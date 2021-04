Rendement obligataire vs taux du coupon: pourquoi RBI essaie-t-elle de maintenir le rendement à un niveau bas?

En fonction de la variation du taux de coupon des obligations ultérieures, le prix des obligations existantes peut varier sur le marché secondaire.

Comme le taux d’intérêt sur les dépôts fixes (FD), les obligations sont également assorties d’un taux d’intérêt fixe, appelé taux de coupon. Le taux du coupon est déclaré sur la valeur nominale d’une obligation et reste le même pendant toute la période d’émission de l’obligation. Par exemple, si le taux du coupon d’une obligation à 10 ans d’une valeur nominale de 1 000 roupies est de 6 pour cent, il paiera des intérêts de 60 roupies par an sur chaque obligation pendant la période d’investissement de 10 ans.

D’autre part, le rendement dépendra du prix de l’obligation si elle est achetée sur le marché secondaire. En fonction de la variation du taux de coupon des obligations ultérieures, le prix des obligations existantes peut varier sur le marché secondaire. De plus, si le taux du coupon d’une obligation est maintenu bas de force, le prix de l’obligation peut baisser sur le marché secondaire.

Par exemple, si le prix de l’obligation à 10 ans avec une valeur fave de Rs 1000 et un taux de coupon de 6 pour cent tombe à Rs 600 sur le marché secondaire, il atteindra toujours les intérêts de Rs 60 par an et par obligation, ce qui se traduira par une augmentation du rendement à 10 pour cent.

Rendement obligataire et taux du coupon

«Le rendement à l’échéance (YTM) est le taux de rendement en pourcentage d’une obligation en supposant que l’investisseur détient l’actif jusqu’à sa date d’échéance. Le taux du coupon est le montant annuel des intérêts que le propriétaire de l’obligation recevra », a déclaré Sandeep Wirkhare, directeur général et PDG de l’Indian School Finance Company (ISFC).

Ainsi, une augmentation de YTM indique un taux de coupon inférieur à la normale ou que les taux d’intérêt sont maintenus bas, ce qui entraîne une baisse de la valeur marchande des obligations.

Effets du rendement élevé

Parlant des effets de la hausse des rendements sur les investisseurs et sur le gouvernement, Wirkhare a déclaré: «Une hausse des rendements obligataires signifie que les taux d’intérêt du système monétaire ont chuté et que les rendements pour les investisseurs (ceux qui ont investi dans des obligations et des titres gouvernementaux) ont diminué. . Lorsque les rendements obligataires augmentent, la RBI doit offrir un prix / rendement de coupure plus élevé aux investisseurs lors des adjudications. Cela signifie que les coûts d’emprunt augmenteront à un moment où le gouvernement prévoit de lever des fonds sur le marché. »

«Dans de tels cas, RBI devrait stabiliser les rendements grâce à des opérations d’open market et à des rebondissements. En outre, comme les coûts d’emprunt du gouvernement sont utilisés comme référence pour la tarification des prêts aux entreprises et aux consommateurs, toute augmentation des rendements sera transmise à l’économie réelle », a-t-il ajouté.

FD vs fonds de dette vs G-sec: quel est le meilleur pour les investisseurs particuliers?

Efforts pour réduire le rendement

Pour annuler l’impact de sa décision de maintenir les taux d’intérêt directeurs bas sur les obligations, la RBI a pris des mesures pour maintenir les rendements à un niveau bas. Mais pourquoi?

«La RBI veut le bon fonctionnement de la courbe des taux. L’objectif de la RBI est d’éviter la volatilité sur le marché G-Sec », a déclaré Wirkhare.

«L’introduction du programme d’acquisition de la sécurité gouvernementale (GSAP) sur le marché secondaire aidera les rendements à rester dans la fourchette et sera dans le confort de la RBI. Il y aura moins de volatilité comme il est maintenant clair avec RBI introduisant GSAP 1.0 dans l’obligation plus longue de 3 ans », a-t-il ajouté.

Mais quelle serait l’efficacité des mesures RBI?

Wirkhare voit l’impact suivant de la mesure globale MPC sur les rendements obligataires –

Positif pour les marchés obligataires car l’offre de dette publique au premier trimestre de l’exercice 22 (nette de RBI) sera désormais de Rs 1,4 crore lakh contre Rs 2,4 crore lakh plus tôt.

Le rendement à 10 ans peut se situer dans une fourchette de 6 à 6,2%, inférieur à 6% paraissant difficile étant donné les scénarios mondiaux défavorables.

Des rendements G-Sec inférieurs impliquent une moindre attractivité pour les FPI et des entrées moindres. Une liquidité en roupie plus élevée due au GSAP implique une offre plus élevée.

«Comme indiqué ci-dessus, RBI souhaite un fonctionnement ordonné de la courbe des taux pour éviter la volatilité», a conclu Wirkhare.

