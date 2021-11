Rendez-vous clé pour l’avenir de Villarreal en Europe

11/01/2021 à 21h00 CET

Villarreal et les Swiss Young Boys jouent leurs chances de continuer en Ligue des Champions ou avoir la qualification pour la Ligue Europa à un pas, puisque le match à l’Estadio de la Cerámica est la clé pour l’avenir du groupe et des deux équipes.

L’équipe de Unai Emery affronte le match après sa victoire en Suisse match de la dernière journée, ce qui les a mis pleinement dans la lutte pour une place pour continuer dans la compétition.

Après les trois jours joués, Manchester United mène avec six pointsVillarreal et Atalanta suivent avec quatre points et l’équipe suisse ferme le tableau des qualifications avec trois points.

Dans la lutte pour aller au prochain tour de la Ligue des champions, l’équipe de Castellón est consciente que si elle ne gagne pas ce match à domicile les options pour continuer dans la compétition supérieure seraient moindres.

Avec une victoire les habitants de Castellón atteindraient sept points, ce qui laisserait les Young Boys avec trois et forcerait les Suisses à remporter les deux matchs restants, et espère que Villarreal n’ajoutera plus de points.

Mais le principal problème pour l’équipe espagnole est qu’elle arrive au match au pire moment de la saison, puisque a quatre rondes en championnat sans gagner, une séquence qui l’a laissé dans une situation très difficile au championnat.

Au chapitre des blessés, l’équipe de Villarreal continue sans pouvoir compter sur les blessés Gérard Moreno et Juan Foyth, rejoints aux côtés de Serge Aurier, qui n’est pas inscrit au concours.

Dans ce match capital, Emery a pu compter sur Rulli comme gardien, une défense avec Mario Gaspar, Albiol, Pau Torres et Alfonso Pedraza, un milieu de terrain avec Capoue, Manu Trigueros et Dani Parejo et une attaque composée de Yeremy Pino, Boulaté Dia et Arnaut Danjuma.

Son rival arrive aussi au duel dans une situation extrêmement compliquée, puisqu’il sait qu’une défaite contre l’équipe espagnole, qui l’avait déjà rossé à domicile il y a moins de deux semaines, le laisserait quasiment hors de la compétition. malgré le bon départ qu’il a eu en battant Manchester United en septembre.

Les Suisses, entraînés par l’Allemand David Wagner, leur moral est très bas après avoir subi deux défaites la semaine dernière, un en Ligue contre Saint-Gall et un autre en Coupe avec Lugano, ce dernier match au cours duquel le gardien titulaire de l’équipe, David von Ballmoos, s’est blessé à l’épaule et pourrait manquer le reste de la saison.

Son remplaçant, Guillaume Faivre, était en partie responsable de la défaite du week-end dernier contre Saint-Gall, marquant un but contre son camp, et pour aggraver les choses dans le match, un autre pilier important de l’équipe, le défenseur, a été blessé. Mohamed Ali Camara, qui ne sera pas non plus disponible contre Unai Emery.

L’équipe suisse, vainqueur des quatre derniers championnats de son pays, toujours troisième au classement local et avec des possibilités de rattraper le leader, Bâle, mais en Ligue des champions, il semble clairement que cela va du plus au moins, et seul le fait que Villarreal n’est pas à son meilleur moment de jeu leur permet de garder un minimum d’espoir.

Compositions probables :

Villarréal : Rulli ; Mario, Albiol, Pau, Pedraza ; Capoue, Trigueros, Parejo ; Pino, Dia et Danjuma.

Jeunes garçons: Faivre; Hefti, Lauper, Lefort, Garcia ; Sierro, Martins Pereira, Aebischer, Ngamaleu ; Elia et Siebatcheu.

Arbitre: Serdar Gözübüyük (NLD).

Stade: La céramique.

Heure: 21h00.