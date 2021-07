Rendez votre câblodistributeur furieux et économisez 120 $/an avec cet achat Amazon de 56 $

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Est-ce que quelqu’un se demande encore pourquoi des millions de personnes coupent le cordon en abandonnant la télévision payante ? La réponse ne pourrait pas être plus simple. En fait, tout se résume en un mot : argent. Les gens en ont tellement marre du prix que les câblodistributeurs ont facturé pour la télévision payante toutes ces années. C’est particulièrement vrai lorsqu’une grande partie de cette dépense mensuelle ne devrait pas être votre responsabilité en premier lieu. C’est vrai, vous êtes obligé de payer pour des dizaines voire des centaines de chaînes que vous ne regardez jamais et que vous ne regarderez jamais. Imaginez que la moitié de votre facture mensuelle de téléphone portable soit due au coût élevé des appels vers la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et vous devez payer malgré le fait que vous n’appelez pas vous-même en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Serait-ce juste?

Il va sans dire que les câblodistributeurs perdent tant d’argent à cause des coupures de câbles. Donc, la dernière chose qu’ils veulent, c’est que nous leur révélions un moyen facile d’économiser davantage sur votre facture. Cela ne nous arrêtera pas, alors préparez-vous à commencer à économiser de l’argent chaque année grâce à un simple achat de 59 $ sur Amazon.

Utilisez-vous un modem câble fourni par votre fournisseur d’accès Internet ? Si c’est le cas, vous payez probablement des frais de location mensuels pour ce modem.

Vous ne vous en rendez peut-être même pas compte, mais jetez un œil à votre dernière facture. Lorsque vous le faites, vous verrez probablement des frais de 8 $ ou 10 $ pour le modem. Ces frais mensuels s’élèvent à 96 $ ou 120 $ chaque année que vous dépensez inutilement. Pourquoi? Parce que les câblodistributeurs sont désormais tenus de vous permettre d’utiliser votre propre modem câble. Et une fois que vous aurez votre propre modem, ces frais de location mensuels disparaîtront de votre facture dès que vous renverrez votre ancien modem à votre câblodistributeur.

En ce qui concerne le modem que vous devriez choisir, il existe un tas d’options populaires qui fonctionnent avec tous les principaux fournisseurs d’accès Internet par câble comme Comcast/Xfinity, Charter/Time Warner Cable/Spectrum, Optimum/Altice, RCN, Cox, CenturyLink, et plus. Les personnes qui cherchent à dépenser le moins possible devraient consulter le Modem câble Motorola MB7420. C’est un best-seller qui n’est actuellement que de 56,04 $ sur Amazon grâce à une remise et à un coupon détachable. Il prend en charge des vitesses de données jusqu’à 686 Mbps et est recommandé pour les personnes ayant des niveaux de vitesse de données jusqu’à 300 Mbps.

Quiconque veut quelque chose de plus rapide trouvera le 2Gbps Planche de surf ARRIS SB8200 en vente pour moins de 150 $. Ensuite, il y a le Modem câble et routeur Wi-Fi Motorola MG7700 avec prise en charge Internet gigabit, ce qui est parfait pour tous ceux qui recherchent un modèle doté également du Wi-Fi intégré. De cette façon, vous n’aurez pas besoin d’utiliser un routeur sans fil séparé si vous ne le souhaitez pas. Le MG770 de Motorola coûte 200 $. Mais il est en vente dès maintenant pour 160,99 $ grâce à une remise et un coupon que vous pouvez couper.

Chacun de ces modems câble finira par se rentabiliser puisque vous éliminerez les frais mensuels de location de modem sur votre facture. Dans cet esprit… pourquoi diable n’en aurais-tu pas un ?!

Modem câble Motorola MB7420 – 58,99 $ (rég. 70 $)

Modem câble Motorola MB7420 Prix catalogue : 58,99 $ Prix : 56,04 $ Vous économisez : 2,95 $ (5%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Modem câble ARRIS SURFboard SB8200 – 149 $ (rég. 200 $)

Modem câble ARRIS SURFboard SB8200 Prix catalogue : 199,99 $ Prix : 149,00 $ Vous économisez : 50,99 $ (25%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Modem câble et routeur Wi-Fi Motorola MG7700 – 160,99 $ (rég. 200 $)

Modem câble Motorola MG7700 et routeur Wi-Fi Prix catalogue : 169,99 $ Prix : 160,99 $ Vous économisez : 9,00 $ (5%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

