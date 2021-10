Rencontrez Patson Daka, la star montante de Leicester qui idolâtre Jamie Vardy et pourrait passer de super-sous à attaquant partant

La star de Patson Daka est dans l’ascendant avec Leicester après un tourbillon de deux semaines.

Il a marqué son premier but pour le club contre Manchester United en Premier League, puis en a inscrit quatre lors du match de groupe de la Ligue Europa contre le Spartak Moscou.

Le quatuor de buts de Daka a surpris le Spartak en Europe

Plus récemment, il est sorti du banc et a contribué à la victoire 2-1 sur Brentford, affrontant James Maddison pour un tap-in. Un vrai super-sous.

Le joueur de 23 ans a rejoint les Foxes après un séjour de quatre ans au Red Bull Salzbourg, où il a réussi 68 buts et 27 passes décisives en 125 apparitions.

Daka sera très probablement inclus dans le onze de départ de Brendon Rodgers lors du choc de la Coupe Carabao contre Brighton en raison d’une blessure à Jamie Vardy, et l’attaquant sera prêt à continuer à afficher son excellence.

Vous avez les bases, mais voici cinq choses que vous ne savez peut-être pas sur le nouvel attaquant vedette de Leicester…

Daka adore ça à Leicester en ce moment LE FOOTBALL DANS SON SANG

Le père de Daka, Nathtali, a joué comme ailier pour les Nitrogen Stars de Zambie, basés à Kafue, et a été très impliqué dans l’éducation footballistique de son fils.

Daka senior emmenait son fils s’entraîner avec les équipes juniors du Kafue Celtic, défiant le directeur du club Lee Kawanu que le jeune attaquant deviendrait une star un jour.

Kawanu a déclaré: « Le contexte est que son père était un joueur de football.

« C’était un ailier très rapide avec beaucoup de vitesse. Je suppose que c’est là qu’il [Daka] obtenu le talent de.

« Le premier souvenir que j’ai de lui, c’est quand son père l’emmenait sur le terrain et qu’il disait: » ce garçon te rendra heureux et il sera une star. «

Instagram

Daka a été prêté au club zambien, Power Dynamos en 2015, où il a terminé la saison en tant que meilleur buteur du club avec 12 buts. L’AGENT

L’agent de Daka a été un homme très occupé cette année, amenant le joueur de 23 ans à Leicester pour un contrat de cinq ans, une décision que Daka appréciera au fil des ans.

Et son représentant n’est autre que l’ancien joueur de Tottenham et West Ham Frédéric Kanouté.

L’international malien a passé deux ans aux Spurs, marquant 22 buts en 73 apparitions, avant d’être vendu à Séville en 2005.

Kanoute suit les talents de Daka depuis son adolescence et l’aide à développer sa carrière.

Grâce à l’aide de Kanoute et aux compétences de Daka, il a pu s’épanouir au Red Bull Salzburg et mériter son transfert à Leicester.

Daka a marqué 68 buts et fait 27 passes décisives en 125 apparitions pour l’ancien club RB Salzburg APPROBATION DE GAFFER

Le manager de Leicester, Brendon Rodgers a été impressionné par les performances de son nouvel attaquant et a comparé le style de jeu de Daka à celui de Jamie Vardy.

Rodgers a déclaré: « Ses points forts sont ce que vous avez vu l’autre soir [against Spartak Moscow].

« Il joue à l’épaule, il veut courir derrière et c’est un buteur naturel. Vous pouvez le voir chez lui, tout comme Jamie en termes de mouvements.

« Patson est dans une excellente position pour apprendre de quelqu’un comme Jamie, il le regarde tous les jours et même sans parler, vous pouvez voir qu’il regarde ses mouvements et qu’il apprend et se développe en étant ici dans l’environnement. »

Et en parlant du numéro 9 des Foxes, Daka a révélé que l’attaquant est l’une de ses idoles.

Daka a déclaré : « Jamie Vardy est l’un des joueurs que j’admire en raison de son style de jeu et de ses qualités.

« Il a été l’une de mes inspirations, je suis sûr que vous pouvez le dire avec le style de jeu que j’ai. C’est un peu comme lui.

«Je suis tellement excité de pouvoir avoir cette opportunité d’être à ses côtés et d’apprendre de lui. C’est juste un privilège pour moi.

Le patron de Leicester, Brendan Rodgers, impressionné par les récentes performances de Daka LE PREMIER POST

Daka est un homme actif sur les réseaux sociaux et partage son parcours footballistique depuis 2015.

Son premier poste nous ramène à l’époque des Nchanga Rangers où il était en prêt d’un an avant de rejoindre son deuxième club de prêt, Power Dynamos.

Un fan a commenté « La vie est à coup sûr un processus… Vous avez parcouru un long chemin Daka. »

Instagram

Il a toujours tenu les fans au courant de sa carrière

Daka a en effet parcouru un long chemin, une avance rapide jusqu’à nos jours et le joueur de 23 ans a publié sa performance louable contre Brentford avec la légende « Victoire durement combattue ».

L’image dépeint la célébration du but de Daka, plaçant sa main sur son visage avec Maddison prenant la même pose.

Et, dans un tweet, Daka a expliqué le sens religieux de sa célébration.

Instagram

Il a une célébration de marque qui se déroulera bien LES PRIX

Daka a actuellement huit distinctions individuelles à son actif, dont le sportif zambien de l’année et le meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des moins de 20 ans, et nous sommes sûrs que son armoire à trophées sera presque suffisamment remplie dans les années à venir.

Son premier prix a été le Jeune joueur de l’année de la Super League de Zambie 2014, qu’il a de nouveau remporté en 2016.

Daka a ensuite reçu le joueur junior de l’année de la CAF en 2017 après avoir démontré ses talents lors de la Coupe d’Afrique des moins de 20 ans pour son pays.

Et la saison dernière, le joueur de 23 ans a été nommé joueur de la saison de Bundesliga autrichienne et meilleur buteur après avoir inscrit 27 buts en 28 matchs.

Son décompte a aidé le club à remporter son quatrième titre de champion consécutif.

.

Daka célèbre avec le Red Bull Salzbourg après avoir remporté le championnat autrichien de Bundesliga de football