Rencontrez Narayan Tatu Rane: le nouveau ministre des MPME chargé de relancer le secteur battu par Covid

Rane avait également été ministre du Cabinet pour les secteurs verticaux de l’industrie, du port, de l’emploi et du travail indépendant dans le gouvernement du Maharashtra. (Source : BRP)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Lors du premier remaniement ministériel majeur du second mandat du Premier ministre Narendra Modi, 43 dirigeants, dont 15 nouveaux ministres et 28 ministres d’États, ont prêté serment mercredi soir. Le portefeuille du ministère des MPME, qui était auparavant détenu par Nitin Gadkari, a été attribué à Narayan Tatu Rane, ancien ministre en chef du Maharashtra. Rane, 69 ans, a pris jeudi en charge le ministère des MPME. La tâche à accomplir pour Rane serait d’accélérer la reprise du secteur des MPME en difficulté en raison de la crise de Covid et d’apaiser les inquiétudes des petites entreprises qui demandent continuellement plus de soutien, notamment en termes de facilité d’accès au crédit et de réduction du fardeau de la conformité.

Rane avait également été ministre du Cabinet pour les secteurs verticaux de l’industrie, du port, de l’emploi et du travail indépendant dans le gouvernement du Maharashtra. Selon le ministère des MPME, Rane est dans la fonction publique à différents titres depuis plus de 35 ans. Le ministre a déclaré que les MPME sont parmi les principaux moteurs du développement économique, de l’innovation et de l’emploi. Rane a appelé à l’objectif de « libérer les MPME et libérer leur plein potentiel pour doubler leur contribution à une économie de 5 000 milliards de dollars et transformer la vie des millions d’aspirants grâce à l’emploi, aux exportations et à une croissance inclusive ».

Abonnez-vous maintenant à la newsletter Financial Express PME : votre dose hebdomadaire d’actualités, de points de vue et de mises à jour du monde des micro, petites et moyennes entreprises

Avec Rane, la charge de ministre d’État au sein du ministère a été confiée à Bhanu Pratap Singh Verma, qui a été cinq fois député de Lok Sabha. Originaire du district de Jalaun dans l’Uttar Pradesh, Verma est devenu député en 1991. En 2001, Verma a également été élu vice-président du SC Morcha de l’Uttar Pradesh BJP. En tant que députée, Verma était membre du Comité sur le bien-être des castes et tribus répertoriées.

Verma a déclaré que des efforts constants sont déployés pour l’amélioration des MPME dans le cadre de l’initiative gouvernementale Atmanirbhar Bharat à travers divers programmes de développement des infrastructures, de crédit et d’assistance financière, de mise à niveau technologique et de développement des compétences, ainsi que des interventions telles qu’une révision à la hausse de la définition des MPME pour inclure un grand nombre d’unités commerciales et d’exportateurs, etc. L’ancien ministre des MPME, Nitin Gadkari, avait l’année dernière pour objectif de créer 5 crore d’emplois supplémentaires dans le secteur des MPME en cinq ans, tout en augmentant la contribution du PIB à 50 pour cent contre environ 30 pour cent et les exportations ‘ part à 60 pour cent de 49 pour cent.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.