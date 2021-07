Rencontrez Team talkSPORT avec Alan Brazil en tant que manager et Hollie Doyle, Cieren Fallon et Jack Mitchell en vue de la gloire cet été

L’équipe talkSPORT, avec Alan Brazil en tant que manager et Hollie Doyle, Cieren Fallon et Jack Mitchell en selle, visera la gloire dans la toute nouvelle Racing League cet été.

L’hôte de talkSPORT, le Brésil, rejoindra Rupert Bell pour diriger l’équipe lors du nouveau format de course de cet été, qui verra 2 millions de livres sterling de prix à gagner avec 36 jockeys, 12 équipes mais un seul vainqueur.

Hollie Doyle sera dans l’équipe talkSPORT

Star Doyle s’est inscrite à l’équipe talkSPORT après être devenue la première cavalière à dépasser les 100 vainqueurs pour l’année au début du mois et l’a fait en un temps record personnel.

Doyle est rejoint par Cieren Fallon, fils du jockey sextuple champion Kieren Fallon.

Fallon, l’ancien apprenti champion, a récemment remporté sa première course Royal Ascot avec Oxted dans les King’s Stand Stakes.

Le trio talkSPORT est complété par Jack Mitchell, triple vainqueur du groupe 3.

Les entraîneurs de l’équipe basés à Newmarket comprennent Michael Bell, Ed Dunlop et James Fanshawe, tandis que Roger Varian donnera également un coup de main.

Et nos propres Alan Brazil et Rupert Bell sont les managers de l’équipe.

Racing League : Comment puis-je la suivre ?

talkSPORT diffusera toutes les courses de la Racing League en direct.

La première course de chaque réunion sera diffusée en direct sur talkSPORT, et les 5 courses restantes se joueront sur talkSPORT 2.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

Application iPhone – Télécharger depuis l’Apple store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT sur votre téléviseur sur les chaînes suivantes : Ciel: Canal 0108 Médias vierges : Canal 927 TNT : Canal 723 Freesat : Canal 731

Racing League : Qu’est-ce qui a été dit ?

Hollie Doyle a déclaré : « J’ai vraiment hâte d’en faire partie. C’est une très bonne incitation pour, espérons-le, attirer un plus large éventail de personnes dans notre sport.

« C’est bien d’avoir un peu d’action de qualité pendant le travail de la semaine. L’élément d’équipe sera amusant, avec des plaisanteries parmi les jockeys et les entraîneurs.

« Nous avons une bonne et jeune équipe et nous avons tous faim de vainqueurs.

« Cieren Fallon est un jeune garçon qui monte dans les rangs et il est vraiment enthousiasmé par le jeu. Il est assez décontracté donc j’espère qu’il ne ressentira pas trop de pression.

« Jack Mitchell est un gars formidable, un bon ami à moi. Il donne tout à 100 %, alors vous aimeriez penser qu’il va tout donner. Il a volé récemment et a un excellent partenariat avec Roger Varian. Il fait des promenades décentes, ce qu’il mérite amplement.

« J’ai monté pour tous les entraîneurs de notre équipe et ils n’hésitent pas à entraîner un bon cheval ou deux et vous savez qu’ils seront idéalement placés.

Cieren Fallon a déclaré : « Hollie Doyle est très calme, elle reste seule mais sur un cheval de course, elle est complètement différente. Elle est très agressive et forte et a tous les attributs pour faire des choses encore plus grandes et meilleures.

« Elle bat des records et ce sera excitant d’être avec elle tous les jeudis.

« Je m’entends très bien avec Jack Mitchell, en dehors et sur la piste. Il est un bon rire et très chaleureux et accueillant.

« Sa carrière vient de décoller et j’espère qu’au cours des prochaines années, il atteindra le plus haut niveau.

« Nous avons quatre bons très bons entraîneurs et ils sont tous vainqueurs du premier groupe. Espérons que si nous pouvons leur faire faire un bon tour, nous pourrons peut-être acheter quelques autres tours de rechange tout au long de la semaine. »