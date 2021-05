Rencontrez Swayze, la chatte de 16,8 lb qui gagne des fans pour sa grande taille ⋆ .

Swayze pèse 16,8 lb (Photo: Jam Press)

Nous adorons un gros chat.

Plus il y a de chat, mieux c’est, à notre avis.

Et nous sommes donc de grands fans de Swayze, un petit poil court américain de cinq ans, originaire du nord de la Géorgie, aux États-Unis.

Swayze est une femme lourde, pesant 16,8 livres (1,2 pierre).

Son propriétaire, l’Abbe Nelson, n’a aucune idée de la raison pour laquelle son animal de compagnie bien-aimé est si massif et dit que des visites régulières chez le vétérinaire montrent que le chat est en bonne santé.

Abbe note même que ses autres chats mangent deux fois plus que Swayze, ce qui rend la taille du félin d’autant plus déconcertante.

Elle a essayé de mettre le chat sur un régime de prescription, mais cela n’a pas réduit son poids.

Elle a gagné une armée de fans en ligne (Photo: Jam Press / @ swayzebegs)

La bonne nouvelle est que la grande taille de Swayze en a fait un peu une star de l’internet, attirant plus de 32100 abonnés sur son Instagram.

«J’aurais aimé savoir pourquoi Swayze est si grand», dit Abbe.

“ Tous mes autres chats sont maigres, un de mes autres chats mange deux fois plus que Swayze et elle fait la moitié de sa taille.

«Je limite Swayze à très peu de nourriture et je ne laisse pas de nourriture dans son bol toute la journée.

Le propriétaire Abbe ne sait pas pourquoi Swayze est si grand (Photo: Jam Press / @ swayzebegs)

“ Elle a suivi un régime sur ordonnance et cela n’a pas fonctionné. Je limite juste sa nourriture et elle en a perdu mais elle est bloquée à 16,8 livres.

“ Je lui donne une demi-boîte de nourriture humide deux fois par jour et je lui donne parfois 1/8 de tasse de nourriture sèche, mais pas régulièrement.

«Je ne lui donne pas de collations ou de friandises sauf du fromage, mais c’est tellement rare que je le lui donne à lui donner.

Nous ne le remettrons pas en question. Profitez simplement de Swayze et de son poids.

