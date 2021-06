Rencontrez toutes les filles qui seraient candidates à Love Island 2021 ⋆ .

La date de début de Love Island 2021 se rapproche tellement que nous pouvons presque la toucher. Et comme toujours, la liste des personnes censées participer à l’émission s’allonge rapidement. Jusqu’à présent, cinq filles auraient été candidates à Love Island 2021.

D’un cracheur de feu aux influenceurs et à l’ex d’un footballeur de Premiership, cette année, il y a eu toute une série de différents types de personnes qui auraient été de futurs insulaires.

Donc, avant la grande annonce officielle du casting, qui devrait avoir lieu dans un avenir proche, voici toutes les filles qui seraient candidates à Love Island 2021.

Alexis Bailey

Alexis Bailey, 21 ans, a été la première fille à être l’une des candidates à Love Island 2021. Elle est cracheur de feu et danseuse aérienne, et finaliste de Miss Manchester. Elle vient de quitter une relation à long terme, mais cherche l’amour dans la série. Elle a également travaillé auparavant avec Wayne Lineker à Ibiza.

Une source a confié au Sun : “Elle aime le sexe et en parle toujours. Elle est très ouverte à ce sujet mais est incroyablement sympathique et aime faire la fête. Il n’y a pas de limites en ce qui la concerne et elle porte très bien son cœur sur sa manche. Il est juste de dire qu’elle apportera un peu de chaleur à la villa.

Aimée-Rose Frances

Aimée-Rose Frances à 29 ans, diplômée de King’s et influenceuse. Elle a étudié la religion, la philosophie et l’éthique au King’s College de Londres, obtenant un 2:1 en 2014 et possède maintenant sa propre marque de bijoux.

Une source a déclaré au Sun: «Les producteurs sont presque là avec leur casting et Aimee est en tête de leur liste. Elle est incroyablement bien éduquée, a beaucoup de personnalité et n’a pas peur de se défendre. Elle aurait pu sortir directement de l’émission de téléréalité Made In Chelsea. Les patrons pensent qu’elle sera un excellent ajout.

Alisha LeMay

Alisha est âgée de 28 ans, originaire d’Essex et basée à Londres. Elle travaille actuellement en tant qu’influenceuse et compte 159 000 abonnés sur Instagram, ayant travaillé avec des marques telles que PrettyLittleThing, ASOS et Boohoo.

L’année dernière, il semblait qu’Alisha LeMay avait été confirmée pour l’hiver Love Island comme une bombe, mais elle n’a jamais fini par entrer dans la villa. À l’époque, une source a déclaré que les patrons de Mail Online ITV2 pensaient que sa “personnalité amusante et sa grande base de fans” étaient le mélange parfait pour l’émission.

En plus d’avoir déjà fait l’objet de rumeurs pour la série, il semble qu’Alisha LeMay ait également pu établir quelques relations avec les acteurs de Love Island. Kaz Crossley, Francesca Allen, Ellie Brown, Kady McDermott, Olivia Attwood, India Reynolds et Belle Hassan ont tous commenté ses photos. De plus, Alisha est la meilleure amie de Pete Wicks, la star de The Only Way is Essex.

Lucy Plunkett

Lucy Plunkett, 20 ans, est originaire du nord de Dublin et travaille en tant que propriétaire de petite entreprise, avec sa propre marque de vêtements, et est également styliste et influenceuse sur Instagram. Lucy a déjà plus de 12 000 abonnés sur Instagram, c’est là qu’elle aurait été approchée pour participer à Love Island.

L’un de ses amis a raconté tous les potins, disant que Lucy apporterait certainement du drame à la villa. Ils ont dit : « Lucy cherche un homme loyal et pas trop contrôlant. Elle est vraiment un esprit libre qui bat à son propre rythme. Je m’attends à ce qu’elle soit elle-même. Elle peut parfois sembler méchante ou garce en raison de sa nature honnête, mais c’est une fille et c’est une chérie une fois que vous la connaissez. Mais si quelqu’un la croise, elle n’aura aucun problème à dire ce qu’elle pense. Elle peut être problématique.

Lucinda Strafford

Lucinda Strafford, 21 ans, se serait inscrite à Love Island après que son petit ami footballeur de Premiership l’ait trompée. Elle est l’ex-petite amie de l’ailier de Brighton & Hove Albion Aaron Connolly, que le Sun a rapporté comme étant filmé en train de tromper Lucinda avec une fille et de briser les restrictions de verrouillage pour le faire. Le couple s’est séparé dans les jours qui ont suivi et maintenant il l’a apparemment « suppliée » de ne pas aller sur Love Island.

Elle ne semble pas trop progressive cependant, et on dit qu’elle participe à l’émission après avoir été licenciée de son travail d’hôtesse de l’air chez British Airways, et aussi comme plate-forme pour brancher sa gamme de vêtements. Lucinda est propriétaire de la boutique The Luxe Range, une petite marque qu’elle modélise beaucoup sur sa page Instagram.

Une source a confirmé au Sun : « Elle va [the villa] pour brancher son entreprise. Elle veut la gloire et l’argent – ​​elle a toujours voulu être une célébrité. Elle essaie de devenir une influenceuse, elle veut le faire pour son entreprise. Aaron est vraiment bouleversé et vraiment ennuyé à ce sujet. Ils ont été ensemble pendant deux ans, puis ont rompu.

