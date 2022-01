Rencontrez tous les espoirs de la saison 16

Je ne peux pas vraiment vous dire à quel point je suis ravi que The Apprentice revienne jeudi pour sa 16e saison après ce qui semble être des décennies. Il n’est plus diffusé depuis 2019 alors que le monde a résisté à la pandémie, mais il est enfin de retour avec un tout nouveau groupe d’espoirs cherchant à impressionner Lord Sugar et à obtenir ce partenariat commercial convoité. Voici tout ce que vous devez savoir sur les 16 nouveaux candidats de The Apprentice 2022.

Aaron Willis



Aaron, 38 ans, est instructeur des opérations aériennes à Chorley. Il a occupé ce poste dans la RAF au cours des 12 dernières années et cherche maintenant à démarrer sa propre entreprise de sécurité avec l’investissement de Lord Sugar. Il dit qu’il a soif de succès et « ne peut laisser personne se mettre sur son chemin ».

Akeem Bundu-Kamara



Akeem a 29 ans et vient de Londres. Il dit que sa spécialité est les chiffres, ce qui est sûrement extrêmement utile dans son rôle de directeur de stratégie pour une entreprise financière. « Mon enfance a fait de moi qui je suis. Je suis capable de converser avec tout le monde, mais aussi de me montrer ce côté financier et commercial », déclare Akeem.

Akshay Thakrar



« Mes amis m’appellent AK47 parce que je suis un super vendeur », se vante Akshay, 28 ans, propriétaire d’une agence de marketing numérique. Il dit également que son premier mot était « profit », et est un espoir basé à Londres parmi les candidats de The Apprentice 2022. Il peut parler SEPT langues.

Alex Court



Alex est un propriétaire de 27 ans d’une entreprise de nettoyage commercial et a de grands objectifs pour l’entreprise pour laquelle il espère obtenir l’aide de Lord Sugar. Il est basé à Hertford et se considère comme un succès après avoir quitté l’école après la première année de sixième. « Je me comparerais à une Ferrari – brillant à l’extérieur mais sous le capot, il y a beaucoup de feu, et je viens pour vous. »

Amy Anzel



« Je peux être gentille quand j’en ai besoin, mais quand je dois malheureusement être une garce, je le ferai », déclare Amy, une propriétaire de marque de beauté de 48 ans originaire de Londres. Elle a trouvé son chemin vers la beauté plus tard dans la vie, après avoir travaillé auparavant dans la vente et le showbiz. C’est une patronne coriace qui se décrit elle-même et l’une des candidates les plus anciennes et les plus expérimentées de The Apprentice 2022.

Bretagne Carter



Brittany a 25 ans et est originaire de Bristol, où elle travaille actuellement en tant que directrice d’hôtel. Elle se décrit comme une personne gentille, enthousiaste et positive. Elle recherche l’investissement de Lord Sugar pour lancer la toute première boisson protéinée alcoolisée. La boisson que nous attendions tous, j’en suis sûr.

Conor Gilsenan



Conor, 28 ans, est un ancien joueur de rugby professionnel devenu directeur des ventes, basé à Londres. Il se décrit de manière légèrement déconcertante comme « une panthère d’entreprise », quoi que cela signifie. Son idée d’entreprise est basée sur des stands de nourriture et de boissons insolites à louer pour des événements.

Francesca Kennedy Wallbank



L’une des candidates de The Apprentice 2022 est Francesca Kennedy Wallbank, une femme de 26 ans de Surrey qui est propriétaire d’une entreprise de développement durable. C’est une diplômée en mathématiques soucieuse de l’environnement dont le plan d’affaires est de fournir un service d’empreinte carbone aux entreprises.

Harry Mahmood



Basé dans les West Midlands, Harry a 35 ans et est responsable des opérations régionales. Il se décrit comme le « Lord Sugar asiatique » et souhaite investir dans son entreprise de bombes de bain, affirmant qu’il espère que lui et Lord Sugar pourront devenir « Les mauvais garçons du monde des bombes de bain ». Eh bien, bonne chance!

Harpreet Kaur



Harpreet est propriétaire de son propre salon de desserts. Elle a 30 ans et vit à West Ridings, dans le Yorkshire. Elle se décrit comme une leader née et a déjà fait grimper de manière impressionnante son entreprise de café et de gâteaux à six chiffres. Elle espère que l’investissement de Lord Sugar pourra l’aider à faire de son entreprise une marque leader au Royaume-Uni.

Catherine Louise Burn



Kathryn, 29 ans, est propriétaire d’une entreprise de pyjama en ligne, basée à Swindon. Elle se décrit comme ambitieuse et sauvage, et a de grands rêves de s’assurer un jour que tout le monde porte son pyjama – « Mes rêves dans ma tête sont absolument énormes, et je crois que je peux les réaliser. »

Semelle Navid



Navid, basé à Londres, est un pharmacien de 27 ans et il souhaite utiliser un investissement de Lord Sugar pour créer une entreprise pharmaceutique prospère. Il se décrit comme excentrique et unique et espère que cela le distingue des autres candidats de The Apprentice 2022. Mais le plus important, c’est qu’il est un super fan de Nicki Minaj. Hausse de la ruche Barb !

Nick se douche



Ne vous laissez pas tromper par l’expression effrayante et redoutable du visage de Nick ; le directeur financier de 31 ans dit qu’il est là pour tuer la concurrence avec gentillesse. L’espoir basé à Londres cherche à obtenir un investissement qui aidera son idée d’entreprise d’eau aromatisée à devenir un leader dans l’industrie des boissons.

Sophie Wilding



Sophie, 32 ans, vit à Cheltenham et est propriétaire d’un bar à cocktails boutique. Elle se décrit comme « magique et enchanteresse » et dit qu’elle a des diplômes d’école de sorcière. Ce qui sera extrêmement intriguant, j’en suis sûr.

Shama Amin



Shama vit à Bradford, où elle est propriétaire d’une garderie pour enfants et mère de cinq enfants. Shama dit qu’elle le souhaite depuis l’enfance et qu’elle ambitionne de devenir la femme d’affaires la plus prospère du secteur de la petite enfance. « En tant que femme de couleur, portant également un foulard et face aux défis auxquels nous sommes confrontés quotidiennement, je veux juste être un exemple vivant pour les femmes asiatiques et les femmes sud-asiatiques. »

Stéphanie Affleck



Stephanie, 28 ans, est basée dans le Kent, où elle dirige et possède une boutique en ligne pour enfants. Elle recherche un investissement pour l’aider à financer sa boutique de vêtements de créateurs pour enfants. Stephanie déclare : « Je suis une fille de l’Est de Londres et j’ai une éthique de travail sensée. J’ai du courage, de la détermination et je suis déterminé à réussir.

L’apprenti commence sur BBC One à 21h le jeudi 6 janvier. Regardez la vidéo complète de Meet The Candidates ici.

