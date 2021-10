Rendements de trading «sans risque» alors que l’ETF Bitcoin augmente les primes à terme

Source : Adobe / Banque de photos

La chose la plus proche d’un commerce « sans risque » sur le marché des crypto-monnaies est réapparue sur le radar de nombreux commerçants, après l’introduction de fonds négociés en bourse (ETF) adossés à des contrats à terme bitcoin (BTC) qui ont fait grimper les primes de prix. dans les contrats à terme bitcoin régulés à la hausse.

Le commerce, souvent appelé commerce de base, est essentiellement une opportunité d’arbitrage au comptant pour le marché à terme dont il a été possible de tirer parti à des degrés divers depuis l’introduction des contrats à terme réglementés sur le bitcoin dans le monde. Bourse de commerce de Chicago (CME) le 17 décembre 2017.

L’opportunité se présente parce que le bitcoin se négocie généralement à un prix plus élevé sur le CME que sur le marché au comptant, en partie parce que les contrats à terme ont été le seul moyen pour certains commerçants institutionnels d’être exposés au bitcoin. Le phénomène est connu sous le nom de contango et est particulièrement répandu dans des conditions de marché haussières.

Pour profiter de la différence de prix, un commerçant vendra simplement, ou vendra à découvert, un contrat à terme bitcoin qui se négocie à prime sur CME et en même temps achètera la quantité équivalente de bitcoin sur le marché au comptant. Avoir une position courte et longue signifie que le trader ne sera pas affecté par la volatilité du prix du bitcoin et pourra donc empocher la différence de prix entre les deux marchés.

Naturellement, l’opportunité d’arbitrage devient d’autant plus intéressante que la différence de prix entre spot et futures est importante. Et il semble que le commerce soit redevenu à la mode après que les primes à terme du bitcoin aient à nouveau augmenté.

« Crypto est unique en ce sens qu’il a une participation beaucoup plus importante au détail par rapport aux acteurs institutionnels sophistiqués, qui réduiraient normalement le contango exagéré grâce au trading [de arbitraje] » a-t-il dit à Bloomberg Strahinja Savic, responsable des données et de l’analyse chez le fournisseur de produits dérivés FRNT Financial.

Il a ajouté qu’en raison du niveau relativement faible de participation institutionnelle dans l’espace, le bitcoin est particulièrement sujet aux « contagions agressives » sur les marchés haussiers.

Pendant ce temps, Steve Sosnick, stratège en chef de la société de courtage financier Courtiers interactifs , basé aux États-Unis, a lié les primes à terme actuellement élevées aux traders qui parient que les nouveaux ETF adossés à des contrats à terme bitcoin deviendront de gros acheteurs sur le marché à terme.

« Il existe une nouvelle classe d’actifs très médiatisée qui doit acheter ces contrats à terme, et les traders s’ajustent et avancent en conséquence », a déclaré Sosnick. Il a également averti que « le marché pourrait bien avoir pris de l’avance, ce qui est certainement un risque dans l’espace crypto ».

Le premier ETF adossé à des contrats à terme bitcoin, émis par ProShares Sous le symbole BITO, il a été coté à la NYSE Arca aujourd’hui, le 19 octobre. À 11h42 UTC, le contrat à terme Bitcoin de CME expirant en octobre se négocie à 62 615 $, soit près de 400 $ de plus. que le prix au comptant de CoinGecko de 62 226 $.

____

Apprendre encore plus:

– Les contrats à terme Bitcoin sont-ils l’un des meilleurs échanges « sans risque » ?

– RBC propose un pari d’options sur Tesla et MicroStrategy lié au Bitcoin

– À mesure que le marché des dérivés cryptographiques se développe, les analystes évaluent leur impact sur les prix

Les régulateurs se rendent compte que les commerçants de dérivés cryptographiques se targuent d’être piégés