Rencontrez Noa Tishby | Ligne électrique ⋆ 10z virale

Je ne connaissais pas Noa Tishby avant de lire le profil du Times of Israel de Robert Sarner «Le« Guide simple »de l’actrice israélienne Noa Tishby sur Israël secoue les progressistes américains. Tishby est une israélienne d’origine israélienne et sioniste de gauche / libérale qui a entrepris la défense d’Israël de son perchoir en tant qu’actrice et productrice hollywoodienne. Le titre du Times of Israel fait référence à son nouveau livre Israel: A Simple Guide to the Most Incunderstood Country on Earth.

Tishby fait le tour des médias pour promouvoir son nouveau livre. Matt Lewis l’a interviewée le mois dernier pendant près d’une heure (vidéo ci-dessous). Elle est férocement articulée et bien informée. Elle est aussi bavarde, mais capable de concision. Sarner la cite: «Si vous croyez en la démocratie, la liberté d’expression, les droits de l’homme, les droits des femmes, les droits des LGBTQ et surtout si vous êtes un libéral et un progressiste, et que vous ne soutenez pas Israël dans le contexte du Moyen-Orient, tu es un idiot.”

La vidéo doit être classée X pour la langue lorsqu’elle évoque son expérience professionnelle en tant que femme dans le show business vers la fin de la vidéo, mais la vulgarité n’est pas gratuite. Elle raconte son déjeuner-rencontre avec Harvey Weinstein, par exemple, vers 48 heures. Si la langue peut vous offenser, donnez-lui un laissez-passer. Elle jette également un coup stupide contre Trump en faisant un point extrêmement intéressant sur la diplomatie favorisant les accords d’Abraham. J’ai néanmoins pensé que les lecteurs de Power Line pourraient aimer connaître Tishby (et je veux dire en tant qu’avocat d’Israël). Je l’ai certainement fait.