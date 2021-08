Rencontrez Will Ellis, le TikToker qui est devenu viral pour ses vidéos de mastication rapide ⋆ .

Will Ellis est l’homme connu pour s’être filmé en train de faire des vidéos “Ce que je mange en une journée au Portugal” sur TikTok. Depuis le début de sa carrière sur TikTok, il a gagné plus de 43 000 abonnés et 1,3 million de likes uniquement pour avoir filmé ce qu’il mange en une journée. The Tab lui a parlé de ce que c’est que d’avoir la renommée de TikTok lorsque vous travaillez juste chez Waitrose et à quel point il est utile d’être viral lorsque vous essayez de vous positionner sur la scène des rencontres.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Will et ce qu’il avait à dire.

Will est un TikToker de 22 ans de St Albans

Will a TikTok depuis un peu plus d’un an, mais sa carrière a vraiment repris il y a quelques mois lorsqu’il a commencé correctement. Depuis lors, il compte plus de 40 000 abonnés et s’est mérité des milliers de FYP. Il vient de St Alban et travaille dans un Waitrose à proximité, il y travaille depuis plus de quatre ans. Il a également mentionné qu’il n’était jamais allé en boîte ou dans un bar, mais il a dit à The Tab qu’il était heureux d’essayer n’importe quoi une fois.

Waitrose est le seul emploi rémunéré de Will pour le moment, il n’a pas encore demandé le fonds de création avec TikTok, mais il peut se voir rester avec TikTok dans un avenir prévisible.

“Ce que je mange en une journée au Portugal” n’a jamais été censé se produire

@williamellis94#whatiatetoday #whatiate #toastie #fries #curry #fanta #kinder #cheese #cheeselover #fypシ #foryourpage #dayinlife♬ son original – William Ellis

Il s’avère que Will n’était pas du tout censé être au Portugal, il a dit à The Tab qu’il était censé aller au Camp America à la place, mais trois semaines avant de décider qu’il ne devrait pas y aller. Alors au lieu de partir en Amérique, il s’est retrouvé au Portugal pendant deux mois, il dit : « J’étais seul pendant deux mois et je ne faisais vraiment pas grand-chose. C’était relaxant mais j’avais tellement de temps libre.

Après avoir été seul pendant environ trois semaines au Portugal, Will a réfléchi au type de contenu qu’il regardait et appréciait : les mukbangs. Will a dit qu’il aimait vraiment voir les gens manger et le niveau de détail avec lequel ils partageaient leur nourriture, alors après quelques semaines seul au Portugal, il a commencé à s’enregistrer. Il dit qu’il a atteint environ 5 000 abonnés et s’il passait en direct sur TikTok pendant environ une heure et demie, il atteindrait environ 8 500 vues.

Les TikToks sont accélérés avec une pure sincérité

Will a dit à The Tab lorsqu’il a commencé à publier ses vidéos culinaires, il n’a jamais voulu que l’effet accéléré soit drôle. Il ne l’a utilisé que pour améliorer la fluidité des vidéos, mais il a ensuite commencé à obtenir beaucoup plus de vues et les commentaires se sont concentrés sur les blagues qu’il faisait lorsqu’il mâchait ou marchait à une vitesse 3x. Will a déclaré: “Je pensais juste que cela rendrait la vidéo plus fluide, puis des tas de vues ont commencé à en sortir.”

Sera reconnu à la porte d’embarquement de l’aéroport, combien emblématique

Will a dit qu’au Portugal, il est rare de voir un autre Britannique, donc c’est bizarre d’interagir à nouveau avec eux une fois de retour en Angleterre. Il a dit à The Tab quand il est arrivé à la porte d’embarquement de l’aéroport, il a entendu des cris et des cris se rapprocher de lui et c’était deux filles qui lui demandaient s’il était le gars de TikTok. Il a dit : « Ils avaient un pote qui leur envoyait mes vidéos, parce qu’évidemment ils étaient aussi au Portugal, c’est comme ça qu’ils m’ont reconnu. Ils ont même fait une petite vidéo pour leur pote qui leur a envoyé mes affaires et ensuite ils ont pris le même vol que moi.

@williamellis94#whatiatetoday #foodie #subway #cookie #britishairways #kinder #fanta #fypシ #foryourpage #algarve #dayinlife #heathrow♬ son original – William Ellis

Il a également été reconnu lorsqu’il a déposé son test Covid

Après que Will soit rentré au Royaume-Uni, il a déposé son test de coronavirus et a ensuite été reconnu. Il a déclaré : « Je traversais la rue, ils ne m’ont pas parlé directement, mais je pouvais juste entendre ce qu’ils disaient parce qu’ils ne se taisaient pas. Ils étaient comme ‘Oh mon dieu, c’est le gars qui fait les vidéos du Portugal !!’”

Will a dit qu’il avait remarqué que c’était assez étrange, même lorsqu’il est au travail à Waitrose, il obtiendra des gens commentant ses TikToks affirmant qu’ils l’avaient vu au travail.

Comment la renommée de TikTok change-t-elle votre vie amoureuse ??

Les rencontres peuvent être très difficiles et nous entendons toujours des influenceurs dire qu’ils doivent faire attention à qui ils peuvent faire confiance dans le pool de rencontres. Mais devenir viral sur TikTok change-t-il les choses ? Will a dit à The Tab que bien que Grindr ne soit pas la meilleure application de rencontres, il discutait brièvement avec ce gars qui a mentionné le voir sur TikTok mais malheureusement Will a été diffusé et on n’a plus entendu parler du gars. Il ne pouvait clairement pas pirater la renommée de Will sur TikTok, huns x

@williamellis94##whatiatetoday ##whatiate ##foodie ##greggs ##kebab ##percypig ##cheesychips ##frites ##fypシ ##foryourpage ##strawberry ##dayinlife♬ son original – William Ellis

Will a cependant dit que depuis qu’il a eu quelques vidéos virales, les médias sociaux ont changé pour lui. Il a déclaré: «Les médias sociaux peuvent parfois être très exigeants et un peu arrogants. Les gens essaient toujours de m’appeler et de demander des réponses.

Will dit que les commentaires haineux ne le dérangent pas vraiment

Évidemment, en publiant quoi que ce soit en ligne, vous accueillez les commentaires haineux des trolls qui se moquent de tout ce que vous avez partagé. Heureusement, la section des commentaires de Will est principalement remplie de personnes disant que ses vidéos sont des blagues, mais de temps en temps, il recevra un commentaire haineux. Le pire commentaire qu’il ait reçu vient d’un homme au hasard qui l’a ajouté sur Snapchat, il a envoyé un message à Will en disant: “Je ne vais pas mentir, tu es le gars le plus laid que j’ai jamais vu de toute ma vie. Vous mangez votre nourriture comme le prochain cochon humain, vous devez vous détendre avec toute cette nourriture que vous mangez. Sur un plan sérieux cependant, lorsque vous écoutez TikTok en direct, mangez la bouche fermée et respirez correctement, vous r***** absolu. “

Will dit qu’il pense que TikTok peut être assez hostile par rapport à d’autres applications de médias sociaux.

Will a dit que si vous voulez la gloire de TikTok, vous devez avoir une routine

Chaque influenceur semble avoir un hack différent pour devenir célèbre. Mais pour les vidéos “Ce que je mange en une journée au Portugal” de Will, il a dit que ce qui les avait fait exploser était un message routinier et un timing programmé, vers 21h30, ça marche pour lui parce que c’est à ce moment-là que les gens se mettent au lit et se détendent.

Alors maintenant vous savez quoi faire !! Prenez un vol de deux mois vers le Portugal et filmez-vous 3x en train de vous promener et de mâcher, prêt à être téléchargé sur TikTok à 21h30.

