Rencontrez votre prochain Internet BF, Emily dans Lucien Laviscount de Paris

Il a toujours été un charmeur

« La façon dont je suis devenu acteur était un peu bizarre », a déclaré Laviscount Harry Connick Jr. lors de son talk-show Harry en 2017. « Je faisais du shopping avec ma mère en ville et il y avait cette belle vendeuse. Elle avait probablement environ 18 ans et j’en avais environ 10. Je me dis ‘Maman, elle est magnifique’ et mon maman dit toujours ‘Vas le chercher fils’. Je suis allé là-bas, impétueux et audacieux, et j’ai dit: ‘Est-ce qu’on sort d’ici ou quoi, parce que je ne sais pas pour vous mais je pense que le Roi Lion se montre sur la route?’ »

Il a poursuivi: « Cette femme a entendu et elle va voir ma mère, ‘Écoute, il a du cœur. Je fais le casting pour cette nouvelle marque de vêtements pour enfants. Il serait génial, tu devrais l’amener pour une audition. Et j’ai eu le travail. «

Il s’avère que le lancement des vêtements était pour David Beckhamligne ‘enfants’, gamme de vêtements DB 07 !