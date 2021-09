Rendement minimum assuré : E&Y, offre de Mercer pour concevoir un programme sous NPS

La garantie sur les rendements pourrait être de l’ordre de 4 à 6% par an, similaire aux rendements G-Sec.

Huit ans après la promulgation de la loi de 2013 sur l’Autorité de réglementation et de développement des fonds de pension (PFRDA), le régulateur peut enfin déployer un régime de rendement minimum assuré (MARS) conformément à la loi sur le système national de retraite (NPS) .

Cependant, des sources officielles avertissent qu’un tel programme qui pourrait garantir près de la moitié des retours que les abonnés obtiennent sur le marché des programmes NPS liés pourrait coûter très cher au Trésor public.

Après avoir échoué à obtenir un intérêt suffisant de la part des cabinets d’actuaires lors de la première tentative, le PFRDA a reçu la semaine dernière deux offres – d’Ernst & Young (E&Y) et de Mercer – pour concevoir un MARS. Le PFRDA sélectionnera probablement l’un de ces deux d’ici la fin du mois et lancera le produit MARS d’ici la fin de cet exercice pour se conformer à l’exigence légale, selon des sources officielles.

Actuellement, les régimes du NPS ne garantissent aucun type de rendement ou d’avantages, car ils sont déterminés par le marché. Bien entendu, l’Atal Pension Yojana garantit une pension mensuelle minimale de Rs 1 000 à 5 000 aux souscripteurs en fonction de leurs cotisations.

Les rendements moyens du corpus NPS ont été supérieurs à 10 % au cours des 12 dernières années pour les employés du gouvernement central et des États, qui forment l’essentiel du corpus AUM des abonnés (83 % de Rs 6,3 lakh crore au 31 août 2021) .

Sous MARS, les rendements seront garantis sur un horizon de trois à cinq ans après prise en compte des risques de marché et celui-ci pourra être réinitialisé après la période. La garantie sur les rendements pourrait être de l’ordre de 4 à 6% par an, similaire aux rendements G-Sec. Pour rendre un tel produit attrayant, le PFRDA encouragera les gestionnaires de fonds à générer des rendements plus élevés (au-delà du taux garanti) avec une incitation de, par exemple, 0,25% des rendements supplémentaires aux gestionnaires de fonds et le solde aux souscripteurs, ont indiqué des sources.

Dans le passé, le contrôleur et auditeur général de l’Inde (CAG) avait critiqué le PFRDA pour ne pas avoir déployé un MARS, conformément aux dispositions de la loi PFRDA. Conformément à la loi, le souscripteur aura la possibilité d’investir ses fonds dans des programmes fournissant MARS qui peuvent être notifiés par l’Autorité.

“Ce n’est qu’après un délai de cinq ans depuis la notification de la loi PFRDA, que le PFRDA a lancé un processus de conception/formulation d’un système offrant MARS et même après un délai de plus de 15 ans depuis l’introduction du NPS, les abonnés ont été pas encore reçu une telle assurance minimale », avait déclaré le CAG dans son rapport d’audit de performance pour l’exercice 2018 publié le 23 septembre 2020.

Cependant, le PFRDA a trouvé difficile de lancer un tel produit car les fournisseurs de produits étaient prêts à fournir uniquement une garantie de capital. Ainsi, la garantie sur les rendements signifie qu’un tel produit aura un coût, car les souscripteurs doivent verser une commission de garantie distincte aux gestionnaires de fonds, qui doivent consolider leur ratio d’adéquation du capital.

