliste de .

Le journaliste de . Mike Lewis lors d’un match des Sounders de Seattle.

Vous le connaissez peut-être comme le conteur de Seattle. Vous le connaissez peut-être en tant que propriétaire de Streamline Tavern.

Et maintenant, vous le connaîtrez également en tant que nouveau journaliste de ..

Veuillez vous joindre à nous pour accueillir Mike Lewis dans la salle de rédaction de .!

Mike est un journaliste et éditeur de longue date à Seattle qui a fait ses débuts en 2000 au Seattle Post-Intelligencer en tant que journaliste politique. Le natif de la Californie à moto est devenu connu pour sa chronique «Under the Needle» qui lui a valu le surnom de Conteur de Seattle.

Après avoir quitté le PI en 2009 – et acheté une partie d’un bar Queen Anne peu de temps après – Mike a passé du temps chez Patch.com, KPLU, et plus récemment en tant qu’animateur de radio et reporter pour KIRO 97.3 FM.

Désormais chez ., Mike se concentrera sur un éventail de sujets, y compris l’intersection de la vie civique et de la technologie, en rendant compte de l’impact de la politique, des transports, de la réglementation, du logement et plus encore sur l’économie de l’innovation. Il a déjà renforcé notre couverture de l’effort de syndicalisation historique dans un centre de distribution Amazon en Alabama. Nous avons hâte de voir Mike raconter plus d’histoires et aider les lecteurs de . avec ses reportages acharnés.

Si vous êtes à Seattle et que vous recherchez le meilleur bar de plongée de la ville, passez à la Streamline Tavern et dites bonjour à Mike. Voici un peu plus à savoir sur le dernier journaliste de .:

Trois mots pour décrire Seattle en 2001: JE! Chi! Ro!

Trois mots pour décrire Seattle en 2021: Portez votre masque.

Meilleur endroit pour sortir à Seattle (autre que The Streamline): Judkins Park, soirée dance skate. Ici.

Meilleur concert auquel vous avez assisté: Public Enemy, Stockton, Californie, vers 1994

Film que vous pouvez regarder 100 fois: C’est Spinal Tap

La célébrité la plus cool de Seattle de tous les temps: Bruce Lee

Ce que vous attendez le plus dans un monde post-pandémique: Assis au bar. Pas une table. Le bar.