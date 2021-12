Rendements du système national de retraite : plus de 12 % dans les régimes d’équité NPS en 12 ans !

En plus des avantages fiscaux de chaque exercice du NPS, les investisseurs reçoivent une pension pendant leurs années de retraite.

Les programmes d’actions NPS ont enregistré plus de 12 % de rendements sur une période de 12 ans. Selon le président du PFRDA, Supratim Bandyopadhyay, les rendements des titres d’État et des obligations d’entreprises étaient d’environ 9,9% et 9,59% au cours de la même période.

Le président de l’Autorité de réglementation et de développement des fonds de pension (PFRDA) a déclaré lundi 6 décembre 2021 que le NPS avait généré de bons rendements pour les souscripteurs au cours des 12 dernières années. Il a également suggéré qu’il faut commencer tôt pour profiter des avantages du produit, qui est de nature très flexible.

« Sur une période de 12 ans, les rendements des programmes d’actions sont de plus de 12 %, et dans les titres d’État, il était proche de 9,9 %, et dans les obligations d’entreprises, malgré certains événements de crédit que nous avons vus, nous avons vu un TCAC de plus de 9,59 pour cent. Heureusement, les actifs de nos fonds de pension étaient, dans une large mesure, protégés des événements post-crédit », a déclaré l’agence de presse PTI citant le président de la PFRDA lors du sommet CII Insurance & Pensions sur « Le secteur indien de l’assurance – Surfer sur la vague du changement ».

«Actuellement, nous sommes assis sur un corpus total d’environ Rs 6,85 billions. Les retours ont été assez bons », a ajouté Bandyopadhyay.

Le président du PFRDA a également déclaré que le NPS offre beaucoup de flexibilité, mais pour tirer de gros bénéfices du régime de retraite, une personne devrait commencer à investir dans le régime le plus tôt possible.

« Il y a de la flexibilité dans le sens où juste pour garder un compte en cours d’exécution, vous ne devez payer que Rs 1 000. Il n’y a pas de cotisation fixe, et vous pouvez cotiser jusqu’à n’importe quel niveau, évidemment en vertu de la PMLA (règles de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent) et soutenu par toutes vos sources de revenus connues », a déclaré Bandhopadhyay.

Actuellement, la PFRDA propose deux régimes de retraite phares : le NPS et l’APY. Le National Pension System (NPS) s’adresse aux employés du secteur organisé, y compris le gouvernement et le secteur des entreprises. L’Atal Pension Yojana (APY) cible les travailleurs du secteur non syndiqué.

L’investissement dans le NPS est également éligible à plusieurs avantages fiscaux.

