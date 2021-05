Rencontrez Vitalik Buterin: 13 choses que nous savons sur le plus jeune milliardaire crypto d’Ethereum

Vitalik Buterin est devenu le plus jeune milliardaire de la crypto à l’âge de 27 ans.

Source: Shutterstock

Voici tout ce que les investisseurs doivent savoir sur Vitalik Buterin.

Pour commencer, Vitalik Buterin n’est pas étranger à la crypto-monnaie. Il est l’un des co-créateurs de Ethereum (CCC:ETH-USD). C’est en fait son investissement dans cette crypto-monnaie qui lui permet d’atteindre le statut de milliardaire à un si jeune âge. Buterin détient un total de 333520 ETH dans son portefeuille crypto. L’ETH a pris de la valeur ces derniers temps et a récemment dépassé la barre des 3 000 $. Avec cela, le portefeuille du jeune investisseur crypto a atteint une valeur d’environ 1,09 milliard de dollars. Vitalik Buterin est un programmeur russo-canadien né en 1994. Sa ville natale est Kolomna, qui est située juste à l’extérieur de Moscou. Cependant, il a ensuite déménagé au Canada avec sa famille et y a grandi. Il a lancé Ethereum à l’âge de 18 ans mais s’intéressait à la cryptographie avant cela. Cela l’a vu écrire pour Bitcoin Magazine, une publication qu’il a également co-fondée. Il a reçu 100 000 $ grâce à la bourse Thiel. En utilisant ces fonds, lui et son équipe ont créé Frontier, qui a agi comme le précurseur d’Ethereum.

Vitalik Buterin gère également un Twitter (NYSE:TWTR) où il met à jour ses 1,4 million d’abonnés sur le développement d’Ethereum et propose d’autres informations cryptographiques. Il a également fait des AMA en répondant aux questions que les membres de la communauté lui posent.

Ethereum a enregistré des gains massifs ces derniers temps, alors que de plus en plus d’investisseurs en cryptographie s’intéressent à l’actif numérique. En conséquence, le prix est en hausse de 2,2% à midi mardi sur une période de 24 heures. L’ETH est également en hausse de 360,1% depuis le début de l’année.

Les investisseurs qui recherchent plus d’informations sur l’ETH ont de la chance.

Nous l’avons couvert un peu sur InvestorPlace.com ces derniers temps. Cela inclut les prévisions de prix pour la crypto-monnaie, si cela vaut toujours la peine d’investir à son prix plus élevé, ainsi que les raisons pour lesquelles les investisseurs devraient la choisir au lieu de Bitcoin (CCC:BTC-USD). Les amateurs de crypto peuvent trouver toutes ces informations sur les liens ci-dessous.

Plus d’actualités Ethereum

A la date de publication, William White ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Article imprimé d’InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/05/meet-vitalik-buterin-13-things-we-know-about-ethereums-youngest-crypto-billionaire/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC