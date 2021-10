Rendez-vous dans votre Walmart local et procurez-vous un forfait Lenovo Smart Clock Essential pour seulement 17 $ dès maintenant

Sérieusement, vas-y, pourquoi n’es-tu pas encore dans ta voiture ?

La plupart d’entre nous utilisons probablement nos téléphones pour les alarmes chaque matin, peu importe combien de fois ils nous bousillent inévitablement. Cependant, vous n’avez pas besoin d’abandonner les fioritures d’une horloge connectée au Web pour passer à un appareil dédié. La Smart Clock Essential de Lenovo est une excellente alternative à ces vieilles radios encombrantes d’antan, et vous pouvez en acheter une – avec une ampoule intelligente fournie – pour seulement 17 $ chez votre Walmart local.

Pour être clair, ce gadget n’est pas le Smart Clock 2 de Lenovo sur lequel Ryne Hager d’AP a récemment été obsédé. Au lieu de cela, c’est un appareil plus basique – donc le « Essentiel » dans le titre – qui se concentre vraiment sur les bases: audio, assistant et dire l’heure. Lorsque nous l’avons examiné l’année dernière, il a obtenu une solide recommandation et, en tant que propriétaire de l’un d’entre eux, je peux en témoigner personnellement. Alors que le prix semblait un peu élevé au lancement, il a été mis en vente à plusieurs reprises ces derniers mois, tombant bien dans le territoire des achats impulsifs.

Nous ne l’avons certainement jamais vu aussi bon marché, bien sûr. Pour 17 $, vous pouvez vous procurer la Smart Clock Essential de Lenovo avec une ampoule compatible RVB assortie, mais vous devrez vous rendre chez votre Walmart local pour profiter de cette offre. Heureusement, contrairement à certaines exclusivités en magasin, il semble qu’il y ait beaucoup de stock pour ceux-ci. La plupart des magasins près de chez moi ont au moins six lots prêts à l’emploi, et Taylor Kerns d’AP a repéré une disponibilité similaire dans sa région.

Évidemment, votre kilométrage peut varier, alors assurez-vous de vérifier votre code postal à l’aide de Brickseek pour localiser un magasin près de chez vous. Cette vente est un vol total, à saisir absolument si c’est dans votre région.

