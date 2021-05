Rencontrez Puppy Pal de SHIB: la crypto Doge Killer (LEASH) vient de gagner 150%

Shiba Inu (CCC:SHIB-USD) passe aujourd’hui sur une larme. le Dogecoin (CCC:DOGE-USD) Le concurrent fait bouger les choses avec sa version moins maladroite du mème crypto. Et maintenant qu’il est en plein essor, il apporte son jeton partenaire, le Doge Killer (CCC:LAISSE-USD), avec.

Source: Shutterstock

Le même jour que les gains de 100% de SHIB, LEASH a augmenté ses prix de 150%. Le jeton, qui a un prix beaucoup plus élevé que son frère SHIB, se négocie pour plus de 6000 $. Alors, comment ça marche? Eh bien, SHIB et LEASH fonctionnent ensemble sur ShibaSwap, l’échange DeFi natif de Shiba Inu. Les jetons ont tous deux leurs propres récompenses pour la façon dont un utilisateur gère son portefeuille.

SHIB est l’option beaucoup plus abordable et beaucoup plus abondante. Avec 1 quadrillion de SHIB au total, les investisseurs peuvent récupérer un jeton pour une fraction de centime. Ils peuvent ensuite les apporter à ShibaSwap et les miser pour BONE (un troisième jeton Shiba Inu en préparation), ou «creuser» avec eux, ce qui récompense les utilisateurs en leur donnant une partie du pool de liquidités SHIB.

LEASH a une offre beaucoup plus courte de seulement 107 647 jetons. LEASH peut être jalonné pour xLEASH, qui récompense les utilisateurs en attribuant 0,5% de tout l’OS généré par bloc. Comme pour SHIB, on peut aussi creuser avec leur LEASH pour BONE.

BONE, le troisième jeton de la plateforme Shiba, n’est disponible que sur ShibaSwap. Le jeton BONE est un jeton de gouvernance, et en posséder beaucoup signifie que vous avez beaucoup de pouvoir de vote sur les propositions liées à Shiba.

The Bottom Line sur Doge Killer (LEASH)

Il est probable que la montée rapide de SHIB est ce qui a apporté à LEASH des gains aussi énormes. Et, avec une plate-forme de jalonnement aussi innovante, les utilisateurs sont incités à combiner à la fois LEASH et SHIB pour générer un maximum d’OS. L’ensemble de l’écosystème est assez nuancé, il vaut donc la peine de consulter le livre blanc de Shiba Inu pour plus de détails.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.