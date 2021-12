Rencontrez Noella Bergener : 5 choses à savoir sur la première femme au foyer noire de RHOC

Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange est officiellement de retour, et la première passionnante mettait en vedette la toute nouvelle femme au foyer, Noëlla Bergener, qui est la première femme au foyer noire officielle de la série après 16 ans.

Créée en 2006, The Real Housewives of Orange County était la toute première itération de la franchise désormais populaire « Real Housewives ». La série a depuis engendré de nombreuses retombées à succès, notamment The Real Housewives of Atlanta, Potomac, New York et plusieurs autres. Au fur et à mesure que la franchise progressait, chaque ville est devenue plus diversifiée, avec des ajouts majeurs comme Garcelle Beauvais sur Beverly Hills et Eboni K. Williams sur New York marquant des moments marquants dans chaque série respective.

Dans la dernière saison d’Orange County, Bergener devient la première femme au foyer noire de la série. D’après l’apparence de la première, elle aura beaucoup à offrir dans la populaire émission de téléréalité.

(Crédit : Bravo/Instagram)



Elle était d’abord amie avec une ex-femme au foyer

En règle générale, les nouveaux membres de la distribution sont présentés à la série par le biais de Real Housewives existantes, avec de nombreuses émissions mettant en évidence des amitiés déjà établies qui mènent à un drame authentique. Les fans se souviendront peut-être que Bergener était en fait un invité de la saison 15 de RHOC, par l’intermédiaire de l’ex-Real Housewife Braunwyn Windham Burke. Alors que Windham-Burke n’est pas revenue pour la saison 16, Bergener a reçu « une orange » et laisse le monde entrer dans sa vie.

Dans le premier épisode, Bergener a fait allusion à des retombées entre elle et Windham-Burke. Elle a partagé dans un confessionnal: « Je suis la meilleure amie que vous puissiez avoir, je suis une mauvaise b—- jusqu’au bout. Mais, j’ai aussi des corps enterrés d’ex-amis », avant qu’une photo des deux ne flashe devant l’écran.

Une femme d’un nouveau genre dans le comté d’Orange

Une femme au foyer biraciale, Bergener a plaisanté lors de la première, « au sens propre et figuré, je me sens comme le mouton noir ». Elle a continué à partager qu’elle était un « bébé de bien-être » avant que sa mère ne crée un cabinet d’avocats, en disant: « J’ai en quelque sorte pu voir les deux côtés en grandissant. » Bergener s’identifie également comme bisexuelle, un aspect de sa vie qui semble jouer un rôle dans la saison selon la bande-annonce.

Dans un clip promotionnel en coulisses, Bergener a laissé entendre qu’elle était bien consciente qu’elle ne ressemblait à aucune des femmes au foyer que les fans d’OC avaient vues auparavant. « Orange County… ils n’ont jamais vu quelqu’un comme moi auparavant », a-t-elle partagé. « Je suis une femme métisse, libérale, bisexuelle, bilingue qui est très fière et très franche. »

Utiliser sa plateforme pour de bon

En plus de rejoindre l’émission, Bergener a clairement indiqué qu’elle ne tenait pas la plate-forme pour acquise, partageant qu’elle souhaitait l’utiliser non seulement pour elle-même. Rien qu’en regardant ses comptes de médias sociaux, Bergener est clairement une personne très politique et est très ouverte avec son soutien au mouvement Black Lives Matter.

Elle a partagé avec Bravo: «Je crois que tout ce que nous faisons est politique, alors en ce moment, j’essaie définitivement de tout souligner avec le mouvement Black Lives Matter. Ma façon de l’aborder est de promouvoir mon truc préféré qui est la mode, et plus particulièrement de promouvoir les créateurs noirs, les entreprises appartenant à des Noirs, les marques noires… J’espère que je les rendrai fiers.

Elle avait l’habitude de modeler

Des années avant d’apparaître dans The Real Housewives, Bergener a eu une carrière de mannequin. Apparaissant dans sa première couverture sur Flirt Magazine en 2000, Bergener a passé sa carrière à voyager et à marcher sur des podiums tels que Chanel.

« J’étais mannequin… j’ai voyagé partout, j’ai travaillé avec mes créateurs préférés encore à ce jour. » Elle a partagé avec Bravo, « Une fois un modèle, toujours un modèle! »

Brasserie dramatique majeure

Comme la plupart des saisons de Les vraies femmes au foyer, cette saison du comté d’Orange comportera de nombreux drames, provenant en grande partie de la vie personnelle de Bergener. Lors du tournage de sa première saison, il a été rapporté que le mari de Bergener, avocat spécialisé dans les dommages corporels James Bergener Sr., a demandé le divorce au milieu d’accusations selon lesquelles il devait des millions d’arriérés d’impôts.

Bergener a écrit sur Instagram à l’époque: « J’étais tout aussi choqué et dégoûté de le savoir une semaine avant le tournage … et pas de mon mari. Mon mariage a été un combat tous les jours depuis… Je suis très ouvert sur mon parcours et j’examine toutes les options pour régler les dettes de mon mari.

Le temps nous dira comment le drame se déroulera dans la série.

Les vraies femmes au foyer du comté d’Orange sont diffusées le mercredi à 9 h HNE sur Bravo.

