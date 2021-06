Rendement Crash and Go Negative, OI est toujours réduit de moitié par rapport au pic

Alors que l’or s’effondre de 8,14% ce mois-ci, tandis que le dollar américain a grimpé à 92,4, visant un sommet de 93,43 en 2021.

Juste avant le week-end, Bitcoin est tombé en dessous de 35 000 $ et vise maintenant 36 000 $.

Plus tôt cette semaine, le prix de la BTC a dépassé les 41 000 $, soit une augmentation de plus de 30 % par rapport au creux de 30 000 $ de la semaine précédente. Mais avant même la fin de la semaine, le prix a déjà perdu 15,7% de sa valeur.

Depuis la vente massive du 19 mai, la crypto-monnaie s’échange latéralement et reste sur un marché du crabe.

La faiblesse de cette semaine est survenue après que la Réserve fédérale a commencé à parler d’une réduction plus tôt que prévu, avec deux hausses des taux d’intérêt d’ici 2023. La banque centrale, devenue belliciste, a également fait s’effondrer les cours des actions, ainsi que le rendement des obligations à 10 ans.

Regarde le bon côté. Powell a tendance à faire crasher les marchés au FOMC et à pomper les marchés lors des témoignages devant le congrès. Il témoignera mardi devant le congrès. – Alex Krüger (@krugermacro) 19 juin 2021

Le dollar est le seul gagnant puisqu’il a grimpé à 92,4, contre 89,5 à la fin du mois dernier. 93,43 est le plus haut du billet vert en 2021 établi fin mars.

Les matières premières sont également écrasées, l’or tombant à 1 760 $ l’once. Le lingot est désormais en baisse de 8,14% ce mois-ci après avoir augmenté de 14,3% pendant deux mois consécutifs en avril et mai.

Depuis quelques mois, nous voyons le prix de l’or, la réserve de valeur traditionnelle, et l’or numérique, le bitcoin, évoluer dans des directions opposées. Cela a en fait commencé vers la fin de 2020 lorsque les fonds en or ont signalé une sortie tandis que la principale crypto-monnaie a suscité un intérêt accru de la part des investisseurs et des entrées.

Cela va être intéressant pic.twitter.com/8BAW5NIrZM – TraderSZ (@trader1sz) 17 juin 2021

Bitcoin gagne essentiellement du terrain en tant que dernière réserve de valeur et essaie de capturer la part de marché des métaux précieux.

Cette semaine, un journal hebdomadaire national allemand a qualifié le bitcoin de « l’or intelligent ». L’une des sources d’information les plus populaires du pays, Die Zeit, a déclaré que Bitcoin “est un nouveau mouvement politique de décentralisation radicale”.

En attendant, la dernière faiblesse des prix a des taux de financement sur les contrats perpétuels Bitcoin qui deviennent négatifs sur la plupart des échanges de crypto-monnaie avec 0,01% le plus élevé.

En février, l’APY à 7 jours a atteint un peu plus de 46% sur Binance et plus de 128% sur Bybit. En mars, ce pic à nouveau à 32% et 89% sur Binance et Bybit respectivement, puis 40,7% et 60,13% en avril. Au moment de la rédaction, il est de -0,06% sur Bybit et de -1,04 % sur Binance.

Valeur énergétique Bitcoin mise à jour sur la base des dernières données d’efficacité énergétique du matériel minier. Trouvé un modèle intéressant pour les taureaux… Comme sur des roulettes, chaque été après la réduction de moitié, nous remontons la pompe jusqu’à environ 40 % de prime sur la valeur énergétique. À partir de là, le rapport qualité-prix a grimpé en flèche. pic.twitter.com/2Wsy9d9Gtp – Charles Edwards (@caprioleio) 18 juin 2021

C’est sain pour le marché après avoir connu des taux et des rendements élevés pendant une longue période. La hausse des rendements est en fait un signe de manque d’argent, car ils représentent une “quantité insensée de demande d’effet de levier”, avec des milliards de dollars déposés trimestriellement avec des taux annuels *bloqués* élevés, a expliqué Trade CL d’eGirl Capital.

« Lorsque le marché des taux d’intérêt le plus liquide (les trimestriels de huobi) commence à augmenter de manière agressive à mesure que les intérêts ouverts se précipitent, vous pouvez dire qu’il n’y a plus d’argent de côté parce que littéralement personne n’avait même d’argent pour obtenir les 30% ou 40 % gratuitement.”

Selon CL, de plus, avec des rendements sur les échanges centralisés déjà négatifs, bientôt les rendements en chaîne seront également négatifs, et « tous les détenteurs de jetons de protocole défi devront en fait payer le protocole chaque année pour continuer à conserver leurs sacs de revenus négatifs. “

Pendant ce temps, l’intérêt ouvert sur le marché a encore un long chemin à parcourir, actuellement à seulement 12,61 milliards de dollars, contre un pic de 27,68 milliards de dollars à la mi-avril. Mais la bonne chose est que le déverrouillage de Grayscale Bitcoin Trust touche bientôt à sa fin. La remise sur GBTC est actuellement d’environ 14,44%, se remettant d’un creux de 21,23% le mois dernier, bien que lentement.

Nous sommes si proches pic.twitter.com/tQ6eus21sr – loomdart (@loomdart) 18 juin 2021

Au milieu de cela, Michael Burry de la renommée de “The Big Short” a mis en garde contre les pertes “de la taille des pays” en cas de baisse des stocks de crypto et de mèmes.

“Tout le battage médiatique / spéculation fait est d’attirer la vente au détail avant la mère de tous les accidents”, a écrit Burry dans des tweets maintenant supprimés.

“Lorsque la crypto chute de milliers de milliards ou que les stocks de mèmes tombent de dizaines de milliards, les pertes de #MainStreet approcheront la taille des pays. L’histoire n’a pas changé.

Bitcoin/USD BTCUSD

36 104,8474-1 281,72 $-3,55 %

Volume 37,42 bVariation -1 281,72 $Ouverture36 104,8474 $Circulation 18,74 mMarket CAP 676,55 b

