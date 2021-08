Rendez vos parents indépendants financièrement – Voici comment

in

Que vous souscriviez à la police dans le cadre du régime de retraite de vos parents ou du vôtre, l’épargne peut être réinvestie dans une autre police d’assurance pour des prestations supplémentaires.

La plupart d’entre nous s’en tireront probablement en souhaitant simplement à nos parents au téléphone, en leur envoyant une carte dessinée par l’un de leurs petits-enfants ou, si vous avez la chance d’être dans la même ville, en les emmenant manger. Les célébrations sont terminées, le jour oublié. Mais est-ce tout ce que nous devrions faire ? Est-ce assez de gratitude pour rembourser les bénédictions de nos parents, qui ont consacré toute leur vie et probablement toute leur fortune, à nous aider à devenir indépendants ?

Les parents ne sont jamais exigeants mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas être donnés. Et je ne parle pas d’émotions apparemment intangibles comme l’amour et le respect. C’est à notre tour maintenant de les aider à voler de leurs propres ailes et d’être le soutien dont ils ont besoin. À quand remonte la dernière fois que vous avez demandé à vos parents si leur pension suivait le prix de l’inflation ? Ont-ils commencé à vivre la vie qu’ils avaient toujours rêvé qu’ils auraient dans leurs années d’or ou leurs sacrifices se poursuivent-ils ?

Il est temps de donner à nos parents la vie qu’ils nous ont donnée, et plus encore ! Nous devrions viser à les rendre financièrement indépendantes.

L’inflation a une trajectoire à sens unique

Et c’est en haut ! Le coût de la vie devient cher de jour en jour. Ajoutez à cela des coûts de santé croissants et le chat sera à sec sans aucune possibilité d’être rechargé. Inutile de dire que la protection financière offre une tranquillité d’esprit. Vous ne voulez pas que vos parents se soucient des dépenses quotidiennes de leur retraite. Ils n’en ont peut-être pas les moyens, simplement parce qu’ils n’avaient pas accès à la variété de services de planification financière que vous avez la chance d’avoir aujourd’hui.

Un bon plan de rente assure à vos parents un revenu régulier tout au long de leur vie. Il les aide à faire face aux coûts des soins de santé et à garder une longueur d’avance sur l’inflation tout au long de leur retraite. La police peut être personnalisée selon vos besoins spécifiques, tels que le type de rente préféré, lorsque vous souhaitez commencer à recevoir le revenu et le soutien financier pour les maladies graves. Certains régimes de rente offrent également une option de rente progressive, qui prend en charge l’inflation et peut donner à vos parents le contrôle de leur avenir malgré leur âge avancé.

Nous prenons la retraite au sérieux

Nous ne pensons jamais vraiment à la retraite de nos parents car cela semble si loin dans le futur. C’est parce que nous ne pouvons jamais vraiment penser à nos parents vieillir, ou nous ne voulons pas accepter le fait qu’un jour, ils auront besoin de notre soutien ; nous sommes tellement habitués à ce que ce soit l’inverse. Chez IndiaFirst Life, nous pensons que quel que soit votre âge ou votre stade, la vie devrait être pleine de certitudes. C’est pourquoi nos régimes de retraite sont structurés pour vous protéger de toutes les circonstances attendues et imprévues.

Plans de retraite sélectionnés de manière appropriée Plan de protection financière garantie pour la deuxième manche de vos parents. Il vous offre la possibilité de gagner des rendements garantis pour les premières années du régime et la possibilité de développer davantage votre corpus de retraite grâce à un bonus. Un régime de retraite en capital d’assurance-investissement vous permet d’économiser régulièrement de petites sommes d’argent sur une période prolongée afin que vos parents puissent obtenir un revenu garanti pendant leurs années d’or. Répartir la prime sur des montants plus petits plutôt que sur un paiement forfaitaire unique allège le fardeau financier et rend la police plus abordable.

Commencer jeune vous aide à économiser davantage

Les deux options mentionnées ci-dessus peuvent être achetées à tout âge. En fait, plus vous commencez tôt, plus vous bénéficiez d’une prime moins élevée. Le coût du report peut être rédhibitoire et, éventuellement, rendre le rattrapage impossible.

L’économie d’impôt, c’est de l’argent dans votre poche

La prime payée sur une police d’assurance-vie est exonérée d’impôt en vertu de l’article 80C avec un montant d’exemption maximal de Rs. 1,50 lakh. Que vous souscriviez à la police dans le cadre du régime de retraite de vos parents ou du vôtre, l’épargne peut être réinvestie dans une autre police d’assurance pour des prestations supplémentaires.

Quand nous sommes jeunes, les parents nous guident à chaque étape du chemin pour être prêts pour l’avenir et les défis qu’il apporte. Cependant, la vieillesse est une chose à laquelle très peu de gens sont préparés. Ainsi, ce n’est pas seulement notre devoir en tant qu’enfants, mais aussi leur droit en tant que parents d’être pris en charge et pris en charge dans leurs années de déclin. Nous pouvons certainement assurer le confort et la sécurité de nos parents avec une base financière solide. Peu importe votre âge ou votre jeune âge, ou l’âge de vos parents. Il n’est jamais ni trop tôt ni trop tard pour investir dans un régime d’assurance.

Les parents ne sont pas les gens d’où vous venez. Ce sont les gens que tu veux être quand tu seras grand et qu’ils vieilliront. Par conséquent, le don de la certitude est le seul cadeau que vos parents apprécieront toujours.

Par Rushabh Gandhi, directeur général adjoint, IndiaFirst Life Insurance

