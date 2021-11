Solana (SOL)

Render Network s’intègre à Solana, la qualifie de « la blockchain la plus programmable et la plus sécurisée »

AnTy8 novembre 2021

L’annonce a été faite à Breakpoint, la première grande conférence de Solana qui s’est tenue à Lisbonne, au Portugal, du 7 au 10 novembre.

Render Network, le réseau de rendu GPU distribué et le marché 3D, a annoncé lundi qu’il s’intégrait à Solana, qualifiant le concurrent d’Ethereum « d’infrastructure sous-jacente la plus programmable et la plus sécurisée pour ses futurs plans de développement ».

La conférence, lancée par Anatoly Yakovenko, PDG de Solana Labs, et Raj Gokal, COO de Solana Labs, a fixé deux objectifs de haut niveau pour l’écosystème – plus d’un million de développeurs construisant l’avenir décentralisé sur la blockchain et plus d’un milliard utilisateurs.

Au cours de la même conférence, la nouvelle du réseau Render apportant les composants essentiels de l’infrastructure de son réseau à Solana, en commençant par un partenariat avec Metaples, un protocole en chaîne pour l’émission d’actifs numériques.

cela m’épate. les mêmes personnes derrière octane, qui sont les rendus de ces modèles 3D super haute fidélité que vous voyez dans des trucs comme les intros GoT ou Westworld, les crédits Marvel, etc. créant essentiellement un marché mondial de la puissance des photons virtuels pour rendre le métavers à l’aide de @solana https://t.co/UcNPAMg1BK – Raj Gokal (@rajgokal) 8 novembre 2021

Le Render Network vise à créer un métaverse ouvert et librement accessible, qui ne soit pas menacé par les plates-formes centralisées, le verrouillage des fournisseurs, les publicités « auto-réglées pour la dopamine » et les vecteurs dystopiques similaires.

En 2021, il a représenté plus d’un demi-milliard de dollars de ventes NFT couvrant le travail de l’artiste de Marvel et DC Comics Alex Ross, Beeple, qui est connu pour son NFT « Everydays: the First 5000 Days » vendu pour 69,4 millions de dollars. , et le créateur de Star Trek Gene Roddenberry.

Son équipe envisage un avenir où toutes les compositions créatives et les travaux publiés passant par le réseau seront nativement archivés en chaîne, avec des options simples pour exporter du contenu et de l’art portables Metaverse, créer des NFT basés sur eux et les publier immédiatement sur Metaplex.

Quant à savoir pourquoi il a opté pour la blockchain Solana, les principaux développeurs de Render ont estimé que Solana était « l’infrastructure sous-jacente la plus programmable et la plus sécurisée pour ses futurs plans de développement alors qu’elle continue de s’adapter et de prendre en charge des travaux de rendu massifs à l’échelle du métaverse ».

Cette intégration permettra aux artistes de créer des œuvres d’art qui peuvent être émises et détenues nativement sur Solana, tandis que la distribution et la monétisation peuvent être effectuées via Metaplex – en un seul clic.

« Le débit élevé et la faible latence de Solana permettent de manière unique la décentralisation des processus de rendu de base au-delà de ce qui est actuellement possible sur le réseau aujourd’hui. »

Solana est le 4ème plus grand réseau avec une capitalisation boursière de 74 milliards de dollars. Son jeton natif SOL a atteint un sommet historique à 260 $ au cours du week-end. Jusqu’à présent, en hausse de 131x cette année, SOL se négocie actuellement au-dessus de 245 $.

