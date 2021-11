Rencontrez vos nominés pour les podcasts pop des People’s Choice Awards 2021

Que nous soyons coincés dans la circulation sur le chemin du bureau ou que nous participions à une randonnée dans la nature, les podcasts sont l’ami fiable et fidèle sans lequel nous ne pouvons vivre.

Et il est clair que les fans ne peuvent pas arrêter d’écouter les nominés Pop Popcast pour les People’s Choice Awards 2021 !

Ces huit candidats ont apporté perspicacité, curiosité et sens de l’humour à leurs fonctions d’hébergement de podcasts, ayant des conversations colorées sur la vie, le travail, l’amour et, bien sûr, la culture pop.

Ces nominés ont posé les questions percutantes, s’instruisant et éduquant le monde, et surtout, nous divertissant. Des interviews dignes de LOL à leurs prises de vues à chaud sur toutes vos émissions de télévision préférées, il est temps de montrer à ces candidats au podcast que leurs efforts n’ont pas été vains avant la grande remise des prix.

Anything Goes With Emma Chamberlain (qui a gagné l’année dernière), Armchair Expert avec Dax Shepard, Call Her Daddy, Chicks in the Office, Conan O’Brien a besoin d’un ami, Couple Things avec Shawn et Andrew, SmartLess et Why Won’t You Date JE? avec Nicole Byer sont tous en lice pour remporter le trophée cette année.