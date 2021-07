rendements stables dans un marché crypto volatile

Comparer

La récente correction du marché de la cryptographie a poussé les investisseurs à rechercher des rendements plus stables ailleurs. Beaucoup choisissent maintenant de gagner des intérêts sur les dépôts cryptographiques plutôt que de verrouiller des gains à court terme.

Amber Group, une plate-forme mondiale de financement de crypto-monnaie basée à Hong Kong, est un bénéficiaire du boom de la crypto-monnaie et un ardent défenseur de l’investissement à long terme dans la crypto-monnaie. Fondé en 2017, Amber Group a accumulé 1,5 milliard de dollars d’actifs sous gestion au cours des quatre dernières années en travaillant avec du capital institutionnel et, plus récemment, avec des investisseurs individuels. La société a attiré des investissements de sociétés telles que Coinbase et Tiger Global Management. Avec son dernier financement de série B, il se considère désormais comme une « licorne », valorisée à plus de 1 milliard de dollars.

Le cœur de la plate-forme Amber Group est sa suite d’offres de crypto-monnaie dans les domaines du trading, de la gestion d’actifs et du financement. L’un des produits Amber Group les plus populaires destinés aux investisseurs individuels est l’application Amber, une application mobile qui permet aux utilisateurs de négocier, d’échanger, d’investir et de gagner facilement des crypto-monnaies. L’application Amber est disponible dans plus de 140 pays et a gagné près de 100 000 utilisateurs depuis son lancement au troisième trimestre 2020.

Comment pouvez-vous commencer à gagner des intérêts sur votre compte d’application Amber ? Avec Flexible Earn, vous pouvez gagner instantanément jusqu’à 5% APY sur vos dépôts et bénéficier de paiements d’intérêts quotidiens. Avec Fixed Earn, vous pouvez choisir entre des abonnements de 1 à 360 jours et recevoir jusqu’à 10 % d’APR pour les pièces stables en USD, y compris USDC et USDT, et jusqu’à 7 % d’APR sur les dépôts BTC et ETH. Les nouveaux utilisateurs peuvent même profiter de l’offre promotionnelle de l’application et recevoir jusqu’à 16% de TAP sur les dépôts stables de BTC, ETH et USD pendant une durée limitée.

Offre de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs

L’application Amber propose désormais 18 USDS pour les nouveaux utilisateurs. Créez un compte d’application Amber et suivez les étapes ci-dessous pour réclamer votre offre de bienvenue.

Téléchargez l’application Ambre ici. Inscrivez-vous pour un compte d’application Amber. Vérifiez votre compte et connectez-vous. Complétez la vérification KYC de base (obtenez 1 USDS). Déposez au moins 100 $ dans n’importe quelle crypto-monnaie prise en charge (obtenez 5 USD). Abonnez-vous à un bénéfice fixe ambre de 10 jours (obtenez 12 $).

Programme de parrainage d’applications Amber

L’application Amber propose également un nouveau programme de parrainage que vous pouvez gagner dans :

10 USD pour chaque parrainage qualifié Un bonus de 10% de votre intérêt de parrainage dans Amber Earn (hors Flexible Earn) et Yield Boost Plus de 30% de bonus en commissions de trading

L’application Amber prend en charge jusqu’à trois niveaux de commission, ce qui signifie que vous pouvez gagner plus grâce à vos parrainages.