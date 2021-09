Rendez chaque photo instantanée parfaite avec le Qualcomm Snapdragon 888

Les excellentes caméras mobiles sont construites à partir de matériel d’imagerie solide, d’algorithmes d’imagerie traditionnels et de moteurs d’IA de plus en plus importants pour convertir ces 1 et 0 numériques en de superbes clichés. Ce dernier avance à pas de géant grâce à la puissance croissante de l’apprentissage automatique et de la photographie informatique. Les technologies d’intelligence artificielle aident les smartphones à produire des photos de qualité professionnelle avec un magnifique bokeh, des images et des films à plage dynamique élevée, et même une capture vidéo dans la quasi-obscurité. Mais les techniques logicielles en constante amélioration nécessitent également un matériel d’apprentissage automatique et de traitement d’images plus puissant, comme ceux que l’on trouve dans la plate-forme mobile Snapdragon 888 5G de Qualcomm.

Le Qualcomm Snapdragon 888 fonctionne comme une plate-forme de calcul hétérogène, distribuant les charges de travail d’apprentissage automatique au composant le plus approprié. En ce qui concerne la photographie et la vidéo, le processeur de signal d’image (ISP) Spectra 580 de la plate-forme et le processeur Hexagon 780 jouent les rôles principaux.

Traitement d’image intelligent qui comprend vos images

Le Spectra 580 ISP du Snapdragon 888 gère toutes les étapes de traitement de la photographie et de la vidéo par excellence. C’est le composant principal qui prend l’image du capteur de l’appareil photo et la transforme en 1 et 0 numériques stockés dans la galerie de votre smartphone. Mais non satisfait des bases du traitement d’image, Qualcomm augmente son FAI avec des fonctionnalités supplémentaires conçues pour aider les utilisateurs à capturer l’image parfaite. Plongeons dans quelques exemples.

Le Spectra 580 est en fait un « triple FAI » capable de traiter un colossal de 2,7 gigapixels par seconde. C’est un débit de données suffisant pour enregistrer des vidéos 8K ou capturer d’énormes images de 200 mégapixels, ce qui équivaut à plus de détails que jamais. Mais le triple ISP permet également au processeur de capturer des images et des vidéos à partir d’un maximum de trois caméras à la fois, permettant une capture d’image dans l’image telle que Director’s View dans la série Samsung Galaxy S21. Le FAI propose également un pipeline d’images 10 bits complet, permettant une capture et un stockage complets de plus d’un milliard de nuances de couleurs à l’aide du format d’image HEIC, comme le montre l’Oppo Find X3 Pro. C’est beaucoup plus de données d’imagerie que le JPEG 8 bits conventionnel.

La fonction Zero Shutter Lag de Qualcomm permet de « pré-capturer » les images afin qu’elles soient prêtes à être utilisées dès que vous appuyez sur le déclencheur afin que vous ne manquiez pas cette parfaite prise de vue rapide. L’ISP traite également plusieurs trames d’image pour la réduction du bruit et une plage dynamique élevée, garantissant que les détails sont nets et lisses, même dans des environnements d’éclairage difficiles. Personne ne veut refaire une prise de vue lorsque ses images ne s’avèrent pas correctes, et l’utilisation par Qualcomm de techniques de traitement d’image intelligentes garantit que cela ne sera pas nécessaire.

Mais ce n’est pas tout. Le Spectra 580 à l’intérieur du Snapdragon 888 dispose également de capacités de «vision par ordinateur» intégrées directement dans le silicium, l’imprégnant d’intelligence d’imagerie AI.

La mise au point automatique, l’exposition automatique et la balance des blancs automatique sont les pierres angulaires de l’imagerie qui garantissent à vos images une qualité professionnelle, quelle que soit la scène que vous photographiez. Par exemple, vous aurez besoin d’expositions différentes pour les photos de paysage et de portrait. En utilisant l’intelligence artificielle directement dans la chaîne ISP, la configuration de la caméra de Qualcomm effectue ces ajustements importants en temps réel sans utiliser de précieuses ressources de traitement et autonomie de la batterie. Mais plus important encore, il garantit que vos photos seront toujours nettes, correctement exposées et auront les bonnes couleurs à chaque fois que vous appuyez sur le déclencheur, que vous preniez une photo macro, un portrait ou un magnifique paysage.

Si vous recherchez des exemples de la puissance de ces technologies, consultez ces images capturées sur des appareils Snapdragon.

L’intelligence artificielle pour une touche professionnelle

Alors que le fournisseur de services Internet du Snapdragon 888 gère les principales tâches de traitement des images et des vidéos, le processeur Hexagon 780 du moteur Qualcomm AI de 6e génération est prêt à intervenir lorsqu’une puissance d’apprentissage machine supplémentaire est requise. Les cas d’utilisation impliquant le processeur Hexagon 780 peuvent être très variés, allant de l’amélioration de l’apparence de vos images à la refonte complète des capacités d’imagerie d’un smartphone.

Le flou bokeh logiciel est une fonctionnalité de photographie et de vidéographie extrêmement populaire et Qualcomm tire parti de son moteur d’IA pour produire des résultats haut de gamme. L’apprentissage automatique à accélération matérielle calcule la profondeur et les bords du premier plan et de l’arrière-plan, tandis qu’une passe graphique applique le flou logiciel à l’image. Le résultat est des images qui prennent un aspect naturellement doux souvent associé aux appareils photo reflex numériques haut de gamme. Le moteur AI de Qualcomm est même assez rapide pour exécuter tous ces calculs en temps réel afin d’appliquer le flou bokeh à des séquences vidéo 4K à 30 ips.

Pour un autre exemple, ArcSoft a développé une fonction AI Autozoom qui est accélérée sur le moteur AI de Qualcomm pour suivre et zoomer automatiquement sur les objets et les personnes de votre scène. Cette fonctionnalité, qui est incluse dans le Smartphone pour Snapdragon Insiders, est appliquée en temps réel, vous permettant de changer de sujet, de zoomer et de dézoomer automatiquement et même de passer à l’objectif de caméra le plus approprié dans une configuration de smartphone multi-caméras. Vous ne perdrez plus jamais la trace des objets et des sujets en mouvement rapide lors de la prise de vue vidéo.

Qualcomm s’associe également à BlinkAI, qui exploite le moteur AI du Snapdragon 888 pour une prise de vue vidéo nocturne considérablement améliorée avec le smartphone Xiaomi Mi 11. La solution informatique de BlinkAI améliore l’éclairage efficace jusqu’à 5 fois pour améliorer considérablement la qualité de l’image dans les environnements de prise de vue difficiles. Si longues séquences vidéo sombres, sombres et granuleuses lors de la prise de vue dans des conditions de faible luminosité.

Un matériel puissant permet à la capture vidéo informatique d’aller encore plus loin, permettant aux techniques d’imagerie multi-images que nous associons habituellement à la photographie d’être désormais appliquées à la vidéo. Par exemple, l’utilisation de capteurs d’image Digital Overlap (DOL) et Staggered HDR combinés à l’intelligence de traitement fusionne plusieurs images pour une vidéo HDR puissante, même à haute résolution. Cette technologie se trouve à l’intérieur des OnePlus 9 Pro, Oppo Find X3 Pro et Xiaomi Mi 11 Ultra.

La photographie informatique est l’avenir

Robert Triggs / Autorité Android

En plus des objectifs de caméra et du matériel de capteur améliorés, les capacités de pointe du moteur AI sont essentielles pour faire avancer l’innovation en photographie et vidéo sur smartphone. Mais votre combiné a besoin du matériel nécessaire pour en faire une réalité.

La combinaison du processeur triple ISP Spectra 580 et Hexagon 780 AI à l’intérieur du Qualcomm Snapdragon 888 offre les capacités nécessaires à la photographie mobile de nouvelle génération. Le FAI fournit le débit de données nécessaire pour la vidéo 4K et les technologies multi-caméras qui imprègnent désormais l’industrie des smartphones. Alors que l’Hexagon 780 fournit une puissance de traitement supplémentaire pour les techniques de photographie informatique les plus avancées, y compris la segmentation d’objets et le flou bokeh en temps réel. En plus d’améliorer la cohérence et la qualité de vos photos, le moteur AI de Qualcomm propose de toutes nouvelles façons de capturer l’instantané et la vidéo parfaits.

Il est important de noter que les fonctionnalités de la caméra AI créent des différenciateurs majeurs entre les produits, offrant aux utilisateurs des outils plus puissants pour non seulement capturer la photo parfaite à chaque fois, mais aussi pour devenir plus créatifs avec leur photographie et leur vidéographie. Qu’il s’agisse d’émuler la faible profondeur de champ d’un appareil photo reflex numérique, de suivre avec précision votre sujet ou de remplacer des arrière-plans entiers en temps réel, les puissants moteurs d’IA poussent la photographie mobile vers de nouveaux sommets.