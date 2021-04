Rendez-vous à Carranza pour dégager le chemin

04/04/2021 à 08:30 CEST

le Cadix et le Valence se rencontrer dimanche au stade Ramón de Carranza dans un match entre deux équipes qui arrivent, après la pause de la ligue, avec l’intention d’ajouter trois points avec lesquels Frayez-vous un chemin dans la dernière ligne droite du championnat et affrontez-le aussi loin que possible de la zone inférieure du classement.

L’équipe andalouse reçoit le Valencien après un mois sans jouer dans leur stade et le fait dans le but de répéter la dernière victoire obtenue à domicile, contre le Eibar (1-0), ce qui l’a empêché de tomber aux positions de relégation et a fait Alvaro Cervera.

Cadix a un revenu de six points sur la zone rouge du tableau, bien qu’il n’ait pas gagné lors des deux prochains matchs, il a joué avant l’arrêt pour engagements internationaux. Dans Vitoria, devant un autre rival direct dans la recherche de la permanence comme le Alaves, les habitants de Cadix sont à égalité à un seul but, tandis que lors du déplacement le plus récent, ils ont perdu Villarreal (2-1).

Cervera Il espère continuer contre les joueurs valenciens avec le sérieux en défense dont ils ont fait preuve lors des derniers matchs, où le jeu des locaux est soutenu et leur force d’avoir des options pour obtenir du jus dans les matchs.

L’ensemble des Cervera est quinzième avec 29 points, six au-dessus des places de relégation, dont le Valence Il se distancie de dix, ayant déjà ajouté 33 et occupant la douzième place. Dans le Cadix les attaquants provoqueront une perte dans cette mise Ruben Neveu et le hondurien Anthony ‘Choco’ Lozano.

Le premier d’entre eux ne pourra pas jouer s’il appartient au Valence et être en prêt Cadix, les visiteurs faisant usage d’une clause du contrat de prêt qui les empêche de faire face à leur équipe de parents. Luxuriant, de son côté, est en phase de récupération d’une blessure qui l’empêchera de jouer ce dimanche.

Triomphes de spinning, le but de Javi Gracia

Valence fait face à ce qui sera sa huitième opportunité dans cette ligue de lier deux victoires consécutives, une réalisation qui nourrirait le rêve de pouvoir se battre pour la septième place au moins quelques jours de plus après avoir laissé derrière lui le fantôme de la relégation.

L’équipe de Javi Gracia a un matelas à dix points avec l’avant-dernier, les mêmes qui le séparent de Villarreal qui est septième. Avec trente points à faire, sa marge d’erreur pour se battre pour le Ligue Europa c’est minime.

Gagner à Ramón de Carranza lui permettrait également de briser une séquence de trois défaites consécutives en tant que visiteur. Il y a également eu trois matches, contre Madrid, les Getafe et le j’ai soulevé, dans laquelle il a offert une très mauvaise image contrairement à la force dont il a fait preuve Mestalla, où il accumule quatre victoires consécutives.

Malgré le reste que le L a connujega par les engagements des équipes nationales, les Valence Il n’a eu que deux séances d’entraînement pour se préparer à l’affrontement avec toute l’équipe en raison du départ de neuf joueurs avec leurs équipes nationales.

Yunus Musah et Kang dans Lee ils ont été les premiers à revenir mais à la place José Luis Gayà, Hugo Guillamón, Thierry Correia, Daniel Wass, Uros Racic et Patrick Cutrone Ils ont à peine fait partie d’un groupe auquel ils ont adhéré vendredi.

Il n’a pas non plus Jasper cillessen mais dans son cas, il est revenu bientôt car il a été blessé lors de l’échauffement du match entre Pays Bas et dinde. Qui forcera Javi grace recommencer sous les bâtons pour Jaume Doménech, un mois après avoir parié sur les Néerlandais. Au-delà de ce changement et d’un autre point pour atténuer la fatigue, trop de changements ne sont pas attendus par rapport à l’équipe qui a battu le grenade le dernier jour.

Alignements probables

Cadix: Ledesma; Iza Carcelén, Cala, Fali, Espino; José Mari, Jonsson, Álex Fernández, Perea; Salvi et Negredo.

Valence: Jaume Doménech, Thierry Correia, Gabriel Paulista, Diakhaby, Gayà; Wass, Racic, Carlos Soler, Álex Blanco, Guedes et Maxi Gómez.